«Экстраполяция »: Рецензия Киноафиши

Помните, как в школьные годы еще не окрепшим умам приходилось писать эссе по английскому о проблемах экологии и глобального потепления? Тогда казалось, что эти темы волнуют лишь составителей экзаменов, а жизнь на Земле будет вечной и прекрасной, так что темы эти не так актуальны, как о них требовалось говорить. Но на дворе 2023 год, и динамичный мир новых технологий неминуемо переживает одну катастрофу за другой.

И вот на Apple TV+ появляется тревожное, серьезное, но тонкое и красивое высказывание в восьми эпизодах, да еще и с блистательными Мэрил Стрип , Сиенной Миллер , Эдвардом Нортоном , Китом Харингтоном и многими другими звездами. Это сериал-антология «Экстраполяции» — сай-фай о будущем человечества, в котором изменение климата влияет на повседневную жизнь людей. Режиссером и сценаристом выступил Скотт З. Бернс, который уже снимал проекты на общественно значимые темы. Его мини-сериал « Самый громкий голос » рассказывал о гендиректоре Fox News, обвиненном в харассменте, а драма «Отчет о пытках» — о жестоком обращении с подозреваемыми в теракте 2001 года.

А теперь Бернс предлагает нам оставить прошлое и переместиться в 2037 год. В мире прочно обосновался хаос, и ужасные последствия изменения климата укоренились в повседневной жизни людей. Восемь связанных друг с другом историй со всего мира, охватывающих период в 33 года, говорят о вечных темах семьи, любви, работы и веры в Бога в условиях, когда планета меняется быстрее, чем поколения. Героям приходится принимать как интимные решения, касающиеся их личной жизни, так и политические, влияющие на всех. В борьбе за будущее каждый проявит себя по-своему, чтобы избежать всеобщей гибели, пока не стало слишком поздно.

Экстраполяция

«Экстраполяции» — это умный кинотекст будущего с диалогами о нашем настоящем. В нем есть фразы, о которых почаще должны думать политики и обычные люди. Причем снят сериал с большим размахом блокбастера без перегибов в сторону дидактики или уничижения людей. В новую реальность Бернса нельзя залететь без серьезного настроя, и он не дает времени на раскачку, а сразу внедряет зрителя в несколько сюжетных линий. Сквозные персонажи кочуют из серии в серию, и их прошлое, показанное в начальных эпизодах, чрезвычайно важно для понимания последующих. Так что ворваться в проект где-то с середины тоже не выйдет. Даже несмотря на то, что каждая серия — это очередной год и новый сюжет.

Увы, проект нелинеен в плане занимательности сторителлинга. Третья и четвертая части построены скучновато и менее осмысленно. Тем не менее преодолеть даже не слишком увлекательные эпизоды стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть полноценную картину и услышать самые интересные истории сериала. Например, вторая — о девушке, вступающей в коммуникацию с китом, особью женского пола, которую она наделяет голосом умершей матери (в ее роли Мэрил Стрип). В шестой серии сюжет разворачивается вокруг одного из героев, который по состоянию здоровья стал суррогатом. Чтобы поддерживать жизнь благодаря дорогостоящей технологии, он должен избавляться от знаний о собственном прошлом. Стоят ли все воспоминания новой жизни? А новой любви? Каждому на ум придут свои ответы. Достоин большого внимания и седьмой эпизод с театральной семейной драмой, разгорающейся в новогоднюю ночь, с участием Фореста Уитакера , Марион Котийяр , Тоби Магуайра и Эйсы Гонсалес .

Экстраполяция

Конечно, когда речь идет о таком касте, где встречаются трижды обладательница «Оскара», Человек-паук, Джон Сноу, да и вообще чуть ли не весь голливудский бомонд, о прекрасной актерской игре говорить излишне. Но вместе с тем в кадре с такими звездами появляется и, например, совершенно магнетическая музыкальная исполнительница и начинающая актриса Неска Роуз в роли еврейской девочки Аланы, которая ждет бат-мицву и задается вопросом, почему Бог разрушает ее мир.

Преимущество этого проекта — в его глобальности. В американском кино и сериалах нередко именно Штаты оказываются центром катастрофы и единственным островом спасения. А здесь мы видим интернациональный актерский состав, и география расширяется с каждой новеллой. Петербургский отель, индийские трущобы, нью-йоркские небоскребы и израильская синагога — это не просто локации путешествующих героев-американцев, но важные центры каждой из серий, говорящих о единстве мира перед лицом большой трагедии всего человечества. И еще одно, что отличает сериал от других сай-фаев, — это следование в сценарии научным фактам и социальным тенденциям. Проект смотрится реалистично благодаря тесному сотрудничеству авторов шоу с большими учеными и экспертами в области технологий и социальных наук.

Экстраполяция

«Экстраполяции» — это захватывающая и уникальная киноброшюра, которая раскрывается на разделах, посвященных искусственному интеллекту, генной инженерии, изменению климата и политическим беспорядкам. Визуально этот дивный новый мир кажется нам одновременно знакомым и странным с его футуристическими небоскребами и пустынными берегами — вот почему научная фантастика позволяет говорить о завтрашних проблемах сегодня. Причем делать это в интересной, захватывающей и развлекательной форме, рассказывая личные истории на фоне пугающих графиков и устрашающей статистики. Готово ли к серьезным размышлениям и такому высказыванию большинство зрителей — вопрос. Но призрачная надежда на это все-таки заставляет советовать к просмотру «Экстраполяции» не только фанатам сай-фая, но и тем, кто просто интересуется свежим взглядом на наше светлое будущее.