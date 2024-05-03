«Темная материя»: Рецензия Киноафиши

Талантливого физика, оставившего свои научные разработки ради семьи, похищает неизвестный и накачивает странным препаратом. Когда Джейсон приходит в себя, он видит толпу незнакомцев, которые поздравляют его с успешным возвращением. Мужчина понимает, что оказался в альтернативной реальности, и теперь вынужден играть роль другого себя, чтобы найти путь домой.

Стриминг Apple TV+ все прочнее закрепляет себя в статусе главного адепта научно-фантастических сериалов. Пока их самый успешный представитель жанра «Разделение» все еще находится на стадии постпродакшена, «яблочники» порадовали зрителей другой невероятной историей — «Созвездие» . По сюжету, астронавтка после аварии на МКС возвращается не к себе домой, а в параллельную реальность. Всего через месяц после финала космической истории выходит «Темная материя», обращающаяся к тем же темам. Пока Marvel продолжает расширять попкорновую мультивселенную, Apple TV+ создает свое, более вдумчивое и медитативное трактование теорий квантовой физики. Роман Блейка Крауча очень удачно вписывается в эту концепцию стриминга.

Темная материя

Автор, сделавший имя на экранизациях своих произведений «Сосны» и «Хорошее поведение» , вновь самостоятельно берется за адаптацию текста. В первых сериях «Темной материи» Крауч не решается вносить корректировки в собственное детище, воспроизводя каждый написанный диалог побуквенно. Но отличная компания из постановщиков «Ванды/Вижна» , «Черного зеркала» и «Карточного домика» знает, как воспользоваться сериальным форматом в полную силу. В четвертом эпизоде идеи Крауча наконец-то обретают мощное аудиовизуальное воплощение. Главному герою приходится исследовать несколько десятков альтернативных версий родного Чикаго, но тот может оказаться затоплен, разрушен, поражен болезнью.

Апокалиптические миры не так пугают Джейсона, как те, что отличаются от искомого лишь на пару деталей: у любимого бара другая вывеска или входная дверь дома выкрашена в другой цвет. Как и в «Созвездии», необъятная тема загадок вселенной служит лишь фоном для разговора о бытовых человеческих переживаниях. В «Темной материи» это в первую очередь тема сожалений. Постоянных размышлений «что, если?». Что, если бы я не пошел на вечеринку, где встретил свою будущую жену? Что, если бы я выбрал тихую семейную жизнь, а не работу на износ? Сотни подобных вопросов вертятся в голове каждого человека, и ежедневно мы миримся с необратимостью каждого из этих решений.

Темная материя

О выборах, повлиявших на течение всей жизни, зритель размышляет в компании австралийского актера Джоэла Эдгертона , показывающего одно из лучших выступлений в карьере. Однако основными источниками притяжения являются женские персонажи. Жена главного героя, а также несколько ее альтернативных версий в исполнении оскароносной Дженнифер Коннелли . И напарница Джейсона по несчастью — ученая Аманда ( Алиси Брага ), получившая гораздо более глубокий характер, нежели ее книжная версия.

Все они ждут своих терпеливых зрителей, готовых медленно погружаться в вязкий мир темной материи, чтобы затем обрушить на них одну из самых интригующих историй стриминга. Находя идеальный баланс между философской притчей, семейной драмой и теорией квантовой физики, постановщики создают редкое явление, когда, несмотря на все достоинства, книга хуже.