«Король улиц»: Рецензия Киноафиши

В российский прокат выходит дебютная работа французского режиссера Элиаса Белькеддара «Король улиц» со слоганом «Бери от жизни все. И не забудь сдачу» про бывших криминальных авторитетов в бегах. Скромная и камерная картина рассказывает про грязные и сухие улицы Алжира без какой-либо драматизации социального положения региона, показывая бытовуху в стиле комедии положений.

В центре сюжета гангстер Омар, которого приговорили к 20 годам тюрьмы во Франции. Его это сильно беспокоит, потому что, сидя в Алжире, он очень скучает по Парижу. Мужчина полностью не понимает такого издевательства со стороны любимой страны, поэтому пытается свыкнуться с настоящим с помощью привычного криминального образа жизни. Правда, Алжир – это не Франция, тут свои законы и совершенно другие люди. Омару вместе с его верным другом Роже только предстоит это узнать.

Омар и Роже в принципе не очень приятные люди. Таких персонажей обычно лучше обходить другой дорогой и даже не смотреть в их сторону. На экране они появляются, как герои американских комедий в стиле «Тупого или еще тупее» или «Невероятных приключений Билла и Теда». Вот Омар и Роже с сумкой наперевес вразвалочку идут по пустыне встречаться с какой-то внушительной арабской криминальной группировкой, с которой ведут «легкий» бизнес. Их спины абсолютно расслаблены, на знойное солнце они не обращают внимания и болтают о какой-то ерунде про общего знакомого, давно уже покинувшего этот мир из-за случайной и нелепой смерти. Им смешно, весело и вообще ничего не заботит. Неважно, что Омара ждет 20 лет тюрьмы, если он когда-нибудь ступит на французскую землю. Жизнь и так хороша под этим палящим солнцем.

Король улиц

Два немолодых «раздолбая» берут от оставшейся жизни все, но иногда сильно скучают по прошлым временам, когда запрещенные вещества лились рекой, девушки интересовались каждым их шагом, а любой прохожий на парижской улице боялся идти по одному и тому же тротуару вместе с ними. Теперь оба друга на условной «пенсии», но все равно лишний раз не откажутся от какой-то опасной заварушки, так как доза адреналина всегда должна быть по расписанию.

Конечно, реальность дает о себе знать – осознание, что любимый Париж под запретом, является сложной ношей для Омара. Мужчина никак не может с этим смириться, поэтому на улицах Алжира пытается создать свою маленькую французскую столицу. Сначала он становится условным начальником хлебопекарного завода по производству печенья, где знакомится с молодой женщиной и начинает за ней ухаживать. Правда, его способы сильно отличаются от алжирских, поэтому все у него получается не гладко, с большим количеством недопониманий. Все-таки это не Париж, а совершенно другая культура. На своем пути в становлении гражданина Алжира Омару приходится пройти через разные сложности, отказаться от старых привычек, вспомнить свои корни и историю, а также посмотреть на мир со стороны обычного человека. Бывший уголовник становится почти Робин Гудом, но с «прибабахами» в голове, а вместо денег раздает бедным детям печенье.

Король улиц

Вышесказанное напоминает некий процесс искупления, но Омар в это не верит, поэтому просто ветрено и легко следует своей интуиции, а позже у него появляется даже сердце. Последнее еще не раз будет давать о себе знать: оно разваливается на мелкие кусочки с каждым днем, скучая по прошлой жизни и отказываясь принимать новую реальность. Омару тяжело свыкнуться с бытовухой настоящего, поэтому каждый раз он придумает какую-то «заварушку» себе на голову, чтобы что-то почувствовать и унять боль в груди. Увы, это окажется невозможным.

«Король улиц» понравится фанатам простых и легких французских комедий, истории которых базируются не на типичных улицах Парижа. А обычным зрителям будет просто приятно наблюдать за персонажами с реальными чувствами и как они разными способами пытаются справиться с неудачами.