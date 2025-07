«Это все Агата»: Рецензия Киноафиши

В сериале «Ванда/Вижн» Агнес была любопытной соседкой, пока к финалу не раскрылась ее истинная сущность Агаты Харкнесс, ведьмы, выжившей после попытки сожжения собственным ковеном (за что его участницы хорошенько поплатились). Благодаря невероятной харизме Кэтрин Хан разговор об отдельном проекте для темной волшебницы не заставил себя ждать. За сценарий «Агаты» взялась одна из создательниц «Ванды/Вижна» Жаклин Шеффер, перенесшая зрителей в знакомую атмосферу Вествью, но с совершенно новым жанровым подходом.

Первый эпизод «Агаты» отсылает к оригинальному шоу, погружая зрителя в искаженное сознание героини. Ведьма видит себя как агента ФБР, расследующего дело об убийстве неизвестной женщины. Если «Ванда/Вижн» умело работает с культовыми ситкомами разных эпох, то «Агата из Вествью» опирается на «Мейр из Исттауна», иронизируя над детективным жанром. Драматическая метатекстуальность оригинала здесь приобретает комедийный эффект, сразу заявляя о совсем другой жанровой плоскости проекта. Кэтрин Хан с неподдельным удовольствием исполняет роль суровой полицейской, щедро сыпля фразами-клише и интенсивно жуя жвачку. За ее уморительным перевоплощением хочется наблюдать вечно, но создатели не затягивают эту игру и быстро возвращают Агату к реальности.

За рассеивание детективных чар отвечает новый герой — загадочный подросток, огромный поклонник темных искусств и самой Агаты, но его появление окутано тайной. Каждый раз, когда он пытается рассказать о себе или хотя бы назвать свое имя, его рот словно зашивается, либо же у его голоса пропадает звук. Это заинтриговывает Агату, так что она позволяет «Подростку» сопровождать ее в приключениях, доверяя ему все больше.

Для актера Джо Лока это всего лишь вторая роль в карьере после очаровательного молодежного сериала «Трепет сердца», но парень умудряется не проигрывать харизматичной Хан. Также через этот проект к Marvel присоединилась Обри Плаза. Она играет еще одну ведьму — обольстительную и дерзкую, с которой Агата разделяет таинственное прошлое. Вначале героиня Плазы выступает угрозой для Агаты, мстящей за уничтожение ковена, но вскоре героини объединяются, чтобы пройти легендарную «Дорогу ведьм» — путь, на котором сгинуло немало волшебниц. Легенда гласит, что те, кто пройдут Дорогу до конца, смогут исполнить свои самые заветные желания. Агата рассчитывает таким способом вернуть отнятые магические силы, но для открытия прохода требуется мощь целого шабаша. Ее личные стремления становятся опасным планом на выходные для разношерстной группы женщин и одного Подростка.

Исполнив оригинальную песню The Ballad Of The Witches’ Road, которая точно будет звучать во всех американских домах на грядущий Хэллоуин, героини создают волшебную дверь. Так начинается их приключение по дороге из желтого кирпича в духе квестов D&D и старомодных (в хорошем смысле этого слова) фильмов о ведьмах. «Агата» становится милейшей данью уважения хитам «Фокус-покус» или «Иствикские ведьмы». Хотя сериал не дотягивает до драматической глубины «Ванды/Вижна», это и не требуется: он идет в ином направлении — это смешливое ироничное фэнтези, приправленное яркими героями и эксцентричным юмором.

Финальные два эпизода «Это все Агата» выйдут 30 октября, как раз к Хэллоуину, предлагая идеальный способ проведения праздничного вечера. Одним из ключевых достоинств такого подарка является его самостоятельность: «Агата» не создавалась, чтобы стать связующим звеном между проектами Marvel. Это самодостаточная и очаровательная история, которая скорее служит аперитивом к премьере «Злой», чем новым витком супергеройской вселенной.