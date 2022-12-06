«Бегущие за волной»: Рецензия Киноафиши

13-летний мальчик с необычным именем Рокит, длинными блондинистыми волосами и спортивным телосложением сбегает из школы. Знакомые посмеиваются над его почти женской прической, но ему плевать — он выглядит как настоящий серфер. Рокита интересует лишь океан, и он мчится туда, чтобы ловить волны на доске. А тем временем вдали от австралийского побережья загорается теплица его отца Боша (тоже заядлого серфера), в которой они с партнером по нелегальному бизнесу выращивают наркотики.

Теперь делишки Боша раскрыты, и его ищут полицейские. Так что он отправляется в заранее не запланированный отпуск, берет с собой доску и по дороге подхватывает сына. Они едут на пляж Байрон-Бэя — лучшее место для серферов. Сын в восторге, тем более отец называет себя не драгдилером, а секретным агентом, которому нужно на время скрыться. И пока Рокит задается вопросом, почему его мать не возвращается домой, он и Бош находят себе милых подруг в мотеле, где поселились, — Эш Эш и Деб. Но путешествие не может быть всегда таким безмятежным. Ведь, возможно, это билет в один конец.

Бегущие за волной

«Бегущие за волной» — нежный австралийский фильм о взрослении подростка-серфера, которому достались беспечные и эгоистичные родители. Мальчика сыграл Расмус Кинг, профессиональный серфер. Сценарист и режиссер Тайлер Эткинс снял фильм, основанный на истории своей жизни. Его идеей было показать несовершенную любовь отца к сыну и глубокое сострадание автора к запутанным семейным отношениям с эмоциональными качелями, которые от полного обожания летят к разочарованию в родителях.

Роль Боша исполнил Люк Хемсворт — старший брат знаменитой австралийской семьи актеров ( Крис сыграл Тора в марвеловских « Мстителях », а Лиам — Гейла в « Голодных играх »; все трое снялись в разных эпизодах мыльной оперы «Соседи»). Хемсворты уже стали чуть ли не брендом Австралии. Но из всех троих братьев-коллег Люк еще не успел засветиться в крупной голливудской франшизе в заметной роли. И пожалуй, самым значимым появлением до фильма про серферов отца и сына была роль Эшли Стаббса в сериале « Мир Дикого Запада ».

Бегущие за волной

Зато старший однозначно не отстает от младших в плане актерского таланта. И тот, кого часто и несправедливо называют «третьим братом Хемсворт», показывает убедительную драматическую глубину в новом фильме. Такую, которую еще не довелось изобразить на экране двум другим Хемсвортам. Люк воплощает сложный образ отнюдь не образцового родителя, который любит своего сына, но не знает, как быть хорошим отцом. Например, Бош отправляет Рокита в город, чтобы тот погулял там до полуночи, а сам проводит это время с новой подружкой.

Бегущие за волной

Некоторая затянутость сюжета прощается создателям фильма благодаря особому магнетизму Кинга и невероятно красивым съемкам волнующегося океана цвета лазури. Конечно, «Бегущие за волной» не назовешь шедевром австралийского кинематографа, но это уж точно симпатичное и серьезное инди-кино с важным творческим вызовом Люка Хемсворта. Фильм — само воплощение дауншифтинга — ненадолго остановит бегущих людей больших городов и введет в медитативное состояние, которое знакомо лишь людям, бегущим за волнами.