«Презумпция невиновности»: Рецензия Киноафиши

1980-е, США. Большой скандал в судебной системе округа Кук, штат Иллинойс. Более девяноста человек проходят обвиняемыми по делу о коррупционной сети, в которой участвуют судьи, адвокаты, полицейские и чиновники. Самый суровый приговор — восемнадцать лет лишения свободы — получает бывший окружной судья за взятки от нескольких адвокатов на сумму более двухсот тысяч долларов. Государственным обвинителем в этом процессе был молодой писатель, выпускник Стэнфорда и Юридической школы Гарварда, по имени Скотт Туроу. Под влиянием тех событий в 1987 году он выпускает роман «Презумпция невиновности» о политической коррупции в большом городе.

Книжный бестселлер уже через три года получил экранизацию — юридический триллер Алана Пакулы с Харрисоном Фордом в главной роли. Причем сразу несколько студий бились за права, которые, в конце концов, достались Warner Bros. Фильм в одиннадцать раз превысил бюджет мировыми кассовыми сборами, заняв восьмую строчку в десятке самых прибыльных картин 1990 года. А соперники вообще-то были серьезные: например, «Красотка» и «Один дома» . По всей видимости, оглядываясь на тот коммерческий успех, Apple TV+ решили снова адаптировать роман Туроу, но в формате мини-сериала. За его сценарий взялся еще один бывший прокурор, неравнодушный к сюжетам с детективной интригой, — тот самый Дэвид Э. Келли , работавший над проектами «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад» .

Юридический триллер «Презумпция невиновности» представляет первую значимую главную роль Джейка Джилленхола в престижном телешоу. Актер играет Расти Сабича — главного заместителя прокурора Чикаго. Расти уважают на работе, он реализовался в личной жизни. У него красивая жена Барбара ( Рут Негга ), двое детей, роскошный дом. Но благополучный идиллический фасад начинает постепенно рушиться, когда его коллегу и тайную любовницу Кэролайн Полемос ( Ренате Рейнсве ) жестоко убивают, и он оказывается первым подозреваемым в этом деле. Клуб лжи и интриг вокруг Расти влияет не только на жизнь его семьи, но и на успех предвыборной кампании окружного прокурора, который баллотируется на переизбрание.

Презумпция невиновности

Создатели сериала обновляют историю, перенося ее в XXI век, и делают из нее еще более извилистый триллер, добавляя по сравнению с литературным источником несколько дополнительных подозреваемых, которые каждый раз будут путать и мешать личному расследованию зрителей. Захватывающий в начале, несколько проседающий на сценах с семейными перипетиями, сериал вновь вспыхивает с новой силой, начиная с пятого эпизода, открывающего судебный процесс. Правда, важный для книги слой с критикой судебной системы Штатов здесь опускается.

На смену ему приходит другое обновление — усложнение женских персонажей, увы, не вполне удавшееся. Из-за того, что интрижка Расти и Кэролайн возобновляется незадолго до смерти девушки, важной линией становится отчаянная борьба Барбары с самой собой, чувствами злости, обиды, унижения с одной стороны и любви, преданности — с другой. Расти тоже всеми силами стремится спасти свою семейную жизнь. И в борьбе за экранное внимание снова побеждает мужчина, поскольку его переживания все равно выглядят глубже. Образ Кэролайн тоже не сильно усложнился. В предыдущей экранизации ее характеризовали как «хорошую деваху и сексуальную юристку», которая получает желаемое через постель. В сериале она тоже предстает в основном сексуальным объектом из флэшбеков Расти.

Презумпция невиновности

С этим связано любопытное монтажное решение сериала, в котором довольно откровенные эротические сцены соединяются монтажной склейкой с жестокими кадрами убийства. Секс и смерть как два самых сильных человеческих стремления, о которых много рассуждал Фрейд, смешиваются. Что из этого возбуждает персонажа больше — остается загадкой. Причем Джилленхол прекрасно отыгрывает амбивалентность своего героя, который кажется благородным борцом за справедливость и одновременно с этим одержимым лжецом. Стремясь отыскать свое истинное «я», Расти неоднократно погружается в бассейн и выныривает в рассуждениях о собственных противоречиях. В сериале много сцен, в которых он принимает душ, будто бы желает «отмыться» от всего плохого. Этим «злом» становится измена, разрушающая семью. Келли исследует, что происходит сегодня с институтом брака и то, как дети справляются с кризисом осознания неидеальности собственных родителей.

Персонажи Келли действительно сохраняют для первых зрителей презумпцию невиновности. Все дело в том, что Apple TV+ не выложил для прессы скринер финального эпизода. А значит пока трудно сказать, совпадает ли концовка с тем, что было в книге, или создатели придумают новую развязку. Второй вариант кажется логичнее, исходя из тех отступлений, которые есть в сериале. К тому же предыдущая экранизация вышла, пожалуй, не так давно для того, чтобы забыть основную детективную интригу. Уже наличие самого интереса к тому, как развернется эта история, говорит в пользу сериала. И Келли удалось это во многом благодаря выбору старомодной телевизионной структуры шоу, где важнейшим принципом становится использование мощного клиффхэнгера в конце каждой серии. «Презумпция невиновности» — своего рода альтернатива летнему детективчику из тех, что захватывают с собой на пляжный отдых. Так же увлекательно, динамично и пустяшно.