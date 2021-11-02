«Декстер: Новая кровь»: Рецензия Киноафиши

Добро пожаловать в городок Айрон-Лейк, расположенный где-то на севере Нью-Йорка. В этой идиллической провинции, где слухи и новости разлетаются в мгновение ока, проживает торговец охотничьими снастями Джим Линдсей, состоящий в отношениях с начальницей полиции Анджелой Бишоп и вхожий в любой дом. Местные видят в нем добродушного соседа, всегда готового протянуть руку помощи. Никто и не осознает, что под маской улыбчивого простака скрывается хладнокровный монстр, имя которому Декстер Морган.

Да, он действительно вернулся. После долгих лет молчания мясник из Бэй-Харбор вновь сталкивается со своим «Темным попутчиком» и берется за нож, на радость фанатов заливая белоснежные сугробы литрами крови. Все началось в далеком 2006 году, когда сериал «Декстер» произвел революцию на американском телевидении, вывернув жанр криминальной драмы наизнанку. Конечно, помещение антигероя в центр повествования отнюдь не являлось новшеством: здесь очевидным первопроходцем выступил «Клан Сопрано» от HBO. Да и чего греха таить, забористого мата с откровенными сценами там было даже побольше, чем во флагманском проекте Showtime. Но в «Декстере» зрителя заставили сопереживать не просто бандиту — серийному убийце, нацеленному исключительно на утоление жажды крови.

Сюжет скандального шоу базировался на романе Джеффа Линдсея (в его честь герой получил свое имя в мини-сериале) и поначалу практически не отклонялся от первоисточника. Как и в книге, Морган представал на экране законченным социопатом, которому чужды любые человеческие эмоции — он их лишь имитировал. Союз с асексуальной матерью-одиночкой Ритой, подвергавшейся домашнему насилию со стороны бывшего мужа-уголовника, служил для него идеальным прикрытием, равно как и должность судмедэксперта в полицейском управлении Майами.

Декстер: Новая кровь

Уникальным для середины 2000-х стало и то, что Декстер отнюдь не плоский злодей, убивающий направо и налево ради удовольствия. При выборе жертв он строго следует «Кодексу Гарри», разработанному покойным отцом, лишая жизни тех, кто этого действительно заслуживает. Зрителя не только помещали в голову психопата, подобно нуарам раскрывая ход его мыслей через внутренние монологи, но и знакомили с рутиной, традиционно остававшейся за кадром, — от выслеживания добычи через Интернет до коллекционирования трофеев в виде образцов крови. Вопреки нормам морали, у аудитории не оставалось иного выхода, кроме как сопереживать маньяку, желая, чтобы он так и оставался непойманным.

Однако со второго сезона Декстер начал эволюционировать как личность, что неизбежно с учетом формата. Монстр познал радость любви, сыграл свадьбу и обзавелся сыном Гаррисоном. Оттого и знаменитая кульминация его противостояния с Троицей — одним из лучших сериальных антагонистов всех времен — оказалась столь душераздирающей. Но затем новаторское творение Showtime настигла болезнь любого длительного сериала: команда авторов сменилась, а само шоу начало медленно, но верно превращаться в мыльную оперу. И если пятый сезон ожидаемо послужил разрядкой, то в шестом, помимо религиозных отсылок, обилию коих позавидовал бы даже Зак Снайдер, сценаристы зачем-то ввели любовную линию Декстера с его сестрой Деброй. Дальше — хуже. Токсичные отношения с Ханной Маккей, приправленный гей-драмой конфликт с украинской мафией, сеансы психотерапии с невесть откуда взявшейся Фогель и, наконец, алогичный финал, вплоть до окончания «Игры престолов» сохранявший статус наиболее разочаровывающего.

И вот, спустя восемь лет после столкновения Декстера со злополучным ураганом, шоураннер первых четырех сезонов Клайд Филлипс выпускает мини-сериал, призванный достойно завершить сагу. Только не слишком ли поздно? Фанаты насторожились уже на этапе анонса, ведь за столь внушительный срок телевидение круто изменилось, и теми же атрибутами, что и в далеком 2006 году, современную публику не впечатлить. Отныне каждый второй герой на ТВ — социопат, идея убийства как акта искусства достигла апогея в «Ганнибале», а погружение во внутренний мир маньяка исчерпывающе представлено «Охотником за разумом». Кроме того, еще свежи в памяти неубедительные возрождения культовых «Героев», «Побега» и «Секретных материалов», а также абсолютно бессмысленный полнометражный приквел «Клана Сопрано», вышедший двумя месяцами ранее. Все это порождало справедливые опасения, что новый «Декстер» в лучшем случае представит собой калейдоскоп фансервиса, растянутый на десять часов.

Декстер: Новая кровь

К счастью, создатели не стали ворошить прошлое и целиком переработали концепцию. Солнечный Майями с пальмами, гавайскими рубашками и очками-авиаторами сменяется заснеженной глубинкой вне времени, отрезанной от цивилизации километрами непроходимого леса. Идею с дровосеком из Оклахомы, ставшую в 2013 году источником мемов, авторы разумно отбросили, правда, суть от этого не поменялась: Декстер и впрямь бросил сына на плечи Ханны и беззаботно живет под чужим именем на другом конце страны. Более того, в этом сказочном поселении, где каждый горожанин встречает Декстера/Джима улыбкой, маньяк научился обходиться без преступлений и, кажется, искреннее счастлив с Анджелой.

Но та идиллия, предлагаемая во вступлении, иллюзорна. В Айрон-Лейке уже несколько месяцев без вести пропадают молодые девушки, активисты бастуют против деятельности местного медиамагната, а с появлением городских мажоров на улицах воцаряется хаос. Обнаружив долгожданный предлог (он позабавит каждого, кто смотрел «Джона Уика»), Морган с присущим ему энтузиазмом берется за тесак и разрубает подвернувшегося под руку негодника на мелкие части, что и становится катализатором всех последующих злоключений.

Вопреки ожиданиям, полицейский процедурал и типичная для оригинала ежесезонная борьба с суперзлодеем отодвигаются глубоко на второй план, уступая место семейной драме. В основе мини-сериала лежат взаимоотношения Декстера с повзрослевшим Гаррисоном, который вдруг объявляется на пороге его ветхой лачуги. Основная интрига — унаследовал ли сын, рожденный в крови, животные повадки своего никчемного отца.

Декстер: Новая кровь

Впрочем, несмотря на существенное отклонение создателей от прежнего курса, некоторые характерные элементы не только вернулись, но и получили крайне удачное развитие. В частности, львиную долю хронометража опять занимают разговоры Декстера со своим «Темным попутчиком», практически исчезнувшие в 7-8 сезонах. Если прежде собеседником выступал Гарри, то теперь эта роль закономерно перешла к покойной Деб. Как и следовало ожидать, Дженнифер Карпентер вновь крадет шоу. Несмотря на статус призрака, ее героиня все так же остра на язык, разбавляя монотонное повествование изрядной долей черного юмора. Приятным бонусом выступает музыка — от банального The Passenger Игги Попа до чудесной композиции All Alright исландской группы Sigur Rós. Но больше всего публике понравится то, что делает Декстер, когда играет рождественская песня God Rest Ye Merry Gentlemen в конце первого эпизода, следом за которой в титрах звучит до боли знакомая композиция Дэниела Лихта, скончавшегося в 2017 году. Именно после этого отрезка, который проберет до мурашек каждого поклонника оригинального шоу, становится ясно, что новый сезон удался на славу.

«Декстер: Новая кровь» — достойное возрождение легендарного сериала Showtime, остающегося на слуху по сей день. Очевидно, творение Клайда Филлипса не станет новым словом в жанре и с большой долей вероятности забудется спустя год после премьеры. Но это настоящий подарок для всех тех, кто остался недоволен прежней концовкой. Смотрите «Декстер: Новая кровь» на Amediateka с 8 ноября.