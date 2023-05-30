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Киноафиша Рецензии «Бэби-тур»: Рецензия Киноафиши

«Бэби-тур»: Рецензия Киноафиши

30 мая 2023 12:00
«Бэби-тур»: Рецензия Киноафиши

Американская мечта в российской глубинке.

1 июня на онлайн-сервисе KION выходит комедийный сериал «Бэби-тур» от режиссера Федора Стукова, известного по проектам «Физрук» и «Дылды». Сценарий же был написан Василием Сигаревым («Жить», «Страна Оз»), поэтому зрителей должна ожидать пронзительная история, полная драмы и смешных эпизодов. Рассказываем, что получилось в результате после просмотра первых двух серий.

Добро пожаловать в середину или же конец 2000-х. Вступительные титры говорят одно, а маркетинговый синопсис – другое. В любом случае экранная история потенциально могла случиться лет 15 или 20 назад в небольшом поселке Ливни, известным своей птицефабрикой. Энергичная Зинаида занимается продажей косметики условного Oriflame (помните такое?) и ходит по квартирам в поисках потенциальных клиентов. Значит, бизнес-смекалка у героини еще какая, поэтому, когда от одной женщины она слышит о некоем агентстве, которое помогает российским женщинам родить ребенка в Америке, она сразу пытается узнать все детали и воспользоваться возможностью. Просто дитя сразу же получит гражданство США, а после совершеннолетия и маму туда можно перевести за грин-картой. Зинаида подначивает подруг и сестру отправиться в «бэби-тур» за лучшей жизнью. Ради детей, конечно же.

2000-е – это новые 90-е в мировой индустрии развлечений. Каждый художник пытается рефлексировать о поколении миллениалов через прошлое с помощью кино или сериалов. Российская индустрия тоже не собирается отставать, правда, все эти разговоры про общества X и Z не так часты в лексиконе провинциальных и даже столичных жителей страны. Федор Стуков и Василий Сигарев приглашают вас посмеяться и поплакать в практически другую реальность, вроде похожую на прошлое, а с другой стороны, полностью отличавшуюся. Конечно, зрителям из больших городов не понять, как люди выживали в маленьких поселках, но «Бэби-тур» приподнимает очень нежно эту завесу и зовет на скромную, но эмоциональную беседу.

«Бэби-тур»: Рецензия Киноафиши
Бэби-тур

Четыре женщины с разными взглядами на жизнь решают провернуть необычную авантюру в надежде заполучить новую и счастливую жизнь, в первую очередь вроде бы для своих детей, но все-таки для себя любимых. Критиковать и осуждать тут никого не стоит, потому что, как говорилось в песне Blondie, Dreaming is Free. Так вот, мечтать можно сколько угодно и совершенно бесплатно, а это самое главное в любом возрасте, поэтому Зинаиде и компании остается только верить в себя и не надеяться ни на кого.

«Бэби-тур»: Рецензия Киноафиши
Бэби-тур

Первые две серии «Бэби-тура» только вводят в контекст. Начинается основное действие: каждая находит себе потенциального отца будущего американца и стремится к одной цели – забеременеть. Конечно, в эпоху чайлдфри, ужасного социального обеспечения в стране и сложных мировых конфликтов такой сериал может показаться какой-то сказкой или даже фанфиком. Проект, действительно смотрелся бы иначе, если бы вышел в конце 2000-х, а не в 2023 году. Сейчас и мечты уже другие, поэтому комедийные путешествия четырех беременных женщин кажутся настоящим сюром. Зато очень искренним, если отбросить все каноны реализма. Да, даже их простая коммуникация между собой, волевая сила и целеустремленность удивляют и успокаивают в эти сложные времена современности. Хочется сразу же просто снова помечтать и рискнуть всем, чтобы исполнить все свои желания. Обратитесь к Зинаиде, она даст хорошего пинка.

«Бэби-тур»: Рецензия Киноафиши
Бэби-тур

«Бэби-тур» понравится всем любителям комедийных сериалов канала «ТНТ», а также ностальгирующим по прошлым десятилетиям личностям. Нового ничего этот проект не предлагает, но судить по двум эпизодам было бы совсем пошло, так как настоящая драма только впереди.

Ася Заболоцкая
Ася Заболоцкая
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