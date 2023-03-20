«Счастливчик Хэнк»: Рецензия Киноафиши

На фоне будто бы застывших деревьев и небольшого пруда с крякающими уточками неподвижно стоит мужчина в костюме. Он не отрываясь смотрит на эту идеальную картину, созданную самой природой. Герой с благородной сединой и очками в тонкой оправе (что по всем признакам выдает в нем человека интеллигентного), как заведено среди обремененных интеллектом профессоров, выглядит задумчивым и, пожалуй, несчастным. Любование природой приходится прервать, чтобы отправиться вести занятия по писательскому мастерству. Тот мужчина — Уильям Генри Деверо — младший (по-простому Хэнк), его играет Боб Оденкерк . Он заведует кафедрой английского языка в Рейлтон-колледже, захудалом учебном заведении гуманитарных наук в Средней Пенсильвании. Немалый срок службы Хэнка можно оценить по глубине его цинизма и скуки. И уже в начальной сцене он дает волю эмоциям, сидя в тесной аудитории во главе столов, расставленных вытянутым прямоугольником.

Профессор вступает в спор с молодым и самонадеянным оппонентом, начинающим писателем Бартоу (Джексон Келли), когда студент просит комментариев по поводу своей экспериментальной прозы. В отрывке его рассказа герои, не обладающие телепатией, обмениваются мыслями, как репликами в диалоге. Хэнку это кажется бесталанным, а Бартоу сомневается в оценке преподавателя, единственный успешный роман которого вышел много лет назад и почти не печатается. Тогда Хэнк произносит пламенную речь против Бартоу и Рейлтона, называя колледж «столицей посредственности». С этого обличительного монолога начинается конфронтация местной профессуры и студентов с Хэнком, а также семейные неурядицы с беспечной женой Лили ( Мирей Инос ) и взрослой дочерью Джули (Оливия Уэлш), которую интересуют лишь ее собственные финансовые проблемы.

«Счастливчик Хэнк» — это экранизация романа «Непосредственный человек» Ричарда Руссо, лауреата Пулитцеровской премии за книгу «Эмпайр Фоллз». В основу «Непосредственного человека» легли некоторые события из реальной жизни Руссо — профессора английского языка, ставшего писателем. Пилот сняли по этой истории Пол Либерштейн и Аарон Зельман, авторы « Офиса » и « Силиконовой долины » соответственно. Так что проект получился смесью ситкома о клерках и драмы об академических кругах. Однако по пилотной серии не совсем ясно, в каком направлении потечет повествование, а также жанровая форма весьма размыта. Для комедии — шуток маловато, а для драмы не хватает глубинного кризиса.

Счастливчик Хэнк

Телевизионная и стриминговая практика показывает, что не так-то и просто снять интересный сериал об университетской сфере. Причем, когда речь идет не о молодых студентах-тусовщиках, а о скучающем преподавателе и других профессорах университета. Когда приоткрывают завесу тайн, скрытых за дверьми кафедры или кабинета декана. Эти истории кажутся увлекательными лишь на страницах романов, за исключением, возможно, комедийной сериальной драмы « Кафедра » с Сандрой О в главной роли. Но «Счастливчику Хэнку» удается не хуже рассказывать о профессорском унынии, счастье, страданиях, интригах, о нереализованном потенциале и жажде признания людей из образовательной сферы.

Вводная глава интригует тем, что прячет основные темы и жанровые ходы в стенах кампуса за долгими спорами преподавателей и студентов о непрофессионализме или неэтичности Хэнка. Ансамбль с английского факультета и профессор в кризисе среднего возраста выходят здесь на первый план. Раздражение, которое собирается в эмоциональный клубок, накаляет обстановку в коллективе, где есть место взаимной неприязни и колким шуткам. Тем самым история напоминает скорее ситком «Офис», но с меньшим количеством комичных ситуаций и с большим числом резких оскорблений, подходящих для этой змеиной среды.

Счастливчик Хэнк

Тем не менее «Счастливчик Хэнк» серьезнее, чем хочет казаться, и обещает не краткосрочное удовольствие, как от серии ситкома, а отложенный позитивный эффект. Вряд ли можно в полной мере оценить не столь динамичное шоу по пилоту. Однако точно можно быть уверенным в том, что сериал найдет своего зрителя среди творческих гуманитариев, которые ждут похвалы от своих наставников, среди преподавателей, погрязших в тоске, и среди отчаянных циников. А тем, кому это не близко, увы, придется сменить эту сериальную дисциплину на другую, дабы не испытать то самое раздражение.