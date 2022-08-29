«Классная Катя»: Рецензия Киноафиши

Катя Котова (Валерия Астапова) – дочка мэра неназванного городка в Московской области Федора Павловича (Гоша Куценко) – живет на полную: объездила и заинстаграмила полмира, тусит в клубах и ни в чем себе не отказывает. Но после очередного «залета» папа не выдерживает и при помощи губернатора отправляет Катю преподавать географию в городской гимназии (недаром же полмира обмотала). Теперь зазнавшейся мажорке предстоит освоить сложную профессию педагога. Сможет ли она найти общий язык с учениками и особенно с коллегами?

Критикам была показана пилотная серия нового комедийного шоу от СТС, но даже по одному эпизоду можно сделать определенные выводы, чего ждать от сериала и о чем эта история. «Классная Катя» (кстати, в пилотной серии двусмысленность не реализована и классного руководства у Кати нет. Или, может, во втором сезоне дадут?) – это доступная зрителю комедийная история, умело работающая на стереотипах и контрастах.

Классная Катя

Роль новоиспеченной учительницы для участницы шоу «Голос» не первая в кино, но первая главная, образ получился забавный и обаятельный. Промоматериалы подсказывают, что свои вокальные данные артистка проявит на одном из школьных мероприятий. Именно музыку и ведет один из важных второстепенных персонажей Дмитрий (музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев) – модный музыкант, забросивший карьеру. «Классная Катя» очевидно следует «Очень плохой училке», даже пару раз визуально цитируя голливудскую комедию, но мотивации персонажей обоснованы, а персонажи имеют потенциал к развитию. Будет ли у героев романтическая линия? Вполне вероятно.

Классная Катя

Учащиеся четко распределены по ролям-типажам. Вот ботан (Глеб Степан Каллистов), вот модница-красавица (Маргарита Дьяченкова), модник-красавец, в которого влюблены все девочки класса (Даня Милохин). О последнем скажем пару слов, ведь на данный момент это, кажется (простите, Игорь Георгиевич), главная звезда сериала. Кумир соцсетей уже не первый раз пробует себя за пределами платформы, например в музыке, но это для него первая полноценная второстепенная роль в игровом кино: до этого были какие-то совсем фрагментарные появления – сейчас же у Дани вполне обаятельный и приятный персонаж второго плана, наверняка в будущем сильно влияющий на сюжет.

Алена Бабенко в роли завуча Норы Спартаковны – эдакая типичная «училка с гулькой» – ворует все сцены со своим присутствием, но наверняка еще покажет себя с неожиданной стороны. Сериал имеет тенденцию к не укоренению, а к развенчиванию банальностей, поэтому именно такой подход должен возобладать.

Классная Катя

Сериал имеет шансы стать добрым семейным кино, говорящим с любым зрителем на понятном языке. Это понятная всем и каждому история, в которой молодое поколение увидит грамотное следование актуальным трендам, а зрители постарше – старую добрую школьную комедию. Поэтому не так важно, подписаны ли вы на Милохина или он для вас «вон тот парень с накрашенными ногтями». Комедии о школе любят многие, поэтому целевая аудитория у шоу велика.