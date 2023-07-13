«Замкнутый круг»: Рецензия Киноафиши

Реклама курорта на билборде, анонсирующая лакшери-отдых, сменяется семейным снимком (запечатленные на фото тоже выглядят весьма привилегированно). Затем мы попадаем в авто бандитов, которые пересчитывают выкуп. А после — на похороны Квинси Махабира. Чтобы пролить свет на убийство Квинси, его мать летит в родную Гаяну, где получает тот снимок с начальных кадров. На нем в центре стоит кудрявый симпатичный мальчик — с его похищения и запускается цепь дальнейших событий. Расследование этого дела столкнет матриархов из двух разных миров и понемногу начнет раскрывать тайны благополучной семьи из Нью-Йорка. Дальше рассказывать не имеет смысла, ведь «Замкнутый круг» — сериал-интрига.

Стивен Содерберг, который умеет талантливо развлекать зрителей жанровым кино и всегда отлично чувствует время (иногда даже предугадывая события будущего, как это было с «Эпидемией»), в эпоху многосерийных форматов не мог не снять свое шоу. А то и три. В 2014 году он выпустил натуралистическую «Больницу Никербокер», затем в 2017-м — интерактивную детективную «Мозаику» с Шэрон Стоун и, наконец, «Замкнутый круг» с Клэр Дэйнс, Зази Битц и Тимоти Олифантом. Причем последние два сериала режиссера трилогии о друзьях Оушена вышли весьма сходными по построению. В обоих проектах речь идет об исчезновении человека. Если в «Мозаике» зритель в специальном приложении выбирал персонажа, чьими глазами он/она будет следить за историей, то в «Замкнутом круге» разные сюжетные линии пересекаются, а каждый из героев демонстрирует свои мотивы и точку зрения.

Сходства витиеватого повествования обуславливаются также тем, что оба сериала придумал сценарист Эд Соломон, автор оригинальных «Людей в черном» и франшизы «Иллюзия обмана». Заговоры, интриги и тайные сообщества — его конек в рассказывании историй. Но на этот раз автор привнес в сериал переработанный сюжет драмы «Рай и ад» 1963 года Акиры Куросавы. В картине японского классика вместо сына бизнесмена преступники похищают ребенка его шофера. А затем предприниматель мучается из-за дилеммы: выбрать выгоду или совесть. В результате получается интересная компиляция сложного повествования Соломона и Содерберга, которое предстает в виде калейдоскопа разных точек зрения, и социально-философского подтекста Куросавы. При этом в сериале сохраняется гармоничный темпоритм динамики и статики, саспенса и спокойствия.

Замкнутый круг

«Замкнутый круг» — это захватывающая история, в которой режиссер снова говорит о темной стороне мира капитализма и общественной лжи, начавшейся с личных человеческих отношений и переросшей в обман в крупных корпорациях, экономической и политической сферах. При этом сериал не скатывается в скучные нравоучения, а развлекает остроумными фразами и хорошо продуманными сюжетными поворотами. Правда, фразы о грядущей «большой игре» звучат немного претенциозно, хотя и напоминают о том, что нередко кино Содерберга — и есть та самая рулетка в казино.

При медленном развитии сюжета сериал сразу начинает запутывать, что ожидаемо оттолкнет нетерпеливого зрителя. Но если дать эпизоду время и не выключать его примерно на середине, то финал первой серии сможет приятно удивить. Не стоит также огорчаться, если некоторые детали сюжетной головоломки станут очевидны заранее. Ведь на протяжении шести эпизодов зрителей собираются дразнить и обманывать на фоне более чем реального Нью-Йорка (сериал снимали в городе и преимущественно с естественным освещением). Для создания интриги используются медленная фокусировка кадра и другие формальные приемы.

Замкнутый круг

Стивен Содерберг в 2020 году подписал трехлетний контракт с WarnerMedia (в нее входили HBO и HBO Max), упраздненной в апреле 2022-го. Его наняли делать то, что он хорошо умеет, — снимать вдумчивые истории со звездным кастом, увлекательные для зрителей. И кажется, Содерберг справился с этой задачей и в этот раз. Пусть не так амбициозно, как с «Эрин Брокович», но зато с правильным балансом художественности и сериально-развлекательного формата.