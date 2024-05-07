«Пришелец»: Рецензия Киноафиши

Иван Соснин, уральский режиссер, совсем не ожидал попасть в основную конкурсную программу фестиваля ММКФ, да еще и представлять в ней единственный от России фильм. Хотя к успеху Иван привычен (его предыдущие ленты – «Далекие близкие», «Иваново счастье», «Юг», «Мамонты»), «Пришелец» изначально снимался как экспериментальный независимый фильм для узкого круга зрителей. Всего пятнадцать съемочных смен – космическая скорость, тем более для номинанта на главный приз! Режиссер говорит, что это был трудный и выстраданный проект и он сам не до конца разобрался в своем отношении к тому, что получилось.

В этой фантастической драме подхвачена волна интереса к звездному небу, иным цивилизациям, контактерству – как в фильме «Чувства Анны», только в мужском и куда более фантасмагорическом варианте. Деревенский – вполне в Шукшинском стиле – «чудик» Леша (Максим Стоянов) строит дом из мусора, собирая его по всей деревне. В этом доме-башне размещен нашпигованный техникой практически межпланетный центр. Алексей рисует на снегу или скашивает на полях круги для инопланетян или высших сил, надеясь, что его призывы услышат.

Реальность, как на акварели, размыта полупрозрачными мазками сказки. Невозможно не упомянуть колорит уральской деревни и скальных природных ландшафтов, добавляющих объемности и воздуха происходящему.

Наш герой – добрый и хороший парень, ни мухи, ни лошади не обидит (он конюх), хоть и, говоря корректно, у него есть «ментальные особенности развития». Плюс у Алексея ограниченный слух, а его дешевый слуховой аппарат нередко сбоит, посылая неясные шумовые эффекты. Хотя для героя это скорее преимущество, чем неудобство: нечасто звуки, поступающие из внешнего мира, действительно стоят того, чтобы их услышали. Так погружаться в собственный мир Леше даже проще. А зрителям – в его.

Воспитавшая парня женщина подобрала его ребенком в лесу, когда его мать якобы улетела на другую планету, «домой». Она заботливо пытается спустить Лешу с небес на землю, но тщетно. Парень тоскует о матери. На протяжении всей картины слои объективной реальности и происходящего в голове героя будто смешиваются. Таблетки, которые он должен пить, сломанный слуховой аппарат, специфические интересы и мироощущение поначалу не вызывают доверия к главному персонажу. Можно задаться вопросом: не попадаю ли я в плен сознания сумасшедшего?

Пришелец

Сюжет разворачивается быстро: небеса услышали призывы уральца и отправили к нему космическую посланницу в теле девочки Яны. Ее миссия – за четыре дня внимательно оценить, насколько здесь счастлив Леша, для последующей резолюции «забрать или оставить», а планета все равно уже обречена. Стоит отметить новый визуальный образ современной Алисы Селезневой: у юной актрисы Алены Мирошниковой нереальное инопланетное лицо.

Девочка-гостья запускает сюжет, предвещая трагическую развязку. То ли шум в ушах и пора выпить таблетку, то ли посланники высших миров действительно передают Алексею информацию – разобраться непросто. Телепатическое общение с пришелицей еще больше утверждает его в вере в космические силы.

Только жаль, что наш мир чужакам и пришельцам мало подходит. Как выясняется, для выживания здесь требуются жестокость и сила, а не любовь и принятие. Любое отличие от понятия нормальности вызывает у землян отторжение. Здесь, конечно, можно долго рассуждать о природе добра и зла, христианской любви к ближнему, но зачем? В деревне живут люди как люди, больше равнодушные, чем злые, готовые примкнуть к любому убедительному на текущий момент мнению или призыву, был бы повод. Для похода – почти что с вилами – по душу Алексея повод находится. К счастью, тот успевает раствориться в космических просторах вместе с гостьей.

При совсем небольшом бюджете и специфической теме про инопланетян фильм очень объемен: в какой-то момент он перестает повествовать о частной истории и выходит на широкие смысловые обобщения – о человечности, добре, принятии. Что есть человек и где критерии его нормальности? Лента даже могла бы представлять антропологический интерес для наших потенциальных космических гостей, много им рассказать об особенностях людей как вида.

По итогу «нормальным» в этой деревне оказывается именно «ненормальный» Леша, но таким здесь не место. Жестокие односельчане вынуждают Алексея «спрыгнуть» с этой планеты – в те дали, куда переместилась когда-то его мать. Грустный хеппи-энд сопровождается мелодичной песней со словами «ты вернешься домой».

Фильм неоднозначен, и каждый вправе выбрать, какой разгадки придерживаться. Зрителю до конца не ясно, не чудится ли нам, как Алексею, все происходящее? Кто хочет оставаться материалистом, вправе считать Лешу сумасшедшим и даже опасным чудиком, а кто поверил режиссеру, может думать, что тело девочки Яны было временным скафандром для космического пришельца и оба героя счастливо спаслись где-то на более благополучной, чем Земля, планете. В любом случае нельзя остаться равнодушным к этому искреннему и по-своему нежному фильму – особенно если хотя бы чуть-чуть веришь в чудеса.

Наталия Немова