«Фубар»: Рецензия Киноафиши

Люк Бруннер (Арнольд Шварценеггер) влетает в остросюжетный боевик в невероятной автомобильной погоне по узким улочкам бельгийского города Антверпен. Он — уважаемый оперативник ЦРУ с 40-летним стажем, который собирается на пенсию. Бруннер хочет использовать свободное время для того, чтобы воссоединиться с семьей, от которой держит свою деятельность в тайне (из-за секретов и бесконечной работы они с женой расстались). Однако заслуженный отдых отменяется, и прямо во время прощальной вечеринки Люку вновь поручают важное задание — спасти коллегу-оперативника под кодовым именем «Панда». Агента может раскрыть и убить глава террористической организации Боро Полонии, продающий оружие массового поражения. Бруннер отправляется на помощь коллеге и обнаруживает, что это его дочь Эмма (Моника Барбаро), которая пошла по стопам отца и уже несколько лет работает на того же босса, что и он. В итоге операция в Гайане идет не по плану, и Боро сбегает с «ядерным чемоданчиком». Так что Люку и Эмме придется разобраться с этим вместе как напарникам, попутно налаживая свои собственные отношения отца и дочери.

Еще в «Терминаторе» Арни обещал вернуться. И сдержал слово. 75-летний актер прошел путь от культуриста и кинозвезды до губернатора Калифорнии. А затем вернулся в кино, чтобы сняться в нескольких непопулярных боевиках и низкорейтинговых продолжениях «Терминатора» («Генезис» и «Темные судьбы»). Однако обычный зритель полюбил Шварценеггера не только за его знаковую роль неубиваемого робота в фантастике Джеймса Кэмерона, но и за целую череду комедий, в которых он блистал в 90-х. Среди них — «Детсадовский полицейский», «Джуниор» и, конечно, «Правдивая ложь» того же Кэмерона, в которой Арнольд Шварценеггер снялся в роли секретного агента, скрывающего свою профессию от собственной жены (ее сыграла Джейми Ли Кертис).

Фубар

И вот наступил 2023 год. Стриминговая индустрия процветает, и различные платформы, желая охватить еще большую аудиторию, становятся чрезвычайно гостеприимными по отношению к кинозвездам — крутым парням за 70, фильмы и сериалы с участием которых определенно вызовут ностальгию среди зрителей постарше. Уже выходили проекты с Сэмом Эллиоттом, Харрисоном Фордом и Сильвестром Сталлоне, теперь дошла очередь и до Арнольда Шварценеггера. Netflix вспомнил о комедийных боевиках Арни и выпустил «Фубар», попутно заказав еще и документальный сериал «Арнольд» о жизни актера, премьера которого состоится в июне. Just in case, как говорится.

Дебют Шварценеггера в сериале — это не что иное, как современная интерпретация того самого шпионского боевика Кэмерона, этакая отцовско-дочерняя версия «Правдивой лжи» 1994 года. Или «Мистера и миссис Смит». Правда, здесь отец и дочь скрывают свою тайную жизнь друг от друга до того, как ЦРУ вынудило их объединиться. При этом большая часть шуток в «Фубаре» могла прийти из того же 1994-го. Сериал к тому же буквально потешается над своим немолодым героем, который пытается идти в ногу со временем, но употребляет совершенно невпопад новые словечки вроде «откуколдить» по отношению к своей семье. Хотя надо отдать должное Шварценеггеру, он все так же умело пользуется своим врожденным обаянием и даром бросать лукавые остроты во время актов насилия, демонстрируя прекрасную физическую форму. Барбаро тоже весьма убедительна в образе супершпионки с daddy issues.

Фубар

Первая серия долго набирает обороты и кажется скучноватой. Однако уже в следующем эпизоде зрителей ждет и экшен, и несколько неплохих шуток. Тем не менее простой истории, паразитирующей на ностальгии по прежним ролям Шварца, слишком мало для растянутой на восемь частей комедии. Так что уже на середине проект утомляет и не вызывает желания вновь нажать на кнопку «плей». Шутки звучат порой не к месту, так же как и реплики героя Арни. А актер, появившийся на малых экранах популярного стриминга, не показывает нам ничего нового. Во многом это, по-видимому, вина шоураннера проекта Ника Сантора («Скорпион»), который использует узнаваемые приемы и предсказуемые сюжетные ходы из олдскульных боевиков, не привнося практически ничего нового. Поэтому увлекает не общий сюжет, а те сцены, в которых участвуют Шварценеггер и Барбаро, выполняющие совместные шпионские задания и разбирающиеся с извечным конфликтом «отцов и детей».

Фубар

Все это мы уже видели. «Фубар», который не ставил перед собой задачу открыть Шварценеггера по-новому, получился восьмичасовой порцией ностальгии, где все тот же Арни, каким мы его видели с начала 1980-х, жует сигару в модных полицаях Ray-Ban. Уже из названия ясно: сериал не воспринимает себя слишком серьезно (американский акроним FUBAR расшифровывается как F*cked up beyond any recognition/all repair). Тем не менее от выхода на бис любимого всеми Терминатора ждали чего-то более вдохновенного, чем простого маркетинга для экшен-проектов от Netflix, лицом рекламной кампании которых станет как раз Арнольд Шварценеггер.