«Интервью с вампиром»: Рецензия Киноафиши

Темные времена пандемии коронавируса. Журналист по имени Дэниэл Моллой (Эрик Богосян) сидит на самоизоляции и смотрит телевизор. Он страдает болезнью Паркинсона — а значит, в группе риска. Но тревожность мужчины растет не только из-за его аутоиммунного заболевания и новостей о распространении нового штамма. Беспокойства добавляет таинственная посылка, в которой лежат кассеты с многочисленными записями интервью 1970-х годов. Героями тех бесед был он сам и вампир Луи де Пуэнт дю Лак ( Джейкоб Андерсон ). Тогда все закончилось шрамами на теле репортера, но бессмертный хочет встретиться с ним вновь в своей роскошной квартире в Дубае, чтобы поведать мрачную историю своей жизни с новыми подробностями. И конечно, в ней не обойдется без опаснейшего Лестата де Лионкура ( Сэм Рид ), девушки в теле вечного ребенка Клодии (Бейли Басс) и других хорошо знакомых нам персонажей.

Роман Энн Райс, изданный в 1976-м, и его одноименная киноадаптация 1994 года с Томом Крузом и Брэдом Питтом наделали много шума среди фанатов мифа о кровососах. При этом чуть ли не все поклонники популярной готики гадали: было или не было между Луи и Лестатом? Новая адаптация определенно следует веяниям эпохи и говорит однозначное «было», смешивая все полутона в единый голубой. Свежий взгляд и острые социально-политические темы выделяют экранизацию на фоне других жанровых картин, в частности недавнего релиза — вполне традиционного сериала по книге « Академия вампиров ».

Авторы нового проекта обещали, что сериал точнее адаптирует книгу, чем фильм 1994 года. И судя по первым двум эпизодам, они не лгали. Например, в шоу, как и в романе, Луи оплакивает брата-самоубийцу, в отличие от фильма, в котором герой Брэда Питта страдает из-за смерти жены. И в большей степени это заметно по сохранению стиля Райт с легким подтруниванием над жанром и вдумчивым текстом. Даже репортер стебет Луи за его чересчур изысканные описания, как из какого-то готического романа. И тем не менее сериал интересен как раз своими нововведениями и отклонениями от оригинального сюжета. Причем прежде всего теми, что связаны с американской новостной повесткой.

Интервью с вампиром

Например, с легкой руки автора проекта Ролина Джонса Луи — владелец плантации Луизианы XVIII века с несколькими рабами во владении — стал богатым афроамериканцем со своей сетью борделей в Сторивилле 1910-х годов, в квартале красных фонарей в Новом Орлеане. Сторивилл — одно из немногих мест, где темнокожие могли успешно заниматься бизнесом и общаться с белой элитой. Однако и здесь Луи постоянно сталкивается с оскорблениями в свой адрес из-за цвета кожи, так что, получая силу от Лестата, он направляет свою злость против обидчиков. Так в «Интервью с вампиром» по-новому зазвучал расовый вопрос.

Еще одно нововведение — открытая сексуальная ориентация Луи и Лестата, которые одержимы друг другом. И если в фильме 1994 года все ограничивалось ревностной дружбой на грани, то в 2022-м они уже парят в воздухе, занимаясь любовью. При этом фраза Луи о том, что он — цветной открытый гей-вампир, звучит очень иронично и будто бы высмеивает современную тенденцию объединять все, везде и сразу, непременно (и порой искусственно) насыщая кинотекст разными меньшинствами. И даже несмотря на некоторую зрительскую усталость от этой особенности современного кинематографа, в сериале линия кажется уместной и совсем не утомляет. Во многом благодаря неподдельной химии между Андерсоном и Ридом, которые мастерски переходят от зверского высасывания крови к романтическим свиданиям на операх «Иоланта» и «Дон Паскуале», страстному сексу или бытовым шуткам про сон в отдельных гробах.

Интервью с вампиром

При всем этом «Интервью с вампиром» — еще одна история о токсичной любви с морем крови и без капли идеализации. Лестат овладевает разумом Луи и при помощи телепатии вторгается в его голову, влияя и на его чувства. Самоубийство брата будущего вампира заставляет его сдаться коварному соблазнителю с дьявольскими побуждениями. В дальнейшем главные герои должны образовать семью с Клодией (Бейли Басс), ставшей суррогатной дочерью пары. Биологический возраст девочки с Райтовских 5 лет авторы проекта подняли до 14 — времени подросткового периода и полового созревания, что создает дополнительные трудности в их взаимоотношениях.

И наконец, удачной кажется современная линия, связанная с началом мрачного постковидного века. Дуэт восходящей звезды Андерсона, игравшего второстепенную роль в сериале « Игра престолов », и опытного Богосяна насыщает проект любопытными противопоставлениями: романтизм и цинизм, вечная молодость и болезненность, первая большая роль и огромный послужной список актерских работ.

Интервью с вампиром

Язвительное отношение журналиста к рассказу героя — метафора легкого подшучивания над жанром, которому не хватало обновления. На этот раз в фэнтези кровопийца-американец страстно вонзает клыки в русского паренька, и людей убивает не только лихорадка от вампирских укусов, но и коронавирус. А зритель тем временем после таких первых двух эпизодов бьется «в муках нарастающего интереса» из-за догадок о дальнейших политических подтекстах и отношениях между героями. Старая история с клыками и кровью здесь оживает для молодого, более свободного поколения, удачно вписываясь в вампирский канон. Так что ничего не остается, кроме как позволить истории соблазнить вас и с нетерпением ждать продолжения.