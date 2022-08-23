«Гостья из космоса»: Рецензия Киноафиши

Малышу Аллану — 11, и для него началась самая счастливая пора — летние каникулы. Кажется, что ничто не может омрачить это идиллическое время. Однако посреди ночи мальчик просыпается из-за криков родителей и тихонько спускается по ступенькам прямо к эпицентру ссоры. Прячась за дверью, Аллан слышит, как его равнодушная мама жалуется, что у нее нет сил на воспитание ребенка. Родители разводятся, и мальчику грозит переезд с нечутким отцом, который предпочитает все время проводить на диване. Уютный мир Аллана рушится, как карточный домик. Но вместо того, чтобы поделиться своими переживаниями с близкими, он натягивает на лицо улыбку (даже несмотря на то, что мама никогда не отвечает на его звонки) и стремится поскорее обзавестись на новом месте друзьями.

К счастью, приключения не заставляют себя долго ждать: мальчик встречает соседа — чудаковатого ученого Уолта. Старик ждет, что скоро на Землю прилетят инопланетяне, а Аллан — это отличная живая антенна для первого контакта с пришельцами. Но шаткая конструкция антенны ломается, мальчик с большой высоты летит вниз, и его спасает инопланетянка Бритни. Она здесь готовит школьный проект о Земле, местных животных и людях. Удивленной сложной человеческой природой, ей теперь нужно помочь вернуться домой.

«Гостья из космоса» — датская анимация режиссера Амали Нэсбю Фик, которая в оригинале называется Lille Allan — den menneskelige antenne (или «Маленький Аллан — человеческая антенна»). Мультфильм основан на одноименной детской книге Питера Фредина и Лайна Кнутцон, снискавшей славу в Дании. Режиссер, которая сняла эту историю, наиболее известна своим дебютом 2017 года — сказкой «Невероятная история гигантской груши». Нэсбю Фик также работала над сценарием новинки совместно с Томасом Порсагером («Мистериум: эффект Марко»).

Гостья из космоса

Анимационный фильм о мальчике, который подружился с вице-президентом уфологов и забавной зелененькой девочкой, строится на контрасте темного прошлого с безучастными родителями и будущего красочного приключения с хорошими друзьями. «Гостья из космоса» — история, понятная всем тем, кто переживал развод родителей, переезд на новое место и при этом скрывал свои настоящие эмоции днем, плача в подушку ночью. Мультфильм может стать для маленьких зрителей кратким психологическим руководством о том, как делиться своими мыслями с близкими людьми.

Гостья из космоса

Сюжет разворачивается очень динамично, и фильм довольно быстро переходит из драмы в сумасшедшую комедию для самой маленькой аудитории. В мультике много веселого безумства, например: папа мальчика смотрит по телевизору абсурдные передачи, главный злодей делает чучела из питомцев, дворник носится с собакой с запором, а водительница грузовика с пышными формами увлекается гороскопами. При всем этом в анимации важную часть составляет серьезная линия повествования. Семья мальчика кажется утрированно безразличной к проблемам сына, из-за чего малышу Аллану проще как физически, так и морально сбегать от них к безумному и забавному старику, изучающему НЛО. Причем авторами затрагивается и проблема смены ролей в европейских семьях. Женщины в мультике занимаются карьерой, носят тяжелые коробки, делают первые шаги в общении, в то время как мужчины стоят в оцепенении.

Гостья из космоса

История о человеке, которого используют как канал для связи с космосом, или живую антенну, становится развернутой метафорой чувствительности и хрупкости ребенка. Каждый случайный заряд молнии среди ясного неба в виде ругани родителей или расставания с друзьями способен сбить с толку подростка. И в моменте трогательной развязки, когда малыш Аллан все же взрывается и выплескивает все свои обиды на родителей, оказывается, что ему придется мириться с «новой нормой», но и эта реальность не так плоха. Ведь у мальчика появились новые друзья и он научился делиться настоящими чувствами. А на это бывает так полезно посмотреть детям и не менее важно напомнить взрослым.