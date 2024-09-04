«Трасса»: Рецензия Киноафиши

С 5 сентября на платформе Okko выходит детективный триллер «‎‎Трасса»‎ от авторов «‎‎Химеры»‎ и «‎‎Хрустального». В главных ролях — Карина Разумовская («Мажор»), Александр Ильин (известный отечественному зрителю шире, чем сам бы того хотел, по роли Лобанова из «Интернов»), Анна Михалкова (в представлении не нуждается) и Лиза Ищенко (главная роль в «‎‎Лгунье», фильме-победителе «‎‎Русских премьер» 46-го ММКФ). Александр Постников, участник «‎‎Школы Критики»‎, разбирает первую серию и пытается предположить, чего нам ждать от грядущего сериала (редактура Вероники Скурихиной).

Ранним утром в Ставропольском селе тринадцатилетняя девочка расстреливает своих родителей. После этого она идет в сарай и там вешается. Из петли ее успевает вытащить прибежавший на звук выстрелов сосед-изгой (Александр Ильин). В бессознательном состоянии девочку привозят в больницу. Местный следователь Эля (Анна Михалкова) берется за дело. Вот только от расследования трагедии маленького человека ее отвлекает важное поручение сверху. Надо помочь высокопоставленной судье из Питера найти свою дочь, которая пропала на местной трассе.

На трассе под Питером холодная судья, известная своими политически правильными приговорами, отдается безымянному дальнобойщику. Он приглашает ее в кабину, но она настаивает, чтобы он взял ее на обочине. Он пытается поцеловать ее, но Светлана просит ее ударить. Все сильнее и сильнее… Перед этим Света (Карина Разумовская) поругалась со своей приемной дочкой Кирой (Лиза Ищенко). Девочка хотела узнать, кто ее биологические родители. Мать же как огня боится этого разговора. Чтобы узнать всю правду, Кира тайком улетает в Ставропольский край. Там затерялся детдом, в котором ее когда-то удочерила Света. В своем последнем сообщении Кира плачет, просит маму о помощи и говорит, что ее вот-вот убьют. Так две независимых друг от друга трагедии становятся заботой одной и той же группы следователей.

Впервые «‎‎Трассу» представили зрителям весной на ММКФ. ‎ Это крайне символично, ведь в этом году трассы, похищения и семейный травмы из прошлого стали чуть ли не сквозной темой фестиваля. Так, по версии жюри лучшим фильмом стал мексиканский «‎‎Стыд»‎, рассказывающий о том, чем заканчиваются похищения на мексиканских трассах‎. А фильмом открытия 46-го ММКФ стал фильм по сценарию культового мексиканского режиссера Гильермо Арриага «Открытое небо‎‎»‎. Роуд-муви, где герои едут по пыльной трассе в поисках врага из прошлого, а находят новую семью.

Лучшая часть первой серии «Трассы» — это актерская работа Карины Разумовской. Она буквально крадет каждую сцену, в которой появляется ее персонаж. С умилением можно бесконечно смотреть на то, как неприспособленная к семейной жизни Света признается в любви дочке и нервно ждет симметричного ответа в формате пароль-отклик. Такая сверка часов — не халатность сценариста, который в лоб дает нам понять, что Кира важна для матери. Наоборот, это тонкая, интересно подобранная деталь, раскрывающая героиню Разумовской. Это глубокий персонаж, за оттаиванием которого будет интересно наблюдать в течении сезона. Черноволосая Света в начале истории похожа на кусок вулканического стекла. Она подобна обсидиану, которым на территории современной Мексики майя веками убивали друг друга. Черный слепок застывшей боли может ранить, хотя вообще-то сам он очень хрупкий.

Продолжая мексиканские сравнения, интересна перекличка образа героини Светы с ролью Шарлиз Терон в «Пылающей равнине‎‎»‎, одном из самых известных и значимых фильмов Гильермо Арриага. Обе героини холодные и исполнительные, строгие к себе и другим, безэмоциональные эпилептоиды. Помимо дочерей, их объединяют руководящие должности. Обе в каком-то смысле нимфоманки, которые пытаются перекрыть свои проблемы из прошлого отчаянным сексом с первым, кто попадется под руку. Обе приезжие ил, точнее, убежавшие. Но если героиня Шарлиз Терон свое уже отбегала, то героине Карины Разумовской еще только предстоит путь длинной в «‎Трассу‎»‎.

Режиссер (Душан Глигоров), сценарист (Олег Маловичко) и оператор (Батыр Моргачев) уже работали вместе над двумя сериалами — «‎‎Хрустальный» и «‎‎Химера»‎. Учитывая, что «‎‎Хрустальный» повествует о пропаже детей в родных местах столичного следователя, с которыми его связывает травматичное прошлое, можно предположить, что команда вернулась к знакомому ей сюжету, прямо как их герои, чтобы закрыть какой-то гештальт.

С первой-же серии авторы закладывают интересный лейтмотив. Света катается по Питеру на черной BMW и слушает с последнего айфона — что бы вы думали — детскую романтическую сказку Александра Грина «‎‎Алые паруса» про счастье для маленькой девочки. ‎Вот уж в ком точно не разглядеть Ассоль с первого взгляда, так это в Свете, которая воплощает слово «взрослость‎‎».‎ Снаружи Света — это компромисс и умение держать лицо. Она олицетворяет власть и ответственность. Удастся ли Разумовской убедить зрителей в том, что под черной мантией живет бедная Ассоль, можно будет только к концу сезона. Тогда и станет понятно, куда авторы ведут эту сюжетную нить.

По первой серии также сложно сказать что-то о персонаже Ильина. Это отшельник, который на добровольной основе занимается поисками пропавших в Ставрополье детей. Его дом больше похож на штаб опергруппы — окна зашторены, стены завешаны ориентировками и газетными вырезками. Казалось бы, в таком соседе местные жители должны души не чаять за его доброту и отзывчивость. Но куда на «‎‎Трассе» не кинь палку, попадешь в секреты из прошлого. Соседи бойкотируют добродушного поисковика, срывают его листовки и матерят в лицо.

Несмотря на подробную экспозицию главных персонажей в первой серии «Трассы‎‎», зрителям придется подождать завязку сериала.‎ В этом решении чувствуется некоторая сила и опыт авторов, готовых не выкладывать все карты в пилоте. Ощущается умение привлечь аудиторию персонажами. Смогут ли авторы удержать это внимание историей, которую они хотят рассказать, пока сказать трудно. По первой серии пока не понятно, о чем будет весь сериал: о семье, о прошлом, о криминале или о страстном танго третьего сектора, судебной и исполнительной власти. Более того, предположить, как будет развиваться динамика в поисковом треугольнике мать-следователь-изгой, пока тоже невозможно.

Современные российские сериалы изобилуют историями про пропавших детей («Водоворот», «Стая»), ментов-ищеек («‎‎Фишер», «‎‎Оффлайн») и ищеек, которых не отпускает прошлое («Аврора‎‎»‎, «‎‎Внутри убийцы»). Ббаллов «‎‎Трассе» не добавляет и непримечательный визуал. Картинка исполнена в стиле сурового реализма, которым авторы прикрывают свое нежелание строить глубокие кадры с небанальной композицией, а также снимать что-то, кроме туристических видов юга. Но если авторы сделают ставку на персонажа Разумовской — честное жизнеописание чиновницы в футляре — то это будет шанс для отечественного зрителя найти свет не только в Свете, но и на «Трассе‎‎»‎.