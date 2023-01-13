«М3ГАН»: Рецензия Киноафиши

Джемма – успешный робототехник в компании по производству игрушек. Девушка внезапно становится опекуном племянницы Кэйди, потерявшей родителей в автокатастрофе. Чтобы помочь девочке прийти в себя, Джемма дарит ей свое последнее изобретение – куклу-андроида, не подозревая, что та может представлять угрозу для жизни.

Новый фильм ужасов «М3ГАН» сейчас один из самых популярных фильмов в мировом прокате. Он получил высокие оценки критиков и признание зрителей, и из-за такого ажиотажа нас, похоже, ждет сиквел, хотя даже создатели ленты не рассчитывали на такой успех. Фильм ужасов с элементами комедии снял режиссер Джерард Джонстоун. Продюсером картины выступил хоррормейкер Джеймс Ван, получивший мировую известность благодаря своим популярным франшизам «Заклятие» и «Астрал». Сценарий для нового фильма ужасов написала Акела Купер, с которой Ван работал над своим мистическим триллером – или же, скорее, боди-хоррором «Злое», и благодаря этому союзу картина о темных сторонах нашей личности получилась по-настоящему пугающей и глубокой, но при этом не лишенной качественной иронии.

М3ГАН

Признаться, новый проект Вана «М3ГАН», один из самых ожидаемых фильмов ужасов 2023 года, уже на стадии выхода трейлера воспринимался не как массовый хоррор с интересной идеей и важным посылом (в этом плане даже «Заклятие-3: По воле дьявола» прямолинейно рассказывающее о великой силе любви, можно считать вполне успешной главой франшизы Вана), а как пародия с элементами слэшера и намеренно кринжовыми моментами, высмеивающими клише из многочисленных лент о взбунтовавшихся куклах и роботах, которые вышли из-под контроля, или одержимых детских игрушках, как те же Аннабель или Чаки. Но если истории этих двух кукол яркие и запоминающиеся, их образы по-своему харизматичные, а во втором случае биография персонажа – точно культовая, то андроид М3ГАН, внешне напоминающий девочку-подростка, не цепляет и не пугает абсолютно ничем: он выглядит вполне нормально, у него нет даже жуткой ухмылки, а мотивация для неадекватного и смертельно опасного для окружающих поведения угадывается буквально в первые двадцать минут, ну а после фильм просто скучно смотреть, потому что предсказуемость и банальность – его главные черты.

М3ГАН

Если рассматривать «М3ГАН» в качестве комедийного хоррора, то в этом плане все тоже очень грустно. Если в «Детских играх» грубый, грязный и жестокий юмор Чаки стал чуть ли не главной фишкой франшизы, то в новом хорроре, спродюсированном Ваном, любая шутка кажется вымученной – у героев и так большие проблемы с логикой, а плоская ирония еще больше это подчеркивает. Да, в популярных хоррорах моменты вроде спуска в темный подвал в одиночку и вопросы «здесь кто-нибудь есть?» уже стали классикой, но в «М3ГАН» буквально все действия персонажей – необдуманные и, что неудивительно, приводят к плачевным последствиям, и на это просто невозможно смотреть.

М3ГАН

Если так создатели фильма во главе с Ваном пытались высмеять нелогичные поступки, ставшие клише в фильмах ужасов, как это делали в «Крике», то у них не получилось. Джемма, гениальный робототехник, которую играет Эллисон Уильямс («Прочь», «Девочки»), забывает добавить в программу куклы родительский контроль, хотя она дорабатывает ее специально для своей племянницы, а значит, игрушка должна быть безопасной. Незнакомый мальчик из школы при первой встрече с Кэйди ни с того ни с сего прокалывает той руку каштаном до крови. Программист из компании, выпускающей умных кукол, с первого раза заходит в секретные файлы о М3ГАН, потому что код, придуманный умной Джеммой, оказался элементарным, а главное, герой даже не скрывает, что копирует данные – в его ноутбук может заглянуть любой проходящий мимо сотрудник. Эти и другие лишенные логики и какого-либо смысла моменты вызывают недоумение и вовсе не кажутся комичными – скорее, заставляют сомневаться в том, что над фильмом действительно работала команда профессионалов.

М3ГАН

«М3ГАН» вообще сложно назвать фильмом ужасов, который, по идее, исходя из его основной темы – страха перед бесконтрольным развитием искусственного интеллекта, должен был напугать людей с робофобией. В нем нет ни одного свойственного хоррорам Вана скримера, а жестокая сцена в всего одна (в лифте). Танец куклы, который показывали в трейлере, – самый неловкий и, может быть, немного жутковатый момент «М3ГАН», но больше в этой картине нет ничего пугающего или хотя бы утрированно-кровавого. Складывается впечатление, что некоторые сцены просто вырезали, потому что тогда в хорроре было бы слишком много насилия, но, вероятнее всего, это просто халтурный подход к проекту, авторы которого решили, что широкой аудитории фильм можно скормить и в таком виде. Как видите, у создателей фильма это получилось.

М3ГАН

Что касается главных героев, они вышли безликими, а слово «эмпатия», кажется, даже больше знакомо самой кукле-убийце М3ГАН. У Джеммы, карьеристки с социофобией, были все шансы стать сложным персонажем, которому трудно выражать эмоции даже при общении с племянницей. Но в первые десять минут ее уже воспринимаешь как просто безвольную девушку, амбициозность которой, как и все характерные черты героини, кажутся просто наигранными и вымученными. Драматичная линия о переживании утраты и попытке ее восполнить – одна из основных в «М3ГАН» – прописана так поверхностно, что просто не успеваешь проникнуться сочувствием к маленькой Кэйди, потерявшей родителей, и ждешь, когда же наконец фильм закончится и «плохую» куклу угомонят.

М3ГАН

«М3ГАН» своей непродуманностью и безыдейностью, из-за которых во время просмотра периодически просто стыдно, напоминает тот ужасный ремейк «Детских игр» 2017 года. Новый продюсерский проект Вана, в который, если честно, хотелось верить, трещит по швам в каждой сцене, и самое страшное в этом хорроре – не слетевшая с катушек кукла-андроид с миловидным личиком и большими голубыми глазами, а сценарий, по которому его снимали. В чем же секрет успеха «М3ГАН» – одна большая загадка.