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Киноафиша Рецензии «Поколение «Ви»»: Рецензия Киноафиши

«Поколение «Ви»»: Рецензия Киноафиши

1 октября 2023 17:48
«Поколение «Ви»»: Рецензия Киноафиши

Кровь, кишки и пенисы: «Пацаны» обзавелись спин-оффом для маленьких.

Мари Моро обнаруживает свои суперспособности во время месячных. К сожалению, все идет не по пути «Я краснею» и девушка не становится милой пандой, а тяготеет к своему классическому собрату — «Кэрри». Мари управляет силой крови, создавая гемоглобиновые кинжалы-плети. Первыми под удар попадают родители девушки, становясь жертвой ее неконтролируемой силы. «Осатанелые» одобряют, сестра Мари — не особо.

Достигнув совершеннолетия, Мари вырывается из стен сиротского приюта и отправляется в Университет Годолкина. Там проходят не самое разнообразное обучение молодые обладатели суперспособностей: специализации есть только по борьбе с преступностью и актерскому мастерству. Существует университет под присмотром Воута, а значит, одних хороших оценок недостаточно. Ребятам нужно уметь правильно презентовать себя в соцсетях и иметь множество подписчиков. У Мари даже нет телефона, чтобы вступить в гонку за попадание в Семерку. Однако жизнь подкидывает ей удачные знакомства и обстоятельства, которые молниеносно несут ее к вершине рейтинга.

Вселенная «Пацанов» не особо нуждалась в своем расширении, ведь внимание фанатов остается высоким от сезона к сезону, а материала у авторов еще хоть отбавляй. В условиях же забастовок идея вложиться в спин-офф окупилась, подарив всем скучающим реки крови, пока новые эпизоды оригинала стоят на паузе.

«Поколение «Ви»»: Рецензия Киноафиши
Поколение «Ви»

Если «Пацаны» в момент выхода устроили революцию своей сатирой и жестокостью, высмеивая глянцевые кинофраншизы, то его спин-офф идет по более безопасному пути. «Поколение “Ви”» не пользуется спецификой своего сеттинга и потому не устраивает безумные общажные вечеринки, в которой суперы играли бы в бир-понг чужими конечностями на фоне оргии. Вместо этого сериал больше заинтересован в разгадке типичного заговора корпорации.

Как студенты ищут внимания из-за рейтинговой системы университета, так и сценаристы вспоминают, что нужно удержать зрителя взрывами голов и протезами членов на весь экран. Градус происходящего кричит о том, что это лишь спин-офф, молящийся на старшего брата. Не всегда бьющий в цель, но для фанатов все так же кровожадно-привлекательный.

«Поколение «Ви»»: Рецензия Киноафиши
Поколение «Ви»

От янг-эдалт-проектов «Ви» берет тему принятия себя и своей идентичности, но обыгрывает это слишком буквально. Эмма, соседка главной героини, может уменьшиться до размера муравья после того, как вызовет у себя рвоту. Когда об этом узнают другие студенты, она становится жертвой нападок из-за расстройства пищевого поведения. Суперспособность Джордана менять пол представлена как реальный небинарный опыт. Когда эти персонажи не вынуждены защищаться от социума, а особенно родителей, они становятся главными звездами проекта. Остальные герои падают надежды, но когда перед создателями стоит выбор между добавлением фактуры и развитием сюжета, они всегда выбирают второе.

Заступив на территорию подростковых мейнстримных проектов, «Пацаны» тянут свои по локоть кровавые руки к новой аудитории. «Поколение «Ви» может понравиться тем, кто месяц назад попрощался с «Ривердейлом» и ждет выхода приквела «Голодных игр». Аудитории же оригинального проекта может пока не хватить своего Бутчера, иронизирущего над серьезностью сюжета.

Несмотря на ряд недочетов, шоу изобретально подходит к выбору суперспособностей и путям их применения, оставаясь на голову выше современной супергероики. Персонажам только нужно сбавить темп Поезда-А в построении фундамента для будущих сезонов. Услышьте малышку Эмму, предлагающую пропустить по пиву, и расслабьтесь.

Полина Резникова
Полина Резникова
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