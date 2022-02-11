«Яйцо Фаберже»: Рецензия Киноафиши

Беляев и Кичин (Николай Наумов и Илья Борисов) — старые приятели, что прошли огонь и воду еще в молодые годы. Их юность пришлась на российские 90-е — мир безденежья, когда дети мечтали о жвачках Turbo и «шестисотом Мерседесе», когда станут «взрослыми». Спустя пару десятков лет Беляев, провалив вступительные в театральный вуз, трудится торговым представителем. Его главным активом стали… сковородки; герой может без сучка и задоринки впарить кухонную утварь даже слепой пенсионерке.

Жизнь Кичина пошла по другому пути. Молодой человек превратился в типичного гопника, орудующего в близлежащих районах. У кого-то телефон «стрельнет», у кого-то несколько купюр в темной подворотне. Некогда лучшие друзья сталкиваются совершенно случайно. Кичин делится с Беляевым грандиозной идеей — товарищи вместе пойдут на «дело» и выкрадут знаменитое яйцо Фаберже из местного краеведческого музея. Охраны минимум, сигнализации нет, риски минимальны. Казалось бы, что может пойти не так? Все. Жизнь перевернется с ног на голову.

«Яйцо Фаберже» — новый продукт компании Good Story Media и троицы продюсеров (практически отцов-основателей) Антона Щукина, Антона Зайцева и Артема Логинова. Именно продукт, потому что после просмотра назвать это фильмом или даже аудиовизуальным произведением язык не поворачивается. В последние годы этот продакшн практически «оккупировал» телеканалы и стабильно поставляет туда (и на стриминг-платформы, некоторые из которых стали цифровым филиалом ТВ) контент разного рода.

Яйцо Фаберже

Иногда за Good Story Media действительно радостно. Например, их визитными карточками в разные годы становились популярные сериалы вроде «Звоните ДиКаприо!», «Восьмидесятые» или «Мир! Дружба! Жвачка!». Но время от времени продюсеры компании пытаются оседлать широкий кинопрокат. «Яйцо Фаберже» Ильи Фарфеля (постановщика сериалов «Война семей» и «Короче») — очередная попытка это сделать, которая по факту оказывается масштабным провалом. За ширмой отечественной комедии прячутся устаревшие стереотипы 10-летней давности. Лента Фарфеля — нелепая попытка ответить стримингу Netflix, чей приключенческий хит «Красное уведомление», несмотря на ущербность и отсутствие художественных изысканий, завоевал внимание миллионов зрителей по всему миру.

Итак, что же за действие разворачивается перед зрителем «Яйца Фаберже»? Во-первых, картонная русская провинция, «сбежавшая» из хита Good Story Media «Реальные пацаны». Это не конкретный город, а скорее собирательный образ городского поселения, которое еще несколько лет назад числилось то ли селом, то ли и вовсе деревней. Время действия, кажется, середина «нулевых» — в действительности «сытых», но в художественной реальности люди здесь живут еще беднее, чем в «лихие 90-е». Девушка по имени Римма (Полина Шустарева), например, пытается найти работу, да не выходит. Второй вариант — сесть на шею состоятельному мужику. Нравы, свойственные именно для той поры.

Компоненты, как и в «Красном уведомлении», все те же: двое мужчин-противоположностей, женщина, из-за которой возникает любовный треугольник, и всемирно известная драгоценность. Яйцо Фаберже, которое пытаются выкрасть горе-товарищи, по какой-то нелепой случайности (видимо, благодаря сценарной лени) хранится в провинциальном краеведческом музее. Заказчиком ограбления становится правнук самого Фаберже, мечтающий заполучить изделие в личную коллекцию. Вопрос, почему наследник-правообладатель не обратится в музей напрямую, останется без ответа. Потому что русский сценарий – как русский дух, бессмысленный и беспощадный.

Яйцо Фаберже

Детище Ильи Фарфеля — то, что в народе называют (и, вероятно, назовут) «легкой комедией». Это продукт фонового смотрения, создатели которого, кажется, полностью отдают себе отчет в том, что именно и ради чего они делают. Нет никакого смысла детально разбирать отсутствие внятной мотивации героев, которые выдают нечленораздельные предложения (в русских фильмах традиционная проблема со звукорежиссурой; разобрать диалоги героев считается подвигом). Это кино, не задающее вопросов, на которые мог бы ответить киноэксперт любого рода.

«Народная комедия», «легкий формат», «необременительная история». Эти и другие фразы и эпитеты отправят словоохотливые PR-специалисты Good Story Media, чтобы заглушить крик собственной совести, возмущенной еще одной позорной страницей в истории компании. Кажется, что студийные боссы в очередной раз хотят выехать на телевизионной аудитории, задабривая ее знакомыми образами («смотрите, у нас актер из “Реальных пацанов”») и контентом простой формы. Беда в том, что за простотой ничего и нет. Словосочетание «межстрочные смыслы» прозвучит для «Яйца Фаберже» даже оскорбительно, ведь смысл не заходил в гости на съемочную площадку и не поселился даже на поверхности этого кинопродукта.

Единственным лучом света в темном царстве бездарности становится Юрий Стоянов. Его герой (собственно, тот самый родственник великого Фаберже) появляется на довольно короткий промежуток времени. Он не изрекает фигуры речи, которые расходятся на цитаты, как в случае с «Вампирами средней полосы». Но светлый лик Юрия Николаевича вкупе с харизматичным образом таинственного заказчика (конечно, с джокером в рукаве) оставляет для немногочисленных зрителей российского кино крупицу надежды на то, что есть еще порох в пороховницах. Просто этим орудиям не место в закромах Good Story Media — компании, которая травит зрителя в последние годы коктейлем из низкосортного юмора, бессмысленных кривляний в кадре и бесталанных историй, что написаны буквально на коленке (при этом за немалые гонорары).