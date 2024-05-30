«Эрик»: Рецензия Киноафиши

Краткий синопсис «Эрика» обещал историю фантасмагорического погружения в больное, затухающее сознание Винсента Андерсона (Бенедикт Камбербэтч), после исчезновения сына мучащегося чувством вины в компании воображаемого двухметрового монстра по имени Эрик. Ему же вторили тизеры и трейлеры.

На деле мир сериала оказался гораздо шире и густонаселеннее. Кроме Винсента — безумно талантливого, эксцентричного кукольника-невротика с алкогольной зависимостью, основавшего «Здравствуй, радость», популярное утреннее шоу для детей в духе «Улицы Сезам», — его уставшей от постоянных ссор жены Кэсси (Гэби Хоффманн), их мечтательного, тихого, подавленного страхом перед язвительным Винсентом сына Эдгара (Айвен Моррис Хоу) (того самого, кто исчез, не дойдя до школы), есть еще и двуликий детектив Майкл Ледройт (Маккинли Белчер III), ведущий расследование, хладнокровные родители Винсента из финансовой элиты, Гэйтор (Уэйд Аллен-Маркус), владелец пылающего неоном ночного клуба Lux, гнезда порока в лучших традициях фильмов 80-х, заместитель мэра Костелло (Джефф Хефнер), продажные копы, бездомные наркоманы и алкоголики, коллеги Винсента и много кто еще.

Вынужденный скрывать свою сексуальную ориентацию Ледройт, относящийся и к этническому меньшинству, принадлежит к еще более редкой группе — честных и эмпатичных копов (хотя свое горящее сердце и бурлящие в нем чувства он тщательно и с успехом маскирует) — и, по сути, является вторым главным героем сериала, иногда и вовсе заставляя забыть о Винсенте и его воображаемом друге Эрике. Ледройт не бросает поиски другого подростка, исчезнувшего почти год назад — темнокожего Лероя Рошелля, связанного с мужской проституцей и торговлей наркотиками, — и они приводят его в Lux, в котором свои темные дела проворачивают полицейские из отдела нравов.

Эрик

Мрачные, полные безысходности 80-е, от которых не спасали ни наркотики, ни неоновый угар, идеально подходят для подобного рода историй (кино этого времени прекрасно эту атмосферу передало — смотри, например, «Разыскивающего»). Для Нью-Йорка это десятилетие, достигшее пика кризиса с небывалым ростом преступности, увеличением количества людей, оставшихся без дома, и коммунального ада с постоянными забастовками мусорщиков. Задыхающиеся от грязи улицы послужили точной эмблемой эпохи. Отсюда в повествовании скользкий заммэра Костелло, его шурин Ди Бари, по совпадению глава компании, выигравшей городской тендер на уборку города, и отец Винсента Роберт Андерсон (Джон Домен), глава строительной фирмы, вместе задумавшие «очистить» город от бездомных, отреставрировав заброшенные дома в центре. Проще говоря, решившие заработать на джентрификации под лозунгами всеобщего блага.

Весь этот перенаселенный и многосюжетный мир, каждая линия которого тянется, как кажется, в разных направлениях, шоураннер Эби Морган связывает воедино общей темой. Во всяком случае, так хочется (или приходится) думать. Рассказывая о внутренних демонах Винсента, рассорившегося со всеми и все больше теряющего связь с реальностью в поисках Эдгара, о «второй» жизни Ледройта, о сонме безликих бездомных, о серых схемах, объединяющих вечную триаду — мэрию, полицию и бизнес, Морган подсвечивает тени — психологические, социальные и политические.

Эрик

Нарциссический гений Винсента, недовольного всем миром, сталкивается со своим мерзким отражением — саркастическим и жестоким монстром Эриком, не случайно нарисованным Эдгаром для шоу отца (шерстяной гигант явно воплощает чувство вины Винсента). Привыкшая игнорировать бездомных, бывших невидимками, верхушка города сталкивается с массовыми протестами. Наконец, голос получают представители меньшинств, привыкшие скрывать свою идентичность в тени. Это обобщение Морган драматургически поддерживает не слишком изящными сценарными костылями — все иногда до степени нелепости оказываются связаны со всеми.

Необычное двуглавие сюжета — два протагониста, две параллельные истории и два жанра — пожалуй, главная его особенность. Нарратив в «Эрике» явно доминирует над визуальной формой — сериал снят английским режиссером Люси Форбс, работавшей над такими шоу, как «Будет больно» и «Конец ***го мира», как качественная и информативная иллюстрация сценария. Так же точна и функциональна актерская игра. Камбербэтч привычно достоверен в роли нарциссического, неуравновешенного, но обаятельного засранца, вариации которого уже не раз играл («Патрик Мелроуз», «Шерлок»), Белчер солидно и тяжеловесно исполняет партию темнокожего борца с несправедливостью Ледройта, заставляя вспомнить о Сиднее Пуатье и его лейтенанте Верджиле Тиббсе, а второй ряд пестрит именами уважаемых актеров вроде Кларка Питерса.

Эрик

«Эрик» представляет собой совсем не то, что обещает. Это и не тревожная история исчезновения и поисков ребенка («камера» Бенедикта Спенса, постоянного соавтора Форбс, довольно быстро обнаруживает местоположение Эдгара, успокаивая зрителя), и не психологическая драма (для этого Винсенту уделено недостаточно времени). Вернее было бы назвать «Эрика» с его ансамблевостью чем-то вроде попыткой создания киноромана об униженных и оскорбленных с несбалансированными сюжетными линиями, за которой, впрочем, интересно следить. Жанр, который Эби Морган, если следовать за надуманным ранее обобщением, выводит из тени.