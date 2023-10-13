«Падение дома Ашеров»: Рецензия Киноафиши
Сделка с дьяволом: новый проект от автора «Призраков дома на холме».
Близнецы Родерик и Мадлен Ашеры сколотили безумное состояние на фармацевтической компании. В их мрачном пути восхождения по трупам сразу угадывается реальная история семьи Саклер, которую тот же Netflix пару месяцев назад экранизировал в мини-сериале «Побочный эффект: Смерть». Саклеры, а в данном случае Ашеры, знамениты выпуском опиоидного обезболивающего, который привел к эпидемии с сотнями тысячей смертей. В новой версии мастера хоррора Майка Флэнагана расплата за грехи магната ложится на плечи его детей.
«Падение дома Ашеров» начинается с конца. Родерик Ашер поздней ночью открывает неприлично дорогой коньяк в старинном семейном особняке. В кресле напротив — Огюст Дюпен, помощник генпрокурора США, ведущий его дело. Все карты сразу на столе: род Ашеров мертв. Родерик с бокалом в руке признается, что именно он виноват в случившемся. С этого момента повествование будет прыгать от злополучной ночи к страшным событиям двух последних недель, а затем к молодости главного героя и его грязной дороге на вершину.
Избежать сравнения с «Наследниками» невозможно. Пожилой отец семейства, ворочающий миллиардами, и его неприкаянные дети, бьющиеся за место под солнцем. Как и семья Роев, Ашеры безумно одиноки, и каждый из них рассчитывает хотя бы ненадолго почувствовать любовь отца. Такой оммаж не кажется случайным, даже одна из дочерей Родерика по имени Тамерлан является точной копией Шив. Ее муж Уильям, тот же Том, живет за счет бизнеса возлюбленной и прогибается под ее желания. Как и в «Наследниках», дети крайне скептично относятся к молодой жене своего отца Джуно. С ней Флэнаган играет в более классические отсылки, делая из девушки монстра Франкенштейна. Бывшая наркоманка с протезом ноги ежедневно употребляет горы смертельных таблеток семьи Ашеров и является лишь трофеем для демонстрации невиновности Родерика в эпидемии.
Само же «Падение дома Ашеров» взято лишь за отправную точку, на которой Флэнаган не останавливается. Семью преследует бессмертная девушка по имени Верна (анаграмма от английского raven — ворон, один из главных образов произведений Эдгара Аллана По). Из уст героев не раз звучат стихи писателя, а расширенный каст позволяет собрать целую антологию из его произведений. Здесь и «Сердце-обличитель», и «Колодец и маятник», и «Золотой жук». Самыми выдающимися изложениями будут первая и третья гибели по рассказам «Маска Красной смерти» и «Черный кот». В «маске» режиссеру удается перенести произведение почти двухсотлетней давности на современные реалии, сохранив и дополнив дух оригинала. Бал-маскарад во время чумы здесь превращается в наркотическую оргию богачей с бьющими битами и стробоскопами. В «коте» пробивает звездный час Рахула Коли — главной, помимо жены, актерской находки Флэнагана. Совершенно разный и каждый раз запоминающийся во всех работах режиссера, Коли захватывает экран нарастающим безумием в духе Джека Торранса. На пике своего состояния герой бьет стены молотом, крича о степени богатства: «Ничего, Хемсворт подарит мне новый молот». Старинная готика сплетается с поп-культурой, хоррор — с комедией. А потом происходит резкий спад.
Майк Флэнаган терпеть не может джампскейры. Режиссер даже решил посмеяться над своей неприязнью и в предыдущий проект «Клуб полуночников» специально впихнул их столько, что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Потому удивительно, что в «Ашерах» главным элементом хоррора являются именно они. Каждое внезапное появление окровавленных трупов при этом настолько ожидаемо, что вызывает зевоту, а не испуг. Хочется сделать Флэнагану скидку, ведь он никогда не стремился пугать зрителя чудовищами в темных углах. Настоящий ужас его произведений кроется в личных травмах героев. «Падение дома Ашеров» же сфокусировано на отвращении к богатым, а значит, уход каждого из карикатурных персонажей с недостатком экранного времени не вызывает сочувствия. Даже самим Ашерам плевать на смерти братьев и сестер. Так сериал получается далеко не заявленным хоррором, а философской драмой о бездушности и убогости людей при власти.
Главная проблема проекта — в его неравномерности. Первые эпизоды знакомства с семьей и наступление зловещего рока сбиваются флешбэками из прошлого Родерика. Часть воспоминаний так растянута, что кажется лишь добиванием хронометража до согласованного часа. Во второй же половине проекта происходит обратное — во флешбэках начинают выстреливать развешанные ружья (самое забавное из которых песня Pink Floyd — Another Brick In The Wall, открывшая сериал), раскрываются все тайны происходящего. Кончины детей в это время встают на знакомые рельсы, пока беседа финальной ночи тонут в излишней пафосности. На протяжении всех серий в каждой из сюжетных линий прячется алмаз, но никогда не складывается в одинаково захватывающее повествование.
«Падение дома Ашеров» — последний сериал пятилетнего контракта Майка Флэнагана с Netflix. За это время режиссер стал знаком качества сериальных ужастиков и смог отыскать голос. Четыре проекта из пяти были экранизацией чужих произведений, но лучше всего у Флэнагана вышла оригинальная «Полуночная месса». В ней автор опирался на личный опыт служения в церкви и воплотил в жизнь собственные страхи. Сделав ставку не на вампиров в кадре, а на ужас перед тем, что все мы «прах и в прах возвратимся», Флэнаган изложил свой магнум опус. «Ашеры» же вернули его к громкому дебюту на стриминге «Призраки дома на холме» и вышли чуть слабее.
В проекте есть яркие выступления Рахула Коли и совершенно неузнаваемого Марка Хэмилла. При этом Мадлен Ашер из прошлого в десятки раз живее и харизматичнее Мадлен из настоящего. Удивительные визуальные образы вступают в контраст со слабыми хоррор-сценами, которым не хватает лишь пары мелочей, чтобы стать действительно устрашающими. Прекрасные монологи сменяются затянутыми экспозициями. «Падение дома Ашеров» — это яростное высказывание против капитализма, но идущее по слишком большому количеству знакомых троп. К финалу сериал представляется богатой одой творчеству Эдгара Аллана По, но не личной высокой точкой Флэнагана, прощающегося со стримингом.