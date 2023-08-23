«Асока»: Рецензия Киноафиши

В далекой-предалекой Галактике жила-была Асока Тано (Розарио Доусон) — джедай, воспитанная самим Энакином Скайуокером (будущим Дартом Вейдером), которая покинула Орден незадолго до его падения, совпавшего с крушением Старой Республики и установлением Империи. Асоке удалось пережить не только «Великую чистку» — печально известный «Приказ 66», изничтоживший по приказу Императора Палпатина большую часть джедаев, — но и саму Империю, просуществовавшую как единое целое всего лишь двадцать с небольшим лет. Эта короткая преамбула пригодится вам, если вы не видели «Войн клонов» — полнометражного мультфильма и сериала, вышедших еще до продажи Джорджем Лукасом своей киновселенной студии Disney.

Другой важной вехой ее биографии стали «Повстанцы», еще один мультсериал по «Звездным войнам», рассказывающий о группе бойцов Сопротивления, состоящей из джедая Кэнана Джарруса, его ученика Эзры Бриджера, пилотессы Геры Синдуллы, юной мандалорской воительницы Сабин Врэн и могучего ласата Зэба, при помощи Асоки отбивших у Империи планету Лотал. В финальном эпизоде Асока отправляется вместе с Сабиной на поиски Эзры, исчезнувшего вместе с гранд-адмиралом Трауном (Ларс Миккельсен), хитроумнейшем и талантливейшем из гранд-адмиралов рухнувшей Империи.

Асока

О дальнейшем ее пути известно немного. После финала «Повстанцев» Тано впервые появляется только во втором сезоне «Мандалорца», где выясняет у Морган Элсбет (Диана Ли Иносанто), влиятельной пособницы адмирала Трауна, координаты его возможного местонахождения. В своем сольном и долгожданном сериале ее миссия остается неизменной — найти Трауна, последнюю возможную силу, способную противостоять неокрепшей Новой Республике, а заодно, возможно, и Эзру (Эман Эсфанди).

В этом ей будет помогать старые знакомые «повстанцы» — генерал Гера Синдулла (Мэри Элизабет Уинстед) и Сабин Врэн (Наташа Лю Бордиццо), характер которой по сравнению с мультсериалом подвергся изменениям, способным вызывать недоумение у поклонников. Из закаленной в боях с Империей воительницей, пережившей потерю нескольких близких, в «Асоке» она предстала строптивой и капризной девушкой, психологически далекой от своего биологического возраста (на момент начала сериала ей около 30-ти).

Асока

Эту неловкость шоураннер «Асоки» Дэйв Филони, ветеран «Звездных войн», работавший еще над «Войнами клонов», объясняет второй новацией, оборачивающейся еще большей неловкостью. Асока взяла Сабин, прежде не проявлявшую способность чувствовать Силу, в падаваны, а после разочаровалась в ней и отказалась обучать ее из-за всё тех же строптивости и вздорности. В общем, выглядит всё это несколько инфантильно (даже по меркам «Звездных войн»), особенно на фоне угрозы возвращения действительно серьезного соперника.

Гранд-адмирал Траун, разумеется, вернется — уж слишком он интересен и самобытен как антагонист, чтобы растрачивать его на мультсериалы. Впервые появившийся на страницах романов по «Звездным войнам», он один из немногих героев из так называемой «расширенной вселенной», стал частью «диснеевского» канона. Траун, способный проникнуть в замыслы любого противника, был настолько талантливым стратегом, что добился звания гранд-адмирала в проникнутой шовинизмом Империи, несмотря на свое нечеловеческое происхождение.

Асока

На его стороне выступает всё та же Морган Элсбет, оказавшая одной из сестер Датомира, и нанятая ею (судя по всему) пара загадочных темных джедаев — мастер Бэйлан Сколл в исполнении британского актера Рэя Стивенсона, к несчастью, умершего за несколько месяцев до премьеры, и его молчаливая, месмерическая ученица Шин Хати (Иванна Сахно).

Эта динамическая связь учитель-ученик между Асокой и Сабин, Бэйланом и Шин, Трауном и Морган станет, вероятно, двигателем всего сюжета, который в первых двух эпизодах развивается неспешно, удивляя непоследовательностью действий героев, образам которых пока не хватает цельности. Впрочем, последнее никогда не было сильной стороной «Звездных войн». Тот же «Мандалорец» привлек тем, что замечательно использовал архетипный сюжет о младенце и защищающем его воине, не слишком вдаваясь в глобальные галактические события, а недавний «Андор», выглядящий поначалу не слишком многообещающе, к финалу сезона обернулся одним из самых удачных проектов Disney. Не слишком впечатляет пока и постановка, но будущее, как говаривал магистр Йода, туманно и сокрыто тенью Темной Стороны.