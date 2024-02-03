«Мистер и миссис Смит»: Рецензия Киноафиши

Сегодняшняя тяга продюсеров возрождать некогда популярные сюжеты превращается в клинический диагноз. Большинство из таких проектов — лишь желание заработать деньги на знакомом бренде, но случаются редкие исключения. «Мистер и миссис Смит» — одно из них.

Связей с картиной 2005 года , которая когда-то свела Брэда Питта и Анджелину Джоли , не так уж много: женатые шпионы да одинаковое название. В фильме супруги лишь со временем узнавали о секретной работе партнера. В сериале Джон и Джейн знакомятся исключительно благодаря работе. Они впервые видят друг друга в семейном гнездышке, снятом загадочной конторой их нанимателей, и теперь вынуждены состоять в фиктивном браке для выполнения миссий. Такой подход делает проект больше похожим на «Американцев» , чем на первоисточник.

Чем ближе сериал подбирался к дате официального выхода, тем ниже становились ожидания зрителей. Фиби Уоллер-Бридж , которая также являлась продюсером проекта, должна была сыграть Миссис Смит. Премьеру с ней в главной роли назначили еще два года назад, но тогда Уоллер-Бридж приняла решение покинуть проект. Как выяснилось, из-за разногласий со своим сценическим мужем Дональдом Гловером . Несмотря на несложившийся брак Смитов, актриса продолжала верить в отличную задумку проекта. Ей на замену пришла не менее талантливая Майя Эрскин . Эрскин, посвятившая бóльшую часть своей карьеры озвучке анимационных проектов, великолепно работает голосом: запинаясь, бормоча, повышая тон. Даже самые мелкие детали ее речи прекрасно играют на создание реалистичной героини.

Мистер и миссис Смит

Именно прекрасные диалоги с первого же эпизода становятся визитной карточкой сериала. Абсолютно чужие люди должны разорвать связь с прошлым, чтобы жить и работать, видя только друг друга. Первоначальное стеснение уступает любопытству. Желание выставить границы сменяется влечением. Каждый диалог Смитов хочется смаковать из-за степени его правдоподобности. Сценаристы сериала будто сами записывали свои отношения с момента первой встречи на диктофон, чтобы передать их в первозданном виде. Например, в конце одного из эпизодов пара обсуждает ужин с новыми знакомыми, сплетничая и смеясь как над ними, так и над собой. Диалог, который прямо сейчас ведется в тысячах спальнях по всему миру.

Сериал ставит во главу угла взаимоотношения в паре, исследуя институт брака и доверие между партнерами, но не забывает показывать рабочие будни героев. Смиты гоняются за целью по Нью-Йорку, дерутся в Альпах, устраивают перестрелки на итальянским улочках и размахивают мачете в диких джунглях. Проекту удается поразительно сохранять баланс, вписывая шпионские приключения в мелодраматическую историю.

Мистер и миссис Смит

У героев нет безумной химии Питта и Джоли, но это соответствует их характерам. Джон — тихоня, любящий начинать день с медитации, а Джун — одиночка, которую супруг не раз назовет роботом. Смиты проявляют симпатию в дурашливых подколах или чашечке горячего супа по маминому рецепту. Это теплое взаимодействие порой развенчивается стремительным темпом повествования (между эпизодами могут пройти месяцы жизни героев). Важные этапы развития их отношений остаются за кадром. Эту, пожалуй, единственную погрешность легко простить, благодаря великолепному стилю и общему остроумию проекта.

Мистер и миссис Смит

«Мистер и миссис Смит» — очень чуткое переосмысление знакомых сюжетов на современный манер. Настолько удачное, что даже во времена переизбытка франшиз хочется настоять на его продолжении. Впрочем, любое решение о новых сезонах будет органичным, ведь и в реальной жизни каким-то бракам (пускай и фиктивным) суждено расцвести, а каким-то — умереть.