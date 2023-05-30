«Бэби-тур»: Рецензия Киноафиши

1 июня на онлайн-сервисе KION выходит комедийный сериал «Бэби-тур» от режиссера Федора Стукова, известного по проектам «Физрук» и «Дылды». Сценарий же был написан Василием Сигаревым («Жить», «Страна Оз»), поэтому зрителей должна ожидать пронзительная история, полная драмы и смешных эпизодов. Рассказываем, что получилось в результате после просмотра первых двух серий.

Добро пожаловать в середину или же конец 2000-х. Вступительные титры говорят одно, а маркетинговый синопсис – другое. В любом случае экранная история потенциально могла случиться лет 15 или 20 назад в небольшом поселке Ливни, известным своей птицефабрикой. Энергичная Зинаида занимается продажей косметики условного Oriflame (помните такое?) и ходит по квартирам в поисках потенциальных клиентов. Значит, бизнес-смекалка у героини еще какая, поэтому, когда от одной женщины она слышит о некоем агентстве, которое помогает российским женщинам родить ребенка в Америке, она сразу пытается узнать все детали и воспользоваться возможностью. Просто дитя сразу же получит гражданство США, а после совершеннолетия и маму туда можно перевести за грин-картой. Зинаида подначивает подруг и сестру отправиться в «бэби-тур» за лучшей жизнью. Ради детей, конечно же.

2000-е – это новые 90-е в мировой индустрии развлечений. Каждый художник пытается рефлексировать о поколении миллениалов через прошлое с помощью кино или сериалов. Российская индустрия тоже не собирается отставать, правда, все эти разговоры про общества X и Z не так часты в лексиконе провинциальных и даже столичных жителей страны. Федор Стуков и Василий Сигарев приглашают вас посмеяться и поплакать в практически другую реальность, вроде похожую на прошлое, а с другой стороны, полностью отличавшуюся. Конечно, зрителям из больших городов не понять, как люди выживали в маленьких поселках, но «Бэби-тур» приподнимает очень нежно эту завесу и зовет на скромную, но эмоциональную беседу.

Бэби-тур

Четыре женщины с разными взглядами на жизнь решают провернуть необычную авантюру в надежде заполучить новую и счастливую жизнь, в первую очередь вроде бы для своих детей, но все-таки для себя любимых. Критиковать и осуждать тут никого не стоит, потому что, как говорилось в песне Blondie, Dreaming is Free. Так вот, мечтать можно сколько угодно и совершенно бесплатно, а это самое главное в любом возрасте, поэтому Зинаиде и компании остается только верить в себя и не надеяться ни на кого.

Бэби-тур

Первые две серии «Бэби-тура» только вводят в контекст. Начинается основное действие: каждая находит себе потенциального отца будущего американца и стремится к одной цели – забеременеть. Конечно, в эпоху чайлдфри, ужасного социального обеспечения в стране и сложных мировых конфликтов такой сериал может показаться какой-то сказкой или даже фанфиком. Проект, действительно смотрелся бы иначе, если бы вышел в конце 2000-х, а не в 2023 году. Сейчас и мечты уже другие, поэтому комедийные путешествия четырех беременных женщин кажутся настоящим сюром. Зато очень искренним, если отбросить все каноны реализма. Да, даже их простая коммуникация между собой, волевая сила и целеустремленность удивляют и успокаивают в эти сложные времена современности. Хочется сразу же просто снова помечтать и рискнуть всем, чтобы исполнить все свои желания. Обратитесь к Зинаиде, она даст хорошего пинка.

Бэби-тур

«Бэби-тур» понравится всем любителям комедийных сериалов канала «ТНТ», а также ностальгирующим по прошлым десятилетиям личностям. Нового ничего этот проект не предлагает, но судить по двум эпизодам было бы совсем пошло, так как настоящая драма только впереди.