«Соколиный глаз»: Рецензия Киноафиши

В оригинальной шестерке Мстителей Соколиный глаз, подобно своей коллеге Наташе Романофф, всегда был на вторых ролях. Оно и понятно: он не «гений, миллиардер, плейбой, филантроп», не суперсолдат и уж тем более не бог. Кроме того, Marvel Studios почти напрочь лишили этого персонажа черт, за которые он всем так полюбился в комиксах, – остроумия и саркастичности, которой мог бы позавидовать Тони Старк. Поэтому за годы существования франшизы о Мстителях про Клинта Бартона почти всегда вспоминали в последнюю очередь. Теперь же MCU запоздало дарит ему 6-серийный сольник, перспективы у которого примерно такие же, как и у «Черной вдовы»: «Соколиный глаз» – это лебединая песнь Бартона (а вместе с ним, вероятно, и Реннера) перед уходом на пенсию.

Все начинается, когда юная Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд), следуя своей чрезмерно любопытной натуре, случайно оказывается на аукционе черного рынка, где торги за костюм Ронина прерывает взрыв, и тогда Кейт, нацепив этот лот на себя, вынуждена скрываться. На засветившуюся в новостях девушку начинает охоту банда карикатурных вроде-как-русских в красных спортивных костюмах – этих ребят, как позже выяснится, разозлил Клинт (Джереми Реннер), когда отправился в кровавое мировое турне после потери всей семьи из-за щелчка Таноса. Теперь Бартон вынужден не только разбираться со своим прошлым, но и защищать от неприятностей непутевую Кейт. А происходит все это в канун Рождества.

Соколиный глаз

Несложно заметить, что, подобно большинству проектов Marvel Studios за 2021 год – причем как фильмам, так и сериалам, – «Соколиный глаз» оглядывается на прошлое. Уже в первом эпизоде отошедший от дел Бартон вместе со своими детьми смотрит абсолютно идиотский мюзикл «Роджерс» о нападении на Нью-Йорк 2012 года. И убогость этого действа, больше похожего на школьную самодеятельность, вкупе с болезненными воспоминаниями о погибшей подруге Романофф, даже вынуждают его отключить свой слуховой аппарат – это, кажется, первый раз, когда в MCU вспомнили о том, что Бартон вообще-то глухой. Кроме того, в какой-то момент Бартон увидит надпись «Танос был прав», что может быть мелочью, но с тем же успехом может стать и отправной точкой для чего-то большего. Вообще, Клинт очень старается выполнить данное самому себе обещание посвятить себя семье. Но безрассудно одевшаяся Ронином Кейт пробуждает в нем, что называется, вьетнамские флешбэки, которые, разумеется, не дают ему двигаться дальше, и он вынужден снова взяться за свои лук и стрелы.

По правде сказать, ДНК MCU в этом сериале слишком сильна для того, чтобы действительно выделить его на фоне остальных проектов, поэтому вышло так, что рождественская тематика стала единственным, что сделало его мало-мальски другим. Если у «Локи» и «Ванды/Вижна» была заявка на аутентичность, то «Соколиный глаз» повторяет судьбу «Сокола и Зимнего солдата» и получается не очень драйвовым экшеном. Кажется, в рамках этого самого экшена было бы абсолютно закономерным делать акцент на искусстве стрельбы из лука, на примочках Клинта; в конце концов, он и Кейт – исключительные по своим навыкам стрелки. Но этого тут преступно мало, а вся борьба сводится к размахиванию кулаками.

Соколиный глаз

Лучшее, чем может похвастаться «Соколиный глаз», – это те моменты, в которых он опирается на свой первоисточник – одноименный комикс 2012 года, в котором Клинт и Кейт составляли очень запоминающийся дуэт: уморительный ввиду их склок и интересный благодаря их отношениям. Первые два эпизода дают этой парочке так мало экранного времени, что никаких отношений между ними как таковых пока и нет. Зато по отдельности они хороши: Реннеру наконец-то выпал шанс сыграть иного Бартона – менее замкнутого и молчаливого, а Стайнфелд уж очень идут образы упрямых, но находчивых и остроумных дам. Проект ожидаемо больше тяготеет к MCU, чем к комиксам, и потому неудивительно, что от них в сериале осталось очень мало, но тот факт, что студия иногда все-таки помнит о первоисточниках, греет душу. Так что, возможно, зрители еще увидят Клинта хлещущим кофе прямо из кофейника.

Пропускать этот сериал не стоит, даже если Бартон – не ваш любимый Мститель: рискуете в будущем не разобраться в происходящем в MCU, ведь уже ходят слухи, что в одном из эпизодов «Соколиного глаза» может засветиться Елена Белова (Флоренс Пью), намеревающаяся, похоже, расправиться с Клинтом. Но в общем Marvel Studios выдала то, чего все от нее и ждали. Тем не менее, ностальгия во время просмотра для фанатов франшизы окажется неизбежной: оригинальная шестерка все ближе к тому, чтобы превратиться в артефакт вселенной, ею же построенной, а новых лиц становится все больше.