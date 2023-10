«Падение дома Ашеров»: Рецензия Киноафиши

Близнецы Родерик и Мадлен Ашеры сколотили безумное состояние на фармацевтической компании. В их мрачном пути восхождения по трупам сразу угадывается реальная история семьи Саклер, которую тот же Netflix пару месяцев назад экранизировал в мини-сериале « Побочный эффект: Смерть ». Саклеры, а в данном случае Ашеры, знамениты выпуском опиоидного обезболивающего, который привел к эпидемии с сотнями тысячей смертей. В новой версии мастера хоррора Майка Флэнагана расплата за грехи магната ложится на плечи его детей.

«Падение дома Ашеров» начинается с конца. Родерик Ашер поздней ночью открывает неприлично дорогой коньяк в старинном семейном особняке. В кресле напротив — Огюст Дюпен, помощник генпрокурора США, ведущий его дело. Все карты сразу на столе: род Ашеров мертв. Родерик с бокалом в руке признается, что именно он виноват в случившемся. С этого момента повествование будет прыгать от злополучной ночи к страшным событиям двух последних недель, а затем к молодости главного героя и его грязной дороге на вершину.

Избежать сравнения с « Наследниками » невозможно. Пожилой отец семейства, ворочающий миллиардами, и его неприкаянные дети, бьющиеся за место под солнцем. Как и семья Роев, Ашеры безумно одиноки, и каждый из них рассчитывает хотя бы ненадолго почувствовать любовь отца. Такой оммаж не кажется случайным, даже одна из дочерей Родерика по имени Тамерлан является точной копией Шив . Ее муж Уильям, тот же Том , живет за счет бизнеса возлюбленной и прогибается под ее желания. Как и в «Наследниках», дети крайне скептично относятся к молодой жене своего отца Джуно. С ней Флэнаган играет в более классические отсылки, делая из девушки монстра Франкенштейна. Бывшая наркоманка с протезом ноги ежедневно употребляет горы смертельных таблеток семьи Ашеров и является лишь трофеем для демонстрации невиновности Родерика в эпидемии.

Само же «Падение дома Ашеров» взято лишь за отправную точку, на которой Флэнаган не останавливается. Семью преследует бессмертная девушка по имени Верна (анаграмма от английского raven — ворон, один из главных образов произведений Эдгара Аллана По). Из уст героев не раз звучат стихи писателя, а расширенный каст позволяет собрать целую антологию из его произведений. Здесь и «Сердце-обличитель», и «Колодец и маятник», и «Золотой жук». Самыми выдающимися изложениями будут первая и третья гибели по рассказам «Маска Красной смерти» и «Черный кот». В «маске» режиссеру удается перенести произведение почти двухсотлетней давности на современные реалии, сохранив и дополнив дух оригинала. Бал-маскарад во время чумы здесь превращается в наркотическую оргию богачей с бьющими битами и стробоскопами. В «коте» пробивает звездный час Рахула Коли — главной, помимо жены , актерской находки Флэнагана. Совершенно разный и каждый раз запоминающийся во всех работах режиссера, Коли захватывает экран нарастающим безумием в духе Джека Торранса . На пике своего состояния герой бьет стены молотом, крича о степени богатства: «Ничего, Хемсворт подарит мне новый молот». Старинная готика сплетается с поп-культурой, хоррор — с комедией. А потом происходит резкий спад.

Майк Флэнаган терпеть не может джампскейры. Режиссер даже решил посмеяться над своей неприязнью и в предыдущий проект « Клуб полуночников » специально впихнул их столько, что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Потому удивительно, что в «Ашерах» главным элементом хоррора являются именно они. Каждое внезапное появление окровавленных трупов при этом настолько ожидаемо, что вызывает зевоту, а не испуг. Хочется сделать Флэнагану скидку, ведь он никогда не стремился пугать зрителя чудовищами в темных углах. Настоящий ужас его произведений кроется в личных травмах героев. «Падение дома Ашеров» же сфокусировано на отвращении к богатым, а значит, уход каждого из карикатурных персонажей с недостатком экранного времени не вызывает сочувствия. Даже самим Ашерам плевать на смерти братьев и сестер. Так сериал получается далеко не заявленным хоррором, а философской драмой о бездушности и убогости людей при власти.

Главная проблема проекта — в его неравномерности. Первые эпизоды знакомства с семьей и наступление зловещего рока сбиваются флешбэками из прошлого Родерика. Часть воспоминаний так растянута, что кажется лишь добиванием хронометража до согласованного часа. Во второй же половине проекта происходит обратное — во флешбэках начинают выстреливать развешанные ружья (самое забавное из которых песня Pink Floyd — Another Brick In The Wall, открывшая сериал), раскрываются все тайны происходящего. Кончины детей в это время встают на знакомые рельсы, пока беседа финальной ночи тонут в излишней пафосности. На протяжении всех серий в каждой из сюжетных линий прячется алмаз, но никогда не складывается в одинаково захватывающее повествование.

«Падение дома Ашеров» — последний сериал пятилетнего контракта Майка Флэнагана с Netflix. За это время режиссер стал знаком качества сериальных ужастиков и смог отыскать голос. Четыре проекта из пяти были экранизацией чужих произведений, но лучше всего у Флэнагана вышла оригинальная « Полуночная месса ». В ней автор опирался на личный опыт служения в церкви и воплотил в жизнь собственные страхи. Сделав ставку не на вампиров в кадре, а на ужас перед тем, что все мы «прах и в прах возвратимся», Флэнаган изложил свой магнум опус. «Ашеры» же вернули его к громкому дебюту на стриминге «Призраки дома на холме» и вышли чуть слабее.

