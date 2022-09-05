«Любовь на вилле»: Рецензия Киноафиши

Стриминговый сервис Netflix, который в последнее время чаще ставит на поток малобюджетные боевики категории B, не забывает и время от времени выпускать милые романтические комедии. В числе последних новинок жанра — «Любовь на вилле» Марка Стивена Джонсона. Главные роли в фильме исполняют Кэт Грэм и Том Хоппер, которые играют двух туристов, приехавших на неделю в Верону. История очень напоминает проект 2009 года от того же режиссера — комедийную мелодраму «Однажды в Риме», в которой для центральной локации выбрали фонтан Fantana D`Amore, куда люди в поисках любви бросали монетки на удачу. И вот американец Джонсон из Миннесоты снова возвращается к наскучившему большому кинематографу жанру, чтобы снять однодневную киновалентинку в романтичной Италии.

Главная героиня по имени Джули обучает третьеклассников английскому языку в обычной школе в Миннесоте. Ее любимая часть урока, когда она зачитывает подопечным фрагменты из трагедии «Ромео и Джульетта». А дети, в свою очередь, с нетерпением ждут, когда можно будет отвлечься от Шекспира и подбежать к террариуму со змеей, которая кажется им куда интереснее главной истории любви в литературе. Ну а Джули, будучи фанаткой пьесы, предвкушает исполнение мечты всей ее жизни — семидневную поездку со своим молодым человеком Брэндоном по местам Джульетты в Вероне.

Однако все начинает разваливаться. Испуганный парень бросает ее перед самой поездкой, и Джули, которая уже построила график их совместного отпуска вплоть до минуты, вынуждена кардинально менять свои планы. Особенно когда после череды мелких неудач вроде отложенного рейса, испачканной футболки и потерянного багажа она узнает, что в ее вилле напротив балкончика Джульетты уже поселился некий Чарли. Накачанный красавец приехал в город ради выставки вина, чтобы найти новые перспективные марки для своей компании импортеров напитка. Педантичная американка и саркастичный британец устраивают забавную войнушку за место под солнцем на вилле, которая по ошибке была сдана дважды. Но вскоре им придется заключить шаткое перемирие, которое неизбежно приведет к самым романтичным и веселым каникулам в их жизни.

Любовь на вилле

«Любовь на вилле» уверенно эксплуатирует старые добрые клише о том, что «противоположности притягиваются» и открытая улыбчивая американка может растопить сердце язвительного трудоголика-британца, который не верит в судьбу и любовь. Фильм собирает в себе и другие клише из ромкомов. Герои по очереди бросают монетки в фонтан, как в «Однажды в Риме». Из этого фильма будто бы позаимствован и образ громкого итальянца — водителя такси по имени Уберто, который хвалится канноли своей матери. Американка в Вероне, которая посещает волонтеров, отвечающих на письма о любви, напоминает драму «Письма к Джульетте». Мелкие пакости, которые делают друг другу сожители поневоле, отсылают к «Однажды в Вегасе». Мечта Чарли купить землю для своего виноградника похожа на то, как об этом грезил Люк из «Французского поцелуя». А буффонады с кулинарными поединками, когда герои кидаются едой друг в друга, и вовсе кочуют из фильма в фильм.

В остальном длительные несмешные фрагменты на фоне долго развивающегося романа Джули и Чарли ведут к рефреном звучащей фразе «любовь дорогу найдет». Зритель без труда догадается, куда и к кому ведет эта дорога. Главные герои хоть и очаровательны, но не наделяются сложным характером, а приобретают максимум две доминирующие черты. А короткие скетчи только сбивают с основной любовной линии и не дают актерам с большим драматическим потенциалом раскрыться в качестве героев-романтиков. Множественные отсылки к «Ромео и Джульетте» кажутся банальными. В то же время приятны глазу достопримечательности, витрины пекарни, бутылки вина и золото солнечных лучей в Италии, которые проникают внутрь виллы с аутентичным интерьером. Фильм напоминает видеорекламу туристической Вероны с проложенным маршрутом по местам славы шекспировских героев.

Любовь на вилле

В одном из эпизодов Чарли говорит о том, что знаменитый балкон Джульетты на самом деле не вдохновил Барда, а появился только в 1936 году для привлечения туристов на ярмарку Вероны. Это становится метафорой коммерциализации кино, которое зарабатывает на уже многократно пошученных шутках и известных сюжетных поворотах в красивой обертке. «Любовь на вилле» успешно справляется с задачей убить время и расслабить мозги во время сентябрьской суматохи. Причем ради этих целей создатели картины не жалеют хронометража, забивая симпатичными сценами и незамысловатым юмором целых два часа. Это тот самый фильм, который смотрят с домашним попкорном в осенний субботний вечер, когда летние итальянские каникулы уже точно остались позади, а следующих ждать только через год. Если они вообще предвидятся.