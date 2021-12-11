«Станция одиннадцать»: Рецензия Киноафиши

17 декабря на more.tv выходит новый мини-сериал «Станция одиннадцать» по мотивам одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел. Если вам покажется, что события шоу очень напоминают сегодняшние реалии, то не расстраивайтесь – книга была опубликована еще в 2014 году, когда о коронавирусе никто не знал. Можно сказать, что литературный текст неким образом стал пророческим, но лучше не углубляться в «теории заговоров» и другие фантастические идеи. «Станция одиннадцать» — это больше, чем апокалиптическая фантастика. Рассказываем почему.

В центре сюжета – опустевшая Америка, еле выжившая после пандемии вируса. Прошло уже 20 лет, а народ до сих пор помнит то страшное время. Среди них труппа бродячих артистов, которые хотят вселить надежду каждому встречному через пьесы Шекспира.

Люди в замкнутом пространстве внутри бродвейского театра. Они сидят плечом к плечу, а их взор направлен на сцену, «пылающую» в холодном свете софитов. Сегодня в репертуаре «Король Лир», но шекспировская классика случайно обрывается внезапной смертью в реальности. Никакой театральности или импровизации. Просто одному актеру стало плохо во время спектакля.

Станция одиннадцать

Плохое самочувствие заметил Дживан, хотя он сидел достаточно далеко от сцены. Мужчина вроде бы хотел посоветоваться с девушкой, но она просто отмахнулась от него со словами: «Он играет. Это часть спектакля». Только Дживан отказался в это верить и прямо через ряды направился к сцене на помощь незнакомому ему человеку. Неведомая сила тянула его к этим софитам, он просто не мог оставить неподвижно лежать больного актера. Но человека спасти не удалось.

Человечество тоже превратилось в некую лежачую фигуру, к которой обычно никто не подойдет, сославшись, что все с ним в порядке. Иногда на улице люди проходят мимо упавшего человека, осуждая его за пьянство. А может, все на самом деле не так, и у этого человека остановилось сердце? Этого последнего как раз давно уже нет у всех, кто проходит мимо и не желает даже помочь.

Эту тему также освещали в последнем хите Netflix «Игра в кальмара». Если вы еще не смотрели, то пропустите этот абзац, потому что дальше будут спойлеры. В финальном эпизоде корейского сериала главный герой встречается с человеком, который как раз оказался зачинщиком всей этой «игры». Их философские прения о человечности в этом мире прерываются, когда оба замечают на улице лежащего бездомного. Мужчина предлагает сыграть в последнюю игру: если к человеку подойдут и помогут, то главный герой узнает всю правду. До полуночи остаются последние минуты, но каждый сомневается в своем выигрыше.

Станция одиннадцать

С Дживаном точно такая же ситуация. Его сверхэмпатия и гуманизм заставляют принимать очень сложные решения, например, спасать ли маленькую девочку, за которой никто так и не пришел после спектакля, или нет. Он становится ее единственной возможностью выжить в мире, медленно разрушаемом пандемией.

«Станция одиннадцать» – это сериал-размышление на тему человеческой эмпатии и реальности, где материальное давно стало чем-то непопулярным, а духовное оказалось самым важным. Именно поэтому весь сериал главные герои ставят Шекспира и путешествуют по разным уголкам земли со своими представлениями. Вот оно – настоящее, а не бесконечные экраны смартфонов.

Сериал понравится всем любителями драматических историй с примесью апокалиптики. Ожидать от шоу многого не стоит, и также лучше не смотреть его после сложного и тяжелого дня. «Станция одиннадцать» легко вгоняет в депрессию, из которой очень сложно выйти.