Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Проклятье Эбигейл»: Рецензия Киноафиши

«Проклятье Эбигейл»: Рецензия Киноафиши

11 ноября 2021 10:06
«Проклятье Эбигейл»: Рецензия Киноафиши

Полезное кино про то, как не надо вести себя при отключениях света.

В 1974 году в Лондоне было не очень весело. Экономический кризис, сильно ударивший по Британии, достиг своего апогея, многочисленные профсоюзные забастовки, из-за которых организуются временные отключения света... В один из таких блэкаутов и проходит первый рабочий день (а вернее, рабочая ночь) молодой медсестры Вэл (Роуз Уильямс) – воспитанницы приюта, мечтающей помогать страждущим.

Русский локализатор не без резона заменил оригинальное название «Power» на «Проклятье Эбигейл», малопонятное примерно до третьей трети ленты, но намекающее целевой аудитории на то, что это все-таки фильм ужасов. И это верно, ведь дальше не особо амбициозного хоррора эта картина не заходит.

«Проклятье Эбигейл»: Рецензия Киноафиши
Проклятье Эбигейл

Интересно, что начинается она почти как социальное высказывание. Сотрудники госпиталя вынуждены в ситуации сильнейшей гендерной и социальной сегрегации помогать больным – а тут еще и свет выключают. Кажется, что это кино может пойти по необычным рельсам и превратиться во что-то действительно оригинальное, но очень скоро в ход идут хоррор-приемчики, тени в темноте, нарочитые скримеры и зловещие невидимки. Как фильм ужасов картина тоже не всегда выдерживает критику, в первую очередь, по причине запутанности и затянутости. Возможно, историчность не очень сходится с большим количеством мистики, обрушенной на зрителя с середины повествования. Возможно, авторы хотели сказать многое, но до конца не сказали ничего. Возможно, в фильме просто недостаточно оригинальности, чтобы заинтриговать кого-то, кроме фанатов жанра.

Power – это, конечно, еще и Girl-power. Недаром большинство хоть сколько-нибудь вызывающих доверие или сочувствие персонажей – женщины и девушки. Несмотря на четко прочитываемый посыл в конце картины, внятного высказывания про права и судьбы женщин из «Проклятья Эбигейл» не выходит. Слишком уж все понарошку.

«Проклятье Эбигейл»: Рецензия Киноафиши
Проклятье Эбигейл

Впрочем, как просто хоррор без особых амбиций, в котором главная героиня ходит по темным коридорам, периодически встречаясь с ужасами рукотворными и не очень, эта картина вполне может понравиться поклонникам жанра.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
4 способа вычислить, что мужчина-Скорпион вам изменяет
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»