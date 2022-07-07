«Мир дикого запада»: Рецензия Киноафиши

Прошло семь лет с событий третьего сезона, а значит, наступил 2065 год. Пока серьезные люди в больших корпорациях решают деловые вопросы на фоне дикой природы каньона, остальные представители человечества и роботы ведут свои маленькие жизни и стремятся доказать значимость в новом мире. Революционерка Шарлотта (Тесса Томпсон), которая является версией Долорес, создает армию машин для полного уничтожения человечества. Она стремится заразить мир болезнью, позволяющей контролировать людей. Тем временем смиренный Бернард (Джеффри Райт) заканчивает путешествие в раю для андроидов, именуемом Возвышенностью, пробуждаясь после долгих лет блужданий по цифровым просторам.

Мейв (Тэнди Ньютон), в прошлом хозяйка борделя в парке развлечений, скрывается на севере и занимается медитацией. Калеб (Аарон Пол) погружен в дела семейные с женой и дочерью. Однако обоих андроидов находят приспешники Уильяма (Эд Харрис), и друзьям приходится податься в бега, чтобы спастись и разрушить старую цивилизацию. При этом персонажи Эван Рейчел Вуд и Джеймса Марсдена, которые исполняли роли Долорес и Тедди, тоже порадуют зрителей своим появлением на экране. Оба героя сыграют обычных людей, которых необъяснимо влечет друг к другу.

Сюжет о том, что человек стремится занять место Создателя и, подобно Богу, вселять жизнь в существ, похожих на людей, не нов. Достаточно вспомнить гомункула из «Фауста» Иоганна Гете или «Франкенштейна» Мэри Шелли с целым фондом их киноадаптаций. При этом с конца прошлого века эта история претерпевает существенные изменения, и появляется все больше произведений, в которых прогнозируется восстание машин, созданных «по образу и подобию» человека. Стремительное развитие искусственного интеллекта становится предметом споров для философов и переживает настоящий бум в кинематографе после культовых «Терминатора» и «Матрицы» или «Я, робот», снятого по одноименной книге Айзека Азимова. Эти фильмы в свое время даже напугали впечатлительного Илона Маска, который и сам занимается созданием робота-гуманоида.

«Мир Дикого Запада», 4 сезон

Вместе с тем в 2016 году на HBO Max вышел сериал Лизы Джой и Джонатана Нолана «Мир Дикого Запада», который продолжил эту линию робототехнической революции, виртуозно совмещая вестерн с научной фантастикой. Популярный проект о свободе воли в несвободных условиях продлили на четвертый сезон, который стартовал 26 июня. Как и в третьем сезоне, ожидается 8 серий «мрачной одиссеи о судьбе всей разумной жизни на Земле». В первых из них появляется новый парк с декорациями Америки 1930-х. К касту актеров в уже знакомых ролях (Джеффри Райт, Эд Харрис, Тэнди Ньютон и другие) и в новых ипостасях (Эван Рейчел Вуд и Джеймс Марсден) присоединились новички: Аврора Перрино, Ариана ДеБос и Дэниел У.

От Дикого Запада в первых сериях нового сезона почти ничего не осталось, кроме разве что звериных нравов обитателей нового мира. И из научной фантастики, решенной в традициях вестерна, сериал превратился в киберпанк с гигантскими небоскребами и влиятельными корпорациями. При этом шоу балансирует на стыке реальности за пределами парка и отсылками к начальным эпизодам: поезд, примерочная со шляпами — короткие пасхалки к первому сезону. Героев также посещают флешбэки из прошлых сценариев, хотя после скачка во времени эти воспоминания, по-видимому, должны были стереться. Кроме того, есть и визуальные цитаты сцен, когда Долорес (которую теперь зовут Кристина) просыпается в своей постели. Несмотря на то что она живет как свободный человек, ее преследует все та же рутина, и ее действия становятся цикличными, прямо как в парке: подъем, сборы, работа и вечернее свидание с новым кавалером в одном и том же ресторане по просьбе подруги. Хотя по доброй традиции сериала эти навязчивые повторы в какой-то момент должны создать новый виток развития событий и свести тех героев, которым суждено быть вместе.

«Мир Дикого Запада», 4 сезон

По первым сериям кажется, что четвертый сезон задуман более последовательным, чем предыдущий, и менее динамичным с продолжительными перерывами на философские диалоги об одиночестве, безнаказанности, самосознании и полной свободе действий. По сравнению с предыдущими сезонами здесь меньше путаниц со временем, но интрига «кто человек, а кто андроид» сохраняется. При этом Кристина с внешностью Долорес работает писательницей и занимается созданием сценариев для второстепенных ролей в компьютерных играх. Кстати, в парке Westworld она была задумана как фоновый герой, но, развив силу воли, стала лидером сопротивления. Пока Кристина размышляет о том, нужны ли людям истории со счастливым концом, встреча с неким Питером кардинально меняет ее сознание. Он заставляет ее почувствовать свою ответственность за судьбы тех, кого Кристина программирует на определенный жизненный сценарий. Люди в этом мире — такие же заложники системы, как и хосты в парке.

Огорчает, что в новом сезоне исчезли игры с жанрами и некоторые социально-политические конфликты, которые ярко и ненавязчиво звучали в сюжетах развлекательных парков. Нравы Дикого Запада, подчинение природы во имя развития цивилизации, кровожадные войны с коренным населением, а затем и самураи с колониальной Индией в других парках сменились гангстерской Америкой эпохи «Великого Гэтсби» с пайеточными платьями, котелками и винтажными авто. Сюжет, безусловно, кинематографичный, но пустой внутри, радующий разве что эстетикой и синефильскими отсылками.

«Мир Дикого Запада», 4 сезон

Тем не менее начальные эпизоды четвертого сезона продолжают добрую традицию сериала — запутанного лабиринта, в котором зритель с удовольствием блуждает, разгадывая новые головоломки. И несмотря на то, что поначалу все кажется туманным, лихие сюжетные повороты — это всего лишь увлекательная форма для разговора о базовых понятиях человечества, которые почему-то доступны роботам, но не всегда остаются важными для людей. Иллюзия свободы воли поселилась в умах общества. Никто не в ответе за свою судьбу, а любая жизнь и вовсе перестала цениться. Человечество ужасает, и, кажется, зрители где-то даже задумываются о желанной победе над ними более гуманных роботов.

Новый сезон будет полностью доступен на Amediateka.