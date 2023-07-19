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Киноафиша Рецензии «Король улиц»: Рецензия Киноафиши

«Король улиц»: Рецензия Киноафиши

19 июля 2023 15:02
«Король улиц»: Рецензия Киноафиши

Алжир – это страна возможностей?

В российский прокат выходит дебютная работа французского режиссера Элиаса Белькеддара «Король улиц» со слоганом «Бери от жизни все. И не забудь сдачу» про бывших криминальных авторитетов в бегах. Скромная и камерная картина рассказывает про грязные и сухие улицы Алжира без какой-либо драматизации социального положения региона, показывая бытовуху в стиле комедии положений.

В центре сюжета гангстер Омар, которого приговорили к 20 годам тюрьмы во Франции. Его это сильно беспокоит, потому что, сидя в Алжире, он очень скучает по Парижу. Мужчина полностью не понимает такого издевательства со стороны любимой страны, поэтому пытается свыкнуться с настоящим с помощью привычного криминального образа жизни. Правда, Алжир – это не Франция, тут свои законы и совершенно другие люди. Омару вместе с его верным другом Роже только предстоит это узнать.

Омар и Роже в принципе не очень приятные люди. Таких персонажей обычно лучше обходить другой дорогой и даже не смотреть в их сторону. На экране они появляются, как герои американских комедий в стиле «Тупого или еще тупее» или «Невероятных приключений Билла и Теда». Вот Омар и Роже с сумкой наперевес вразвалочку идут по пустыне встречаться с какой-то внушительной арабской криминальной группировкой, с которой ведут «легкий» бизнес. Их спины абсолютно расслаблены, на знойное солнце они не обращают внимания и болтают о какой-то ерунде про общего знакомого, давно уже покинувшего этот мир из-за случайной и нелепой смерти. Им смешно, весело и вообще ничего не заботит. Неважно, что Омара ждет 20 лет тюрьмы, если он когда-нибудь ступит на французскую землю. Жизнь и так хороша под этим палящим солнцем.

«Король улиц»: Рецензия Киноафиши
Король улиц

Два немолодых «раздолбая» берут от оставшейся жизни все, но иногда сильно скучают по прошлым временам, когда запрещенные вещества лились рекой, девушки интересовались каждым их шагом, а любой прохожий на парижской улице боялся идти по одному и тому же тротуару вместе с ними. Теперь оба друга на условной «пенсии», но все равно лишний раз не откажутся от какой-то опасной заварушки, так как доза адреналина всегда должна быть по расписанию.

Конечно, реальность дает о себе знать – осознание, что любимый Париж под запретом, является сложной ношей для Омара. Мужчина никак не может с этим смириться, поэтому на улицах Алжира пытается создать свою маленькую французскую столицу. Сначала он становится условным начальником хлебопекарного завода по производству печенья, где знакомится с молодой женщиной и начинает за ней ухаживать. Правда, его способы сильно отличаются от алжирских, поэтому все у него получается не гладко, с большим количеством недопониманий. Все-таки это не Париж, а совершенно другая культура. На своем пути в становлении гражданина Алжира Омару приходится пройти через разные сложности, отказаться от старых привычек, вспомнить свои корни и историю, а также посмотреть на мир со стороны обычного человека. Бывший уголовник становится почти Робин Гудом, но с «прибабахами» в голове, а вместо денег раздает бедным детям печенье.

«Король улиц»: Рецензия Киноафиши
Король улиц

Вышесказанное напоминает некий процесс искупления, но Омар в это не верит, поэтому просто ветрено и легко следует своей интуиции, а позже у него появляется даже сердце. Последнее еще не раз будет давать о себе знать: оно разваливается на мелкие кусочки с каждым днем, скучая по прошлой жизни и отказываясь принимать новую реальность. Омару тяжело свыкнуться с бытовухой настоящего, поэтому каждый раз он придумает какую-то «заварушку» себе на голову, чтобы что-то почувствовать и унять боль в груди. Увы, это окажется невозможным.

«Король улиц» понравится фанатам простых и легких французских комедий, истории которых базируются не на типичных улицах Парижа. А обычным зрителям будет просто приятно наблюдать за персонажами с реальными чувствами и как они разными способами пытаются справиться с неудачами.

Ася Заболоцкая
Ася Заболоцкая
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