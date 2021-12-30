«Книга Бобы Фетта»: Рецензия Киноафиши

Боба Фетт, несмотря на второстепенную роль в оригинальной трилогии, стал одним из самых популярных персонажей саги. Молчаливо исполняющий приказы и никогда не показывающий лица — в отличие, кстати, от Дарта Вейдера, которого можно увидеть без шлема в капсуле и в финале — Фетт в определенном смысле стал прообразом для Дина Джарина — главного героя «Мандалорца». Почти буквально канувший в Лету (в бездонное брюхо cарлакка в начале шестого эпизода) Фетт «всплыл», причем довольно неожиданно, если не считать короткого появления в «Войне клонов» в образе мальчика, потерявшего отца, снова только в «Мандалорце», сыграв в концовке важную роль и вернув себе культовые желто-зеленые доспехи.

Тогда же мы впервые увидели без шлема взрослого Бобу, который прежде скрывал не только его лицо, но и личность и наконец-то кое-что о нем узнали. Например, что Фетт верен своему слову. Вообще, говорить о «Книге» в отрыве от «Мандалорца» сложно. Шоураннер последнего, Джон Фавро, написал сценарий к первому эпизоду, а поставил его Роберт Родригес, работавший над вторым сезоном «Мандалорца», что не могло не отразиться на картинке нового сериала.

Книга Бобы Фетта

Впрочем, говорить об этом с определенностью пока рано. Disney+ принципиально не рассылали скринеры — копии первых эпизодов для прессы. Так что суждения можно строить с большой осторожностью, основываясь на коротком вводном эпизоде (интересно, что Фавро не решился на «сдвоенный» двухчасовой пилот).

Фетт (Темуэра Моррисон) и его помощница и по совместительству профессиональная убийца Феннек Шанд (Минг-На Вен) по-прежнему обитают на занесенном песками Татуине. Действие пилота развивается параллельно в двух временных линиях. Первая отсылает нас к прошлому Бобы и рассказывает о том, что с ним произошло после того самого падения в пасть сарлакка в «Возвращении джедая» — видения минувших дней являются к Фетту, пока он спит в медкапсуле на Татуине. Именно с этого начинается пилот. Вторая линия тянется сквозь условное настоящее, в котором Боба и Шанд захватывают пустующий преступный трон, некогда занимаемый Джаббой Хаттом.

Книга Бобы Фетта

Обе эти линии, вероятно, будут тянуться сквозь весь сезон, в котором выйдет еще шесть эпизодов. «Книга», как кажется, наследует «Мандалорцу» в неспешном, почти созерцательном повествовании в духе вестерна, к которому по своей жанровой природе и относится. Даже в словах Бобы о том, что он намерен править с помощью уважения, а не страха, слышится дух героев фронтира. У Бобы, очевидно, как это и было показано в «Мандалорце», есть свой причудливый кодекс поведения, с которым нам еще предстоит познакомиться.

Вообще, пилот больше похож на заявление о намерениях — мы ничего не узнаем о целях Фетта и, например, зачем ему вообще понадобился трон Татуина. С определенностью можно сказать, что «малыша Йоды» в первом эпизоде не было и, вероятно, не будет в будущих сериях, что не так уж и плохо — Боба заслужил сольную историю — и что метод Фавро работает: выдавая зрителям информацию по каплям, он только усиливает жажду. Деконструкция культового персонажа — дело, не терпящее спешки.

«Книгу» будет интересно читать и тем более смотреть поклонникам «Звездной саги», жаждущим узнать, кто же такой этот Боба Фетт.