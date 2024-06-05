«Аколит»: Рецензия Киноафиши

Несмотря на то что вступительные титры фильмов, сериалов и мультсериалов во вселенной «Звездных войн» привычно сообщают нам о том, что действие происходило давным-давно в далекой галактике, чаще всего оно пляшет вокруг относительно небольшого промежутка времени — незадолго до и немного после падения Старой Республики. И это при том, что ее история насчитывает несколько десятков тысячелетий и помнит о мандалорских войнах, войнах с ситской империей и других эпических событиях. Сценаристы же продолжали упорно обрабатывать переполненный событиями и изрядно истоптанный предшественниками крошечный исторический отрезок. Объяснить это можно разве что страхом продюсеров перед небывалой свободой фантазии и склонностью к проверенному временем фан-сервису.

Кажется, молитвы поклонников «Звездных войн» наконец были услышаны. События новенького «Аколита», придуманного Лесли Хэдланд, известной по изобретательному драмеди «Матрешка», случаются аж за 100 лет до действия трилогии приквелов. В эпоху так называемой Высокой Республики. Времени кажущейся добродетельной стабильности и иллюзорного и, как всегда, избирательного процветания. Тогда галактика не знала войн и междоусобиц, а Орден Джедаев достиг пика своего могущества, выступая как мощная слитная корпорация с головным офисом (Храм на Корусанте) и множеством филиалов, раскиданным по всей вселенной. Однако уже тогда и Республика, и Орден несли на себе следы будущего падения.

Спесь, гордость, ригоризм учения, бюрократичность, высокомерие, узколобость, нетерпимость к другим учениям — такими предстают идеалы джедаев, которые впервые в истории «Звездных войн» подвергаются тщательной ревизии. Эта тема, прежде звучавшая в отдельных историях джедаев-изгоев вроде Асоки Тано и графа Дуку, разочаровавшихся в прежних догмах и добровольно покинувших Орден, в «Аколите» звучала бы громогласно, если бы не сдержанная тональность повествования, выбранная Хэдланд (по крайней мере, в первых двух вышедших эпизодах) и под стать ей музыке Майкла Абельса, звучащей необычно аскетично.

Аколит

Оши Анисейа (Амандла Стенберг) — еще один добровольный джедай-изгнанник, правда, до конца так и не доучившийся. На обучение она попала поздно, в восемь лет, и при весьма трагических обстоятельствах. Ее родная деревня на планете Бендок была сожжена, родители — убиты, а сестра-близнец Мэй (тоже Стенберг) пропала и числилась погибшей. Оши так и не примирилась с потерей, воспоминания о ней подпитывали гнев и заставили ее в итоге покинуть Орден.

С тех пор прошло шесть лет. Об изгнаннице вспоминают, когда объявляется чувствительная к Силе убийца, похожая на Оши. Мэй оказывается живее всех живых. Так же, как и сестра, она полна гнева и намерена отомстить четырем джедаям, которых винит в смерти родителей (об этом должен рассказать третий эпизод, расхваленный англоязычными критиками). Среди них и меланхоличный мастер Сол (Ли Джондэ) — бывший учитель Оши, когда-то спасший ее на Бендоке, а теперь приставленный к компании падавана Джеки Лон (Дафне Кин) и тугодумного джедая-легиста Йорда (Чарли Барнетт) для поисков Мэй.

Аколит

За последней стоит таинственный учитель — то ли падший джедай, то ли целый ситх, — но «Аколит» совсем не про классическую борьбу добра со злом, представленных джедаями и ситхами как два противоположных учения. Он скорее о пятнах на Солнце. Свете во тьме и тьме во свете. О том, что любая истина, возведенная в догму (или в абсолют), превращается в идеологическое оружие. Многочисленные джедаи в «Аколите» представлены не как прежде. Вместо благородных рыцарей, служащих Республике, Хэдланд рисует целую галерею ограниченных в мышлении воинов и чиновников, пекущихся о власти своей корпорации и возомнивших себя единственным ортодоксальным учением о силе (этому заблуждению, вероятно, и будет посвящен тот самый третий эпизод).

Аколит

О многом — вроде нюансов актерской игры, визуальных акцентах (если они появятся) и развитии героев — говорить слишком рано. Но некоторые частности приятно удивили. В их числе новая хореография боя. В «Аколите» не будет глупых размахиваний световыми мечами. Мэй нападает на джедаев практически без оружия, приглашая их на боевой танец в духе уся и классических кунг-фу-боевиков и безжалостно вычеркивая их имена из смертельного списка аки Беатрикс Кидо. На дистанции двух эпизодов «Аколит» выглядит многообещающе. Не самый оригинальный, но новый для киновселенной взгляд на один из главных ее символов дарит надежду на хоть сколько-нибудь оригинальное и свежее со всеми оговорками произведение.