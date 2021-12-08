«Честный развод»: Рецензия Киноафиши

Эта история могла произойти когда угодно. Наверное, летом было бы даже проще и приятнее снимать. Но действие новой романтической комедии «Честный развод» разворачивается зимой, и у этого сезона тоже есть свои плюсы. Елочки везде, снег пушистый, новогодняя атмосфера и стойкое ощущение, что можно начать новую жизнь. Если не с 1 января, то хотя бы просто с января. Так что заранее записываем «Честный развод» в список «новогодних фильмов» и рассказываем, что еще в нем есть привлекательного.

Гена – нормальный и в меру успешный уральский мужик сорока семи лет. Жена – большая любовь со студенческих лет, дочь – лучший друг, хороший дом и… не реализованная из-за этой самой жены мечта юности стать классным юмористом. Двадцать с лишним лет назад Гена играл в КВН, а сейчас лишь приправляет все свои поступки и речи «батиными» шуточками, за что его очень ценят друзья. Что пошло не так? Жена пошла не так. Хочет новой жизни, нового мужчину… Гена уходит в запой, где его и подхватывает предприимчивая Милана. Разводит на ночь по ставкам элитного уральского эскорта, а потом и вовсе предлагает Гене поехать вместе на фестиваль КВН в Сочи. Ей – прибыль, ему – слава и самореализация. В чем подвох? Милана – не путана, а мошенница. Ей и правда нужны деньги Гены, только не те, что она «отработает», а те, которые она украдет с его кредитки. Путешествие начинается.

«Честный развод» выдержан в традиции роуд-муви. Из Челябинска в Сочи герои едут на автомобиле со всеми сопутствующими приключениями типа вылета на обочину в сугроб и криками «Останови машину, я тут сойду». Но главное – это то, что происходит в городах, где персонажи останавливаются. Гена, довольно стереотипный мужик, старпер, если хотите, робко осваивает незнакомый для него жанр – стендап. А поскольку юмор у него в крови, любопытно наблюдать и слушать это речевое преображение героя, за шутки которого поначалу стыдно, в такого, чьи шутки можно даже процитировать. Но предупреждаю сразу: длинных монологов, которые «сделают весь фильм», не будет. Тут важнее наблюдать за трансформацией героя Александра Робака – как он постепенно знакомится с современным миром, учится в него вписываться и ищет свое место.

Честный развод

Александр Робак вообще утвердился в статусе «мужчины из народа». Но не простачка, а этакого с сильной рукой, упертой головой и понятной многим разухабистостью после пары рюмок. В «Честном разводе» его образ близок к общепринятому, но вот что интересно: Робак играет тут хорошего мужика, а не силовика или бизнесмена из 90-х (хотя привет этим годам, разумеется, будет передан). И настолько непривычно видеть в нем Винни-Пуха, что до последнего от Гены ждешь подвоха. Вот это и называется «саспенс по-русски».

Компанию Робаку составила эффектная красавица Агата Муцениеце. Девушка без всей этой «феминистской чепухи» играет аферистку, которая играет эскортницу, так что не оценить роскошные внешние данные шансов просто не остается. Но внешность – лишь инструмент, которым и персонаж, и актриса умело пользуются. В целом, несмотря на присутствие других людей в кадре, «Честный развод» – кино камерное, в прямом смысле на двоих. И в этом дуэте зрелого артиста и молодой женщины в самом расцвете творческих сил Агата легко укладывает партнера на лопатки. Муцениеце – постоянная участница юмористических скетчей на разных каналах страны. Она – тот самый мостик между юмором наших пап и юмором наших детей. И неиссякаемый источник, даже поток задора, который двигает это кино похлеще движка внедорожника, на котором герои едут за мечтой. У Агаты можно брать уроки скороговорения так же, как уроки предприимчивости. Впрочем, «Честный развод» существует в том числе и для того, чтобы продемонстрировать зрителям, как не надо поступать с хорошими людьми.

Честный развод

Это бодрое и легкое кино, как сейчас принято говорить, достойный наследник советских комедий, но все же современное. Оно в прямом смысле доброе, не несется на нереалистичных скоростях и сохраняет сказочный градус ровно настолько, чтобы зрители поверили в преображение героев, но все же не вели счет потраченным в дороге деньгам. И это фильм, который в очередной раз показывает, что наши «старики» – не такие уж старики. Важное сообщение ровесникам самого Гены, что их жизнь в 47 лет и после развода не просто не заканчивается, а имеет полное право обновиться. Что мечты имеют право быть исполненными. Что социальные сети – не такое уж зло. И что любовь, простите эту крамолу, в жизни может быть тоже не одна. Главное, чтобы не одновременно. Ха-ха. Шутка от дяди Гены.