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Киноафиша Рецензии «Карамора»: Рецензия Киноафиши

«Карамора»: Рецензия Киноафиши

20 января 2022 14:30
«Карамора»: Рецензия Киноафиши

Репрезентация подлости и бесчестия в багровых тонах.

Алая заря еще не накрыла Санкт-Петербург начала XX века. Между тем русский анархист по прозвищу «Карамора» вместе с бравыми молодцами пробирается в почтовое отделение. Угрожая посетителям оружием, главарь банды (собственно, Данила Козловский) провозглашает чуть заторможенным речитативом ряд требований. Среди них: освобождение политических заключенных, отмена воинской повинности, роспуск Третьего отделения (вероятно, местный аналог КГБ) и созыв Учредительного собрания.

Нет, это не программа «Следствие вели…», не очередной пранк на YouTube и не спецреп «Редакции» про чеченских боевиков в Буденовске. Так начинается альтернативная Россия начала прошлого века; если точнее, десятилетие между 1905-м и 1914-м. Пороха Первой мировой войны в кадре пока никто не нюхал, но обращаться с оружием умеет и знать, и простой русский народ — видимо, это в крови. «Мамкиных революционеров» ловко разоружает одна из работниц почтового отделения Алина (дебютантка Дарья Балабанова; не родственница, а однофамилица именитого режиссера), но ей за это ничего не будет. «Мы здесь ради этих людей! Они во тьме, им нужен свет», высокопарно бросает Данила-Карамора. На мгновение он примерил на себя сразу два образа — Спасителя и Прометея. Такое повторится не раз.

Историю, написанную Александром Фоминым (в начале 2010-х работал над концептом сериала «Восьмидесятые»), когда-то должен был экранизировать клипмейкер и режиссер Илья Найшуллер. Проект полнометражного фильма представили на презентации под занавес 2017 года, тогда Козловский значился одним из его продюсеров. Концепцию несколько раз меняли, вероятно из-за угроз, которые посыпались от людей с активной гражданской позицией. Все-таки массовый негативный шлейф, который сохранился после общественного скандала с фильмом Алексея Учителя «Матильда» 2016-2017, изменил представления о позиционировании аудиовизуального контента «неудобной» тематики.

«Карамора»: Рецензия Киноафиши
Карамора

Козловский предпринял шаги по спасению «Караморы», выкупив проект. Теперь его разработкой занялась студия DK Entertainment при финансовой поддержке фонда Романа Абрамовича «Кинопрайм». Формат полнометражного кино трансформировался в сериал, а от материалов Найшуллера почти ничего не осталось. На премьере Данила Козловский со сцены заявил, что в сериале мы увидим материал, отснятый Ильей — за неимением возможности сличить разные версии остается поверить режиссеру, продюсеру и исполнителю главной роли на слово.

Судя по первым трем эпизодам, которые видеоплатформа Start представила прессе, над сериалом действительно была проделана большая работа. Начиная с кожаной куртки на теле Караморы, сшитой очевидно по современной выкройке, заканчивая непристойным жестом с вытягиванием среднего пальца, который персонажи откуда-то знают во времена Серебряного века — этот список можно было бы расписать, мягко говоря, в арифметической прогрессии. Но не будем заострять внимание на деталях, основной казус «Караморы» далеко не только в них.

Мир, в котором находятся персонажи, содержит заметную долю условностей, с которыми зритель знакомится со скоростью света. В дальнейшем (вестимо, в том же темпе) мы вынуждены принимать любой маломальский аспект взаимодействия разных слоев общества без каких-либо вопросов и сомнений. Никаких попыток познакомить зрителя с устройством местных иерархий вы не дождетесь. Вместо этого сериал с ловкостью неумелого шулера перебирает героев второго плана одного за другим, не давая никому из них и трех минут экранного времени. О том, кто эти люди и какую роль сыграют в глобальном сюжете противостояния идейного анархиста и мировой закулисы, на сегодняшний день можно только гадать — дождемся премьеры остальных эпизодов, коли время дорого.

«Карамора»: Рецензия Киноафиши
Карамора

С чем проекту повезло, так это с исполнителями главных ролей — за исключением, увы, самого Данилы Козловского. Актер, несмотря на значительное сокращение количества проектов, по-прежнему страдает от «болезни единого амплуа». В каком бы жанре, столетии или стране он ни появлялся, на каком бы языке ни говорил, Козловский, к глубокому сожалению, никак не может избавиться от типажа рубаха-парня, который порядком опостылел. Гроза русского дворянства, мечтающий о свержении монархии — таким Карамора хочет предстать на экране, но оказывается в этом образе исключительно в персональных мечтах.

Совсем другое дело — блистательное попадание в образ графа Руневского у актера Филиппа Янковского. Несмотря на значительно меньшее (по сравнению с Козловским) количество экранного времени в первых трех эпизодах, даже минутное появление графа веяло легкостью, небывалой статью и непередаваемой харизмой. Янковский без особого труда затмевал практически весь остальной каст проекта. Во время сеанса Q&A Данила Козловский обмолвился, что у него есть желание сделать спин-оф кого-либо из персонажей «Караморы». Если Руневский не окажется в числе первых претендентов для подобного проекта, мир содрогнется от праведного гнева. В конце концов заделы для раскрытия его явно непростой личной истории — обращения и службы под надзором вампира Свечникова (Андрей Смоляков) — более чем заслуживает экранного воплощения.

На удивление бодро показала себя дебютантка Дарья Балабанова — выпускница школы-студии МХАТ, для которой роль в сериале «Карамора» стала дебютом в большом кино. Актриса ничуть не теряется в этом патриархальном имперском устройстве, порой выступая более активной, мудрой и сдержанной, нежели многие мужские персонажи. Для тех, кто привык к избитой репрезентации женщин в российском кино, тут есть чем удивить. Как нетрудно догадаться, ее персонаж — юная Алина — окажется на волоске от смерти, но будет спасена (для тех, кто смотрел трейлер, это не спойлер!). Однако для графа Руневского этот поступок обернется «медвежьей услугой» и будет иметь ряд не самых приятных последствий. Опять же, развитие этой сюжетной арки мы увидим в последующих эпизодах.

«Карамора»: Рецензия Киноафиши
Карамора

Среди аспектов сериала, которые не грех записать в «красную зону», значатся пытки. Да, это Россия на закате монархии: кругом стреляют, императорам под ноги подбрасывают бомбы, взрывают кареты и поезда, на которых они передвигаются. Считаете ли вы гуманным то, что делают с теми террористами, которые все это вытворяют? Вопрос, на который не нужен ответ, поскольку в мире «Караморы» нет гуманизма — есть долг, приказ, корысть и любопытство. Четыре главных «кита», на которых держится сюжетный каркас сериала. Нетрудно догадаться, что соответствующее подразделение, работающее… на кого надо работающее, разделывается с неугодными путем пыток. Жертву сажают… на раскаленное ведро. Если сейчас ваше сознание представило эту картину, подождите — сцену пытки покажут в одном из первых эпизодов, так сказать, на натуре, перейдя от вербализации к визуализации.

Вселенная «Караморы», отчасти вдохновленная одноименным рассказом Максима Горького — пространство, в котором власть принадлежит упырям. Как раскроют во втором и третьем эпизоде, такое положение дел не только в России. К слову, вкрапление международного контекста — небольшой, но все-таки плюс сеттинга сериала, открывающий пространство для маневра. Во власти сидят одни уроды и упыри, с которыми нужно бороться всеми возможными способами. Краткий экскурс в историю революционного движения, который проводит один из соратников Караморы, доказывает — власть прислушивается только к языку силы.

Такой яркий, однозначный, откровенный посыл к пробуждению гражданского самосознания — огромная редкость для фильмов и сериалов сегодняшнего дня, вынужденных свыкаться с цензурой и бесконечным цифровым левиафаном того, что можно и нельзя. К большому сожалению, Даниле Козловскому и его команде — как минимум в первых трех эпизодах — не очень удается облечь его в нечто удобоваримое для восприятия. Бесконечные пафосные речи, которые громогласно и театрально транслируют герои. Ворох исторических персонажей, которых не успеваешь запомнить (либо умирают, либо пропадают из кадра в неизвестном направлении). Бесконечное любование обнаженными женскими телами, которые возникают по большей части не к месту («Содержанкам» такое и не снилось). Невнятные романтические подсюжеты, которые заканчиваются ничем. Союзы, которые возникают вопреки. Бравады потерянного человека, ожесточенного личной потерей и готового на месть во имя мести.

«Карамора»: Рецензия Киноафиши
Карамора

Будем надеяться, что в новых сериях из идеалиста-анархиста Данила Козловский не превратился в идеалиста-популиста Карамору Навального — во все том же Серебряном веке с кожанкой на плечах. Иначе пафосные бравады о лучшем мире для обычных людей и сладострастные оды, посвященные рабочему классу, сменятся на затертые лозунги об империи жуликов и воров, а главной кричалкой на площадях революционной России станет «Критикуешь? Подрывай!». Будем надеяться, что люди с активной гражданской позицией все-таки обойдут «Карамору» стороной. «Мы живем в стране, где каждому может прилететь», пессимистично заметил Данила Козловский. К его новому сериалу может быть целый ворох претензий с разных сторон. Но важнейшими из них, надеюсь, останутся только те, что имеют отношение к аудиовизуальному контенту: художественная несостоятельность проекта и скупость его идеологических векторов.

Тимур Алиев
Тимур Алиев
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