«Англичанка»: Рецензия Киноафиши

На платформе Amazon вышел шестисерийный вестерн «Англичанка» с Эмили Блант и Чэском Спенсером в главных ролях. Блант также выступила шоураннером проекта. Написал и поставил историю Хьюго Блик, который срежиссировал сериалы «Благородная женщина» (2014) и «Восход Черной Земли» (2018) для Нетфликса. Оба рассказывают о сильных женщинах, которые прошли через сложные испытания. Вероятно, поэтому Блант решила поработать с Бликом и сыграть в новом сериале столь же смелую даму. В паре с ней — актер из вампирской саги « Сумерки », который исполнял роль Сэма.

Где-то на просторах Великих равнин карету с лошадьми тормозит кучер. Из нее выходит красивая женщина в розовом бальном платье, кремовой шляпке и сетчатых перчатках. Подол ее длинной юбки пачкается, когда она делает пару шагов по пыльной дороге. У кареты леди встречает напыщенный отельер, который хвалится тем, что избил одного индейца. Девушка подходит к крепкому мужчине с ранами на лице, привязанному к виселице, и хочет как-то помочь. Но это «не ее война». И попытка «выкупить» незнакомца у отельера за крупную сумму ничем хорошим не оборачивается ни для нее, ни для него.

Пространство и время, в которых существуют герои (и кстати, очень органично) — Америка 1890-х годов, в последние дни заселения старого Запада. Она — британская аристократка леди Корнелия Локк. Он (тот индеец) — бывший кавалерийский разведчик народа пауни по имени Эли Уипп. Корнелия оставила свою роскошную жизнь в Лондоне, чтобы отомстить убийце своего сына. А Эли, видавший много смертей, собрался отправиться в Небраску в надежде обосноваться на новой земле, отказавшись от сражений. Однако Корнелию берут в плен и хотят убить из-за ее мстительных планов, а Эли увозят на карете, чтобы обвинить в ее гибели. Но оба спасаются благодаря счастливому случаю. Заслужив доверие друг друга, они вместе держат путь на север и выясняют, что у них гораздо больше общего, чем только конечный пункт. Их короткая, но судьбоносная встреча где-то в захолустье связывает дороги этих двоих в местах, где скалистые утесы окрашены в кроваво-красный.

Англичанка

Главные темы транслируются в сериале довольно остро, с откровенной жестокостью. Основной двигатель большинства «англичан» (так называли всех чужаков, которые прибыли на земли индейцев) — жадность, из-за которой каждый стремится оттяпать себе лакомый кусок в жесточайших перестрелках друг с другом и с коренным населением. Низменные человеческие инстинкты, которые становятся стержнем этого проекта, визуально воплощаются не только в крупных планах оружия и эпизодах с напряженными схватками, но и в красивых дальних планах с «маленьким человеком» на фоне величественных живописных пейзажей. Причем жестокость белых людей по отношению к коренному населению свирепо вросла корнями в эти земли и тоже стала частью природных ландшафтов. В таком изображении неприглядного прошлого Америки видится попытка рассеять плотную завесу тайн и мифов этой страны.

Надо сказать, творческий тандем справляется со своими задачами отлично. Традиционные для вестернов архетипы становятся в «Англичанке» неоднозначными персонажами, балансируя между устойчивыми образами «дева в беде» / «женщина-воин» или «нарцисс» / «хороший парень». Корнелия верхом на лошади преодолевает путь из женственных платьев в удобные брюки, меняя дамские перчатки на лук и стрелы. А пауни в кавалерийской форме жаждет выбраться из своей жизни в двух мирах, оказываясь одновременно жертвой и преступником американской экспансии на Запад. Однако, несмотря на хороший потенциал образов, в длинных сценах с диалогами и монологами порой встречаются чересчур напыщенные фразы вроде «Я видел ад и создал ад» (Эли). Или слезливо-драматичные в духе «Мы верили в звезды, ты и я» из пролога, которые несколько портят впечатление от просмотра.

Англичанка

Повествовательная нить в сериале как следует натянута только в сценах, где появляется актерский дуэт Блант — Спенсер. Второстепенные персонажи очерчены лишь штрихами. Множество «злодеев», которые встречаются на пути главным героям, не успевают в должной степени повлиять на сюжет, увеличивая его динамику, и почти бессмысленно занимают экранное время, нарушая ритм повествования. И, к сожалению, в этом создатели проекта не следуют мудрости пауни. Эли говорит Корнелии: «Разница между тем, что нужно, и тем, что хочется, сводится к тому, что удастся увезти на одной лошади». И такой багаж проблем, насилия и антагонистов «не вывезет» ни один мини-сериал. Тем не менее, «Англичанка» — это, пожалуй, лучший вестерн 2022 года, в котором после кровожадных сражений между коренными американцами и европейскими захватчиками формируется целый «фантазийный остров» под названием США.