«Актрисы »: Рецензия Киноафиши

«Актрисы» – новый сериал Федора Бондарчука , сценарий к которому снова написала Паулина Андреева , вместе с режиссером работавшая над « Психом ». Самый ожидаемый российский проект этой весны, одним из продюсеров которого был Валерий Тодоровский , посвящен изнанке актерской профессии. Сериал, подобно пьесе, поделен на три акта и рассказывает о том, как изменилась жизнь героев с 2014 по 2020 год. «Актрисы» концентрируются на внутренних переживаниях артистов театра и кино, которые звезд с неба не хватают, а добиваются всего большим трудом.

Первая серия «Актрис» – совместного проекта «Кинопоиска» и стриминговой платформы Wink – выходит уже сегодня. Новый сериал Федора Бондарчука, не щадя зрительских чувств, без анестезии вспарывает подноготную актерской профессии. Довольно камерный проект представляет жизнь артистов без прикрас, такой, какая она есть. «Актрисы» приглашают вас во внутренний мир театральной и киноиндустрии и показывают, что скрывается за оглушительным успехом – боль, одиночество, страх «снова стать никем» и синдром самозванца. Все герои сериала – как главные, так и второстепенные, вне зависимости от своей состоятельности и места в профессии, – проходят испытание на прочность.

Актрисы

Актриса Полина в исполнении Светланы Ходченковой ушла из театра и пытается начать жизнь с чистого листа. Устав от постоянных интрижек мужа Геры ( Алексей Макаров ) – известного актера, которого повсюду караулят поклонницы, – женщина посвящает себя Богу и находит утешение в пении церковных молитв во время служб в храме неподалеку от ее дома. Внезапно в жизни Полины происходит личная драма, которая разрушает ее веру в светлое будущее. Героине придется собрать свою волю в кулак, ведь судьба предоставляет ей шанс вернуться в профессию, которого у нее, возможно, больше никогда не будет.

Актрисы

Актрису Алену, которая цепляется за каждую предложенную роль и соглашается сниматься в проходных сериалах, играет Елена Николаева . Героиня так отчаянно желает стать известной, что ради славы готова пойти на все. Рыжеволосая бестия Алена не гнушается ничем: она может биться насмерть за роль с близкой подругой, которая ей доверяет абсолютно во всем, или прямо во время поминок расспрашивать чужого агента про артхаусный проект, в котором «не платят», но зато для карьеры престижно.

История Алены олицетворяет мимолетность успеха артиста, который уже завтра может оказаться никому не нужен, а его место займет кто-то моложе и наглее, как это происходит с одним из героев сериала в первом же эпизоде. Однако актриса готова до последнего бороться за свое место под солнцем и идти по головам. При этом героиня, несмотря на свою стервозность и расчетливость, постоянно разочаровывается в своей работе. Жизнь Алены, как, наверное, и у других актеров, напоминает американские горки. Взлеты часто сменяются падениями, и поверить в то, что ей достанется главная роль в достойном кино, героине становится все сложнее. Помимо разъедающего изнутри чувства опустошенности на Алену давит груз ее тайны. Она вынуждена скрывать от всех важный факт своей биографии, чтобы полностью отдаваться актерской профессии. Актриса постоянно обманывает знакомых из сферы, и это все больше изводит ее и мешает сосредоточиться на пробах. Но все же Алена в итоге вспоминает, что ее девиз – «Через тернии к звездам», а значит, ничто не помешает ей воплотить мечты.

Актрисы

Подающая надежды юная актриса Оксана в исполнении Полины Пушкарук – героиня, за судьбу которой переживаешь больше всего. Эта хрупкая и поначалу робкая девушка со взъерошенной стрижкой под мальчика и тонким голоском до поры до времени остается на задворках в театре. Но эта героиня из тех, кто идет к успеху постепенно и прощупывает почву, прежде чем принять важное решение. Оксана намного хитрее, чем кажется на первый взгляд. Она скрывает от своей приятельницы Алены, с которой делит небольшую квартиру с видом на Новый Арбат, то, что ходит на те же пробы. Оксана знает, что в актерской среде никакой настоящей дружбы быть не может, особенно если вы обе претендуете на одну роль. Отношения героинь Елены Николаевой и Полины Пушкарук воплощают жесткую конкуренцию в творческой среде, которую далеко не все артисты способны выдержать.

Актрисы

Помимо ярких и запоминающихся главных героинь-актрис, внимание зрителя часто крадет Лолита Милявская, играющая директора театра Ольгу Владимировну, благодаря стараниями которой он в принципе существует. Статная, проницательная, взвешивающая каждое решение и умеющая найти подход к каждому сотруднику и актеру, эта влиятельная и мудрая женщина влюбляет в себя зрителя, когда впервые появляется в кадре. Душа героини Лолиты действительно болит за театр, «за которым она замужем всю жизнь». Ольга Владимировна все сделает ради, безусловно, великого будущего, своего второго дома.

Актрисы

В мужском составе сериала наиболее интересны три персонажа. Известный актер Гера в исполнении Алексея Макарова предчувствует, что скоро выйдет в тираж, и сталкивается с невыносимой «яростью одиночества». Степан, которого играет Сергей Гилев , начавший свою карьеру в кино с « Чик », – популярный артист, который потихоньку теряет себя. Актер Коля ( Павел Попов ) – самый неоднозначный и скорее отталкивающий персонаж сериала. Из массовки он неожиданно вырывается вперед и получает главную роль в спектакле. Но свалившийся на Колю успех не избавляет его от комплексов, и герою предстоит пройти не одно сложное испытание, прежде чем состояться в профессии. К сожалению, для достижения своих целей актер ловко манипулирует людьми и с легкостью причиняет боль тем, кто его любит, если он не становится для них центром Вселенной.

Актрисы

«Актрисы», некоторые сцены которых снимали в МХТ им. Чехова, в Центральном доме актера на Арбате и в кинотеатре «Художественный», позволяет узнать о буднях артистов «изнутри», со всеми скандалами, нервными срывами, интригами, горькими разочарованиями и долгожданными триумфами. Следуя за героями в гримерки, кабинеты, присутствуя на их репетициях и пробах, зритель проходит все круги ада жизни артистов и совершенно по-другому начинает смотреть на профессию, для которой, казалось бы, достаточно просто быть талантливым и иметь харизматичную внешность.

Актрисы

«Актрисы» – больше чем красивая, жестокая и местами сатирическая история об изнанке индустрии. Сериал Федора Бондарчука – животрепещущий десятисерийный перформанс, в котором вы вместе с каждым артистом проживаете его творческий путь, со всеми его горестями и радостями. «Актрисы» берут своей честностью, разрушающей стереотипы о профессии, ведь над сериалом работали люди, которые знают о театральной и киносфере все и даже больше.

Сценарный почерк Паулины Андреевой после «Психа» стал увереннее, поэтому «Актрисы» с их злободневным юмором и трагизмом получились детально выверенным и профессионально поставленным спектаклем, который хочется досмотреть до конца.

Актрисы

«Актрисы», способные впечатлить даже людей, далеких от театра и кино, будут также интересны всем, кто с особым трепетом относится к фильмам и сериалам, посвященным жизни артистов, которые, работая над новой ролью, проходят огонь, воду и медные трубы. Каждая серия заканчивается на самом интересном месте, заставляя зрителя гадать, что будет с героями дальше, и с нетерпением ждать нового эпизода.

Источник фото: Art Pictures Motion