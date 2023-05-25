«Американец китайского происхождения»: Рецензия Киноафиши

Азиатская кино- и сериальная «культурная эволюция» набирает обороты, и новый сериал от Disney яркий тому пример. Американские китайцы, тайваньцы, корейцы, японцы теперь не просто третьестепенные и чаще всего комические персонажи, бесконечно отыгрывающие стереотипные социальные и поведенческие роли, а полноценные протагонисты — понадобилось всего несколько столетий, чтобы убедиться, что американцы азиатского происхождения испытывают те же противоречивые чувства относительно своей принадлежности, что и другие этнические группы (вроде итало-американцев или ирландцев), населяющие США (см. «Грызню», «Все везде и сразу», «Безумно богатых азиатов»).

Впрочем, легший в основу сюжета сериала одноименный графический роман «Американец китайского происхождения», написанный Джином Луеном Янгом, был опубликован еще в 2006 году. То есть опередил свое время на 17 лет (неплохой результат для быстро меняющейся поп-культуры). Янг, работая над ним, использовал разнородные источники повествования. Персонажей китайской мифологии и литературы, в частности Короля Обезьян из «Путешествия на запад» и типичную для западной (в самом общем смысле слова) литературы историю взросления, герой которой традиционно ищет ответ на вопрос «кто я?». В случае «Американца» это подросток Джин, тяготящийся своим происхождением и мечтающий быть обычным белым парнем по имени Дэнни.

Американец китайского происхождения

Оба этих нарративных поля сходились у Янга в третьей истории, резюмирующей путь героев, который сводился к мысли о том, как важно принимать свою инаковость, не мимикрируя под окружающий мир, — Король Обезьян, как и Дэнни, поначалу отказывался от своего происхождения.

«Дисней» в некотором смысле следует методу Янга, смешивая «восточную» и «западную» эстетику, но вымарывая при этом из первой главную для Янга метафору, рифмующуюся с историей Джина. Вместо это она превратилась в еще одну историю о спасении мира, а Джин — в еще одного избранного (что, разумеется, подменяет идею Янга об обыденном принятии себя).

Американец китайского происхождения

Если коротко, близится день осеннего равноденствия, и Демон Бык попытается украсть у Короля Обезьян (Дэниэл Ву) могущественный посох, с помощью которого сможет уничтожить мир. Сын Короля, увидевший во сне, как отправляется на Землю в поисках Четвертого Свитка (еще одного чудесного артефакта), очень некстати сбегает от отца, прихватив с собой посох, и перевоплощается в Вэй-Чэня (Джим Лю), новичка в обычной калифорнийской школе, которую посещает и Джин Ван (Бен Ван), практически без изменений перекочевавшего в сериал со страниц романа.

Джин так же пытается стать «своим парнем», то есть присоединиться к доминирующей социальной (читай — этнической) группе и завоевать сердце голубоглазой Амелии (Сидни Тэйлор) — для этого он пытается попасть в школьную команду по футболу и отделаться от вездесущего Вэй-Чэня.

Американец китайского происхождения

В общем, «Американец» мог бы стать еще одним подростковым драмеди с элементами фантастики и дорогой по сравнению с удручающе архаичными сериалами канала CW графикой, если бы не замечательно прописанная история родителей Джина — Кристины (Йо Янн Янн) и Саймона (Ын Чинь Хань), эмигрантов первого поколения, все еще пытающихся приспособиться к жизни в Америке, и идущая параллельно с основным сюжетом история Фредди Вонга, звезды ситкома 90-х, в котором он сыграл карикатурного азиата с коронной фразой «What could go wong?», теперь безработного и получившего возможность вернуть былую славу во время очередного reunion. Вонга сыграл недавно получивший «Оскара» Ке Хью Кван, биография которого во многом сходна с историей Вонга.

Американец китайского происхождения

In summa, «Американец китайского происхождения» не расскажет ничего нового — проблему идентичности, в том числе этнической и расовой, разумеется, прежде уже раскрывали. Но если учесть, что сериал рассчитан на подростковую аудиторию, то, вероятно, может оказаться не только приятен (он достаточно динамичен и забавен), но и полезен, убеждая зрителя в весьма сомнительной с точки зрения эгалитаризма, но очень диснеевской по духу идее: каждый (теперь и американо-азиат) может быть героем.