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«Бег улиток»: Рецензия Киноафиши

19 января 2022 18:02
«Бег улиток»: Рецензия Киноафиши

Психоделический триллер о травме и потаенных страхах от KION.

Вскоре после премьеры черной комедии «Почка» онлайн-платформа KION продолжает экспериментировать с жанрами и предлагает нетривиальные сюжетные линии в своих проектах. Сериал Стаса Иванова с Дарьей Урсуляк в главной роли едва ли можно охарактеризовать в рамках одного направления: это и социальная драма, и психологический триллер, и самый настоящий детектив. В таком невыразимо ярком флаконе происходит всплеск сложных вопросов, упакованных в несколько сюрреалистичную оболочку.

Запутаться можно уже на уровне пересказывания сюжета, который, на первый взгляд, разделен на две соответствующие реальности. В одной из них Марина работает в организации, помогающей подросткам в кризисных ситуациях. Из-за постоянной нагрузки у героини случается инсульт, после которого ей тяжело удержать что-либо в памяти. Она не помнит, что уже прошел год, как ей сделали операцию, а главное, не может вспомнить, что случилось с ее пациенткой Лерой, пропавшей в тот самый вечер, когда Марине стало плохо. Теряясь во времени и пространстве, молодая женщина пытается раскрыть все тайны, пока ее муж-ученый проводит опыты над улитками и ищет средство от болезни Альцгеймера. В параллельном мире существует другая Марина (которую также сыграла Дарья Урсуляк) – корреспондентка, ведущая журналистское расследование об изнасиловании девушки-подростка. Ее будни наполнены алкоголем и романтической связью со своей редакторшей Катей. Однажды Марина получает письма с угрозами и понимает, что память начинает ее подводить.

«Бег улиток»: Рецензия Киноафиши
Бег улиток

Оказавшись в водовороте полусновидческих событий, зрители вместе с главными героинями путаются в цепочке воспоминаний и пытаются удержать в голове чересчур быстро сменяющие друг друга отрывки, где могут быть спрятаны подсказки. Такой прием позволяет максимально проникнуться происходящим и с замиранием сердца следить за проблесками воспоминаний. Поток фрагментарного сюжета не дает как следует опомниться, ведь вся эта «странность» затягивает, подобно мистической воронке.

Но в хаотичном лабиринте прослеживаются довольно четкие мотивы. Начиная с образов улиток, чьи ракушки закручены в сложные спирали, и заканчивая страстными речами мужа героини о потаенных ходах памяти, где ключевое событие блокируется ради защиты человеческой психики, – сериал исследует такое понятие, как травма. Пожалуй, не будет ошибочным сказать, что мы живем в культуре размышлений – каждому человеку со временем становится необходимо «проработать» свои чувства и проговорить то, что не дает двигаться дальше. В каком-то смысле травма в искусстве – новая тенденция. Полки магазинов переполнены исповедальными романами об абьюзивном опыте, а в киноиндустрии все чаще «выстреливают» истории о чем-то интимном – отношениях со своим телом, абортах, пережитом насилии. Уже со второй серии становится ясно, что Марина – глубоко травмированный человек, спрятавший свои страхи где-то в чертогах подсознания. С помощью игр с разумом режиссер прочерчивает фактуру своей героини: произошло нечто, что потрясло девушку и не дает ей покоя, а детективная составляющая и пространственно-временная путаница лишь позволяют как можно лучше обнажить душу молодой женщины.

«Бег улиток»: Рецензия Киноафиши
Бег улиток

Леденящая кровь история рефлексирует на тему хрупкости человеческой памяти, не вдаваясь при этом в подробный психоанализ, а выстраивая по-настоящему увлекательный триллер с героями, за которыми хочется наблюдать, и загадками, которые хочется разгадывать вместе с ними.

Гульназ Давлетшина
Гульназ Давлетшина
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