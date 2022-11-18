«Физфак»: Рецензия Киноафиши

Сейчас в кинозалах уже не часто встретишь тех, кто помнит, что в университет поступали своим умом, шпорами или добровольным пожертвованием. ЕГЭ действительно поменял этот мир в рамках отдельно заданной страны. А почему не часто встретишь? Потому что это то же поколение, которое когда-то открыло для себя торренты и пишет в комментариях к новеньким трейлерам чего угодно: «Дома посмотрю». Но именно для него в большей мере, а не для сегодняшних абитуриентов Алексей Козлов снял фильм «Физфак». Ведь, при всей драматической сложности этого фильма, он все же оставляет странное светлое послевкусие о роковых ошибках, которые совершались по пылкой юношеской наивности.

Тёма и Макс учатся на физфаке в Петербурге, мечтают попасть по распределению в Кембридж, а для этого нужны деньги. И поскольку первая попытка предпринимательства провалилась и запихнула парней в долговую яму, они придумывают схему номер два: помогать при поступлении приезжим абитуриентам. За гонорар, конечно. Что из этого получилось — об этом и кино.

«Физфак» по жанру — триллер. В самом прямом понимании. Потому что кадр за кадром режиссер, он же один из сценаристов, заставляет зрителя волноваться, что еще учудят эти двое и какие еще беды на них свалятся. Но флер пусть и недавних, но все же уже далеких от современности лет, когда СМС надо было набирать, активно продавливая кнопки своего 3310, словно сам диктует динамику этому кино. Оно не несется на всех парах, хоть и идет всего час двадцать. Оно больше похоже на студенческий фотоальбом, где за каждой фотографией стоит целая история. И вот эти истории герой, чей закадровый голос мы иногда слышим, нам и рассказывает.

Физфак

А в них всё как у всех. Пылкое желание жить и не откладывать это на потом. Жажда денег, которые дарят мнимое ощущение свободы. Вездесущая любовь, которую можно принимать или отрицать, но она все равно настигнет. Сам режиссер называет «Физфак» своим самым озорным проектом. Оно и понятно, ведь на счету Алексея Козлова «Спасти Ленинград» и премированная международными наградами «Совесть». А тут пусть и не залитое солнцем, но все же питерское лето и мечты о каком-то будущем, которое невозможно просчитать ни одной формулой. «Это не физика и не математика, это жизнь. В ней нет правил!» — пылко кричит красавчик Макс своему другу-ботану Тёме, и хотя понятно, что у этого парня будут проблемы, в эту минуту с ним хочется согласиться. Потому что мы ровно так же сами думали в свои 19-20 лет.

Физфак

Но все же «Физфак» — это кино. И об этом надо помнить, когда концентрация событий на одно лето превысит наши обыденные представления о течении жизни. Это похоже на реалистичный «Ералаш» для студентов, где каждый эпизод — это четко разыгранная ситуация из жизни, над которой можно посмеяться, можно поплакать, а можно и призадуматься. Но слово «реалистичный» все же тут главное. Козлов сознательно отказывается от пасторального хеппи-энда практически в каждой сцене. Потому что в нашей жизни наивность, как и чрезмерная самоуверенность — Тёма и Макс — всегда наказуемы.

Физфак

Эти двое словно сами насмотрелись кино, прежде чем создавать свое предприятие. И каждый их шаг правдив и кинематографичен одновременно. Разыграть это на экране удается Артему Цидилову и Олегу Пальвинскому. Они — ходячие типажи. Но это идеально работает в «Физфаке». Они оправдывают зрительские ожидания даже в тех случаях, когда вы ждете перевертыша от них. Потому что иначе смотреть это кино было бы слишком небезопасно для сердечной мышцы. Такое оно волнительное.

Физфак

Возможно, секрет в том, что исполнители главных ролей — действительно студенты и вообще дебютанты. Они играют что-то около себя, не отрываясь надолго от реальности в которой живут. И только реквизитный телефон в кадре непривычно мал в руке, которая привыкла держать смартфон.

А возможно, секрет в том, что, разыгрывая «Физфак», режиссер играл с самим собой. Играл в молодость, в азарт и в то, что на самом деле люди, какие бы экзамены в какие времена ни сдавали, они всегда сдают один и тот же экзамен по предмету под названием «жизнь».