«Тетя Марта»: Рецензия Киноафиши

Марта – умная не по годам школьница. Она полностью следит за квартирой, сама оплачивает все счета, хорошо учится и еще успевает ухаживать за дедушкой, который находится в одном шаге от полного маразма. Вот только девочке приходится скрывать от окружающих, что на самом деле такая жизнь – не ее выбор. Она живет без родителей и вынуждена самостоятельно справляться со всеми трудностями. План оказывается под угрозой, когда из-за происшествия в школе учительница вызывает родителей. Скрыть тайну помогает неожиданно приехавший родственник из Казани. За это он остается пожить в московской квартире и вызывается помочь Марте с ее проблемами. Правда для него это не более чем предлог, чтобы втереться в доверие и заполучить столичное жилье.

Первой же ассоциацией при просмотре всплывает персонаж Дяди Федора из «Простоквашино». Марта как будто его современная версия, которая все же предпочитает городскую жизнь и любит не пушистых зверей, а милых черепашек. Проблемы ее знакомы многим: починить сантехнику, оплатить ЖКХ в банкомате, ответить за маму в родительском чате, проследить, чтобы дедушка вовремя принимал таблетки, накормить домашних животных и не забыть о себе, сделав модную прическу у сурового барбера. Все вопросы легко решаются благодаря юной смекалке. Отличаются лишь обстоятельства. Если Дядя Федор сам решил покинуть свой дом, то Марту просто вынудили начать рано взрослеть.

Пропажа родителей выглядит одной из самых интересных тайн. В первых эпизодах мы видим лишь небольшие намеки, но пока не приближаемся к разгадке. Хочется надеяться, что создатели не будут сильно затягивать с ответами. Эта линия еще и отвечает за драму в сериале. Остальные сюжеты более типичны для ситкомов. Марта не может стать своей среди одноклассников и найти друзей, дальний родственник пытается провернуть наглую аферу и, видимо, должен перевоспитаться. Есть, конечно, и обязательная любовная история, связанная с классной руководительницей Марты. Все герои имеют довольно разнообразные характеры, которые и помогут в дальнейшем им превратиться в настоящую семью.

Тетя Марта

Юмор будет узнаваем для поклонников сериалов «СТС». Здесь добрые и понятные семейные шутки. Марта милая и обаятельная девочка, способная неожиданно превращаться в Джуниора из «Трудного ребенка». Стоит кому перейти ей дорогу, и она сразу поставит своих обидчиков на место. Пока их количество от серии к серии только растет. Создатели даже добавили парочку мемов. Одним из таких становится постоянное напоминание деду выпить таблетки. Другая часть шуток связана с маразмом и его военным прошлым. Чуть что, он хватается за ружье и уже потом пытается разобраться в происходящем. Чаще всего достается новому сожителю, которому не получается остаться в его памяти.

Интересным решением стали анимационные вставки. Иногда заменяют собой эпичные моменты (например, взорвавшийся торт) или просто оживляют бурное воображение Марты. В свободное время девочка как раз увлекается рисованием комиксов и создает для себя красивые сказочные миры. Визуально стиль очень напоминает «Время приключений». В сериале можно увидеть много отсылок на другие известные семейные фильмы и сериалы, явно вдохновившие создателей.

Тетя Марта

По итогу «Тетя Марта» выглядит почти классическим ситкомом «СТС». Тут теплая атмосфера и история, в которой непохожие люди должны будут стать настоящей семьей. Остальное держится на добром юморе и отличном актерском составе с Кристиной Асмус, Сергеем Епишевым и Юрием Кузнецовым. Хотя главной звездой, конечно, стала юная Виталия Корниенко, исполнившая главную роль.