«Дети тьмы»: Рецензия Киноафиши

Прямо на глазах Хелен отец заканчивает жизнь самоубийством, прыгнув с балкона. Находясь в шоке, девушка не замечает проезжающую рядом машину и после аварии попадает в кому. Очнется она лишь через год, обнаружив, что жизнь семьи сильно изменилась. Мужу пришлось продать дом из-за денежных трудностей и переехать в квартиру ее погибшего отца. Это место пробуждает неприятные воспоминания, и Хелен решает найти причину самоубийства. Но, вороша прошлое, она раскапывает слишком много секретов семьи и своего детства, которые лучше было никогда не трогать. Оказывается, ее жизнь связана с чередой пропавших в этом районе детей и страшной легендой о мужчине с мешком на голове.

Где-то рядом в этой истории будут таинственные призраки, но о них мы практически ничего не узнаем. Их здесь много: погибшие дети и отец. Их задача — лишь направлять главную героиню и давать подсказки, чтобы наконец раскрыть фигуру таинственного убийцы. Он — основная интрига картины. Поэтому не стоит ждать скримеров и мерзких потусторонних тварей, нет здесь и натуралистичной расчлененки. Пугать будут преимущественно тревожной атмосферой и неизвестностью. Где-то под кроватью валяются жуткие куклы, а изредка в кадре появятся парочка таинственных силуэтов. «Детей тьмы» вообще сложно назвать хорром. Фильм похож на детективный, психологический триллер, в который случайно заглянули духи. Эта часть картины оказывается наиболее понятной и стандартной. Большую часть времени нас (и Хелен) будут водить за нос, чтобы в конце свалить бомбу в виде неожиданного поворота, полностью переворачивающего увиденное.

Дети тьмы

Намного интереснее выглядит вторая часть. В ней создатели исследуют темы материнства и посттравматического синдрома, вызванного потерей близкого. Важной деталью становится беременность героини. В момент в аварии она уже была на очень позднем месяце и родила, не выходя из комы. Теперь ей приходится находить контакт с годовалым ребенком, воспитанным отцом. Любые попытки установить связь оказываются проблемой, ведь малыш просто не воспринимает ее как родного человека и постоянно отстраняется. Это рушит и без того нестабильную психику. Для главной героини отец умер не год назад, а буквально вчера. Хелен тяжело прислушаться к советам окружающих и оставить это в прошлом. Она пытается выяснить причины и понять, как сама связана с этой трагедией.

Сверхъестественный элемент оказывается просто пикантной деталью, которая связывает детективную и драматическую части воедино. Призраки здесь практически бесформенные и просто хотят установить связь с миром живых. Лишь пару раз им удается проявить себя, и каждый раз создатели пытаются интересно обыграть их появление. Например, в первый раз мы просто видим силуэт, стоящий по другую сторону замутненного стекла. Один из героев фильма — забавный детектив-медиум. Он сбивает героиню с толку и ведет себя даже слишком спокойно и рационально для человека, разговаривающего с духами.

Дети тьмы

«Детей тьмы» сложно назвать страшным фильмом. Он просто не ставит перед собой такую цель. Его сильной стороной оказывается интригующая история. С одной стороны, поиски маньяка и попытка разобраться в туманном прошлом, с другой — преодоление посттравматического синдрома и бремя материнства. Создателям удалось найти баланс и переплести все в цельный сюжет. Это увлекательная и немного камерная картина, исследующая травмы и психологические проблемы. Ожидать глубокого и интеллектуального триллера не стоит, но можно быть уверенным, что финальный поворот сможет вас приятно удивить.