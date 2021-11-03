«Страшные истории для рассказа незнакомцам»: Рецензия Киноафиши

Группа писателей-любителей собирается в книжном библиотечном клубе, чтобы прочесть друг другу сочинения за неделю. На этот раз по домашнему заданию каждый должен был написать свой страшный рассказ. Кто-то недоволен — не близок жанр. Другие, наоборот, в восторге, ведь сложно отказать себе в удовольствии пощекотать нервы. На встрече — аншлаг, у каждого по наброску. Послушать остальных, естественно, хочется значительно больше, чем прочесть что-то самому. Тревожная обстановка в городе по совпадению созвучна гнетущим обстоятельствам в сюжетах собравшихся. Накануне неподалеку было совершено очередное убийство: поговаривают, что известный местный городской маньяк вернулся и вновь объявил охоту. Полиция рекомендовала не покидать собственных квартир, но как тут послушаешься, когда можно провести вечер за посиделками со страшными историями, пусть и не у костра. Завсегдатай книжного клуба — юный Микки (Итан Дрю), сын полицейского, – между делом подробно рассказывает о ходе расследования. Почерк не подделать. Горожанам стоит побеспокоиться: кажется, что маньяк все ближе, но явь ли это? Или просто игры воображения начинающих писателей, вдохновленных рассказами о нечисти всех мастей (от привидений до демонов)? Вернутся ли все домой? Проецируют ли страшные истории настоящий кошмар в реальную жизнь? Придется выяснить.

Страшные истории для рассказа незнакомцам

«Страшные истории для рассказа в темноте» в оригинале носят куда более лаконичное и понятное название — Scare Us («Напугай нас»). То, что начинается едва ли не как игра, обращение к каждому из героев-писателей: «А слабо ли тебе придумать что-то действительно страшное?» – с каждой новой историей оказывается все более инфернальной забавой. Собравшиеся аплодируют друг другу, отпускают восторженные комментарии, но особо и не скрывают неловкости, ведь поблизости бродит убийца, и вскоре всем в одиночку придется возвращаться по своим квартирам. Литература за авторством героев кажется далеко не любительской. Каждый следует заветам Говарда Лавкрафта или Стивена Кинга. Сложные внутрисемейные отношения отзываются появлением в доме потусторонних духов. Фактура американских заправок и заброшенных домов вдоль одиноких шоссе по определению одним своим видом таит в себе нечто ужасное – не ровен час, так и не доберешься до места своего назначения, завязнешь в дороге и бесследно пропадешь. В каждом потаенном уголке может быть скрыто вселенское зло, и лучше, если ты пройдешь и не заметишь.

Страшные истории для рассказа незнакомцам

Каждый из сюжетов содержит вполне читаемые параллели с биографиями рассказчиков. Микки проецирует на бумагу собственные страхи, связанные с семьей и отцовской профессией. Является ли ежедневный опыт соприкосновения с убийствами (в силу службы в полиции) травмирующим? Может ли в какой-то момент очередное преступление помутить рассудок детектива? Латиноамериканец Диего наделяет свою байку ощущением инаковости, его лирический герой — лишний человек, который оказывается не в том месте, не в то время. Отражение страхов каждого из героев в их творчестве позволяет лучше понимать каждого, и для этого не нужна длительная экспозиция с подробным представлением каждого из посетителей литературного клуба.

«Страшные истории для рассказа в темноте» — редкая хоррор-антология, в которой авторы каждой из новелл не пытаются оттянуть на себя внимание. Концепт оправдывает разнородность каждой из сюжетных линий. Они пугают и веселят, но в их чередовании не чувствуется непоследовательности, потому что авторы «Страшных историй» не пытаются казаться сложнее, чем обязывает жанр или, тем более, лгать. Каждый зритель получит именно то, чего ожидает, остается только выбрать рассказ по вкусу.