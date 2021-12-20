«Почка»: Рецензия Киноафиши

Наталья Леонидовна Кустова (Любовь Аксенова) – преуспевающий коррупционер. Бравая сотрудница пожарной службы, она буквально горит на работе, освобождая от излишней прибыли нерадивых предпринимателей, установивших недостаточное количество датчиков или забывших приклеить коврики к полу. Сомневающихся она убеждает фразой: «А вы хотите, чтобы было как в “Хромой лошади?”». Наталья Леонидовна последовательна и в личной жизни — с мужем Антоном (Антон Филипенко) ведет себя отстраненно и холодно (бедняга жалуется, что ее интересует только его тело), с братом и по совместительству батюшкой (Дмитрий Лысенков) и вовсе открыто враждебно. Иными словами, перед нами вечно активная, не знающая жалости акула, которую интересует исключительно собственное удовольствие.

Остановиться ей, однако, всё же придется. Плановый медосмотр выявляет небольшую проблему — почки отказывают, и Наталье Леонидовне осталось плавать не больше трех месяцев. Злая ирония заключается в том, что нелепые порой нормативы, которые позволяли ей вымогать взятки, теперь сработали против нее — по закону почку можно пересаживать только от кровных родственников. А с ними (кроме брата, у нее есть еще две сестры и мама) у главной героини отношения довольно натянутые (как, впрочем, и со всеми остальными).

Почка

Этакая история исправления, которая, вероятно, должна привести к перерождению Кустовой и переоценке ею всех ценностей, что вполне отвечает одной из тенденций на российском телевидении — нравственному очищению чиновников от скверны («Домашний арест», «Год культуры», «Чиновница»). А также рифмуется с двумя другими проектами, в которых приняли участие сценаристы «Почки» Мария Шульгина и Елизавета Тихонова: во-первых, с «Товарищем майором» Бориса Хлебникова, рассказывающем о майоре ФСБ, который занимается прослушиванием и решает использовать свои возможности во благо, а во-вторых, с короткометражным фильмом «Спасибо», поставленным самой Шульгиной. Последний повествует о молодом человеке Виталике, который становится донором костного мозга.

Почка

Делать выводы — прессе показали только две первых серии, да и те в черновом монтаже — было бы, пожалуй, не совсем честно, но пока кажется, что «Почка» не работает как драмеди. Для комедии она недостаточно смешна, а для драмы Наталья Леонидовна выписана слишком утрированно и сочувствия не вызывает. Хотя потенциал у истории большой, ведь поиски главной героини, вероятно, должны привести ее не только к почке, но и к другому не менее важному органу — сердцу, которое перестало биться (разумеется, метафорически) намного раньше. «Почка», вероятно, придется по вкусу поклонникам талантов Любови Аксеновой и простых, но крепко рассказанных историй.