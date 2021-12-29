«Вампиры средней полосы»: Рецензия Киноафиши

Сегодня на видеосервисе START официально начали праздновать Новый год в компании самых очаровательных вампиров всея Руси. Святослав Вернидубович приглашает всех зрителей за свой праздничный стол, правда вот предупреждает: новогодняя серия «Вампиров средней полосы» – это еще и путешествие в прошлое. В те славные дни, когда Женёк был новорожденным вампиром и даже не подозревал, как недолго продлится его вечная жизнь.

Новогодняя серия, разумеется, удовольствие «для своих». Со сцены режиссер праздничного эпизода Андрей Богатырев пошутил, что некоторых зрителей можно было бы выгнать из зала, ведь они все равно не в курсе, кто эти нелюди на экране и почему нам так надо им сопереживать. Но в этом отчасти и есть прелесть приквела: вы еще не любите этих героев, но можете заинтересоваться, что же с ними такого будет дальше. Ведь об успехе «Вампиров» трубили все профильные СМИ. Поможет ли разобраться в причинах такого успеха новогодняя серия? Отчасти.

Источник фото: видеосервис START

Действие начинается с роковой аварии, в результате которой обычный студент смоленского колледжа Женёк умирает, а потом воскресает, потому что ему в рот случайно накапали крови Старшего Вампира. Герой Глеба Калюжного в первых сериях самого сериала немало развлекал публику в образе молодого вампира, показывая, как прикольно на себе испытывать все появившиеся суперспособности. В серии новогодней он возвращается к этому прилежному дуракавалянию. Ведь, по факту, изначально публике его показали хоть еще и наивным, но уже понимающим правила жизни в вампирской семье. А что бывает с человеком, которого только-только обратили? Вот в «Сумерках», например, из таких новообращенных сколотили целую армию, потому что они жадные, голодные и хорошо управляемые. А в «Вампирах средней полосы» проблемы иного толка: радостями вечной жизни хочется поделиться! А еще хочется кусать всех. Но это, что уж там, роднит вампиров всех полос и регионов.

Глеб Калюжный убедительно отыгрывает все муки начальной стадии вампирского бытия. Подростковый восторг от нахлынувшей силы сочетается с недоверием к существованию чертовщины как таковой. Пожалуй, если бы в этой серии по какой-то причине не было Юрия Стоянова, Женёк мог бы стать локомотивом праздничного эпизода. Но Юрий Николаевич есть. И он совершенно беззастенчиво, видимо, на правах старшего вампира устраивает серию имени себя. Разумеется, в кадр вернулось все семейство в полном составе. А столкновение советского прошлого Аннушки и графского происхождения Ольги Анваровны больше остальных создает то самое новогоднее настроение: ведь женщины взялись украшать елку. И пошлые шутки про Жана тоже проскользнут. Но ни одна из них не будет такой яркой и запоминающейся, как те, которые сценаристы заботливо прописали для Святослава Вернидубовича, которого с нескрываемым наслаждением играет Юрий Николаевич.

Источник фото: видеосервис START

Чем характеризуется новогодний эпизод, так это, конечно, душевностью. Вроде как из советского кино, но не реальной, а какой мы ее себе представляем в наших фантазиях. Почему-то покупной оливье на столе хочется съесть. А оригинальная форма лото, в которое играют вампиры, явно претендует на звание лидера среди домашних забав в новогоднюю ночь. Ну не кальмара же чертить на ковре, правда? Камерность, в которой кинокритики и кинопроизводители могут увидеть режим экономии, в глазах зрителей обернется домашним уютом. Ну и вишенкой в коктейле станет действительная звезда всех новогодних огоньков 2000-х – Максим Галкин. Актеру и юмористу хватило самоиронии, чтобы заставить зрителей смеяться на первом же кадре своего появления.

Трогательно, чуть поучительно (хотя местами уроки, которые преподают Женьку, смотрятся как стариковское ворчание), едва ли динамично, но кто их знает там в Смоленске? Может, это только Москва 31 декабря носится как угорелая в попытках успеть все до НГ. Назвать новогодний эпизод «Вампиров средней полосы» важной премьерой сложно. А вот премьерой, которую хочется не пропустить, – запросто.