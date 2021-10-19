«Бегун: Фильм об Энтони Бурдене»: Рецензия Киноафиши

Бегун: Фильм об Энтони БурденеДвухчасовая лента Моргана Невилла начинается с закономерного предупреждения: «Хэппи-энда не будет». Документалист со стажем использует классический прием детектива в документальном повествовании, раскрывая в отношении своего героя все карты с первых минут.

Герой картины — легендарный шеф-повар, телеведущий, писатель и путешественник Энтони Бурден. Невилл изучает личностный и творческий путь этого человека, начиная с его юных лет и заканчивая последними днями жизни. В 2018 году Бурден покончил с собой в одном из своих путешествий.

С одной стороны, перед нами картина, преисполненная энергетикой трагических событий, произошедших с большим человеком. С другой стороны, вся жизнь Бурдена была наполнена впечатлениями и эмоциями; Энтони всегда был «на кончике ножа», пробуя новое и вторгаясь в необъятные вселенные экспериментов и опасностей.

Бегун: Фильм об Энтони Бурдене

Морган Невилл не первый раз берется за документальный фильм-портрет. У именитого документалиста за плечами и байопик про Фрэда Роджерса, ведущего детской телепередачи «Наш сосед мистер Роджерс», и история жизни легендарного Орсона Уэллса, и несколько работ про историю музыки (в частности, про Марка Ронсона и Джонни Кэша).

Во вселенной Невилла Бурден — человек, который сделал себя сам, поднявшись к свету с темных улиц Нью-Йорка. Его книга «О еде: Строго конфиденциально» стала бестселлером в начале 2000-х, а предложение трансформировать его кулинарные изыскания в телешоу пришло будто бы по мановению небес. Благодаря архивным записям, составляющим внушительную часть хронометража, зритель знакомится с разным Тони: в кругу родных и близких он яркая личность, на работе, во время записи телешоу, Бурден вынужден играть на камеру, притворяться.

Все меняется, когда в его жизни появляется ребенок. Телезвезда, знаменитая на всю Америку, Энтони не может выйти на улицу — его узнает каждый прохожий. Появляется четкое разделение на человека, который отдает себя семье (минимально; отсюда комплекс и страх не стать идеальным отцом), и человека, ставшего кумиром миллионов телезрителей. Женщины, как это ни удивительно, не играли в жизни Бурдена большой роли, но он, напротив, оставался в их воспоминаниях исключительно приятным человеком.

Бегун: Фильм об Энтони Бурдене

Несмотря на то, что Невилл уделяет много времени телевизионной карьере знаменитого шеф-повара, документалист не забывает упомянуть о главном, как ему кажется, казусе личности Энтони Бурдена. Два типажа телеведущего, для внутреннего круга и на показ, вступали в противоречие, когда заходила речь о том, что же на самом деле Бурден (прежде всего, сам для себя). За глянцевыми нарядами и неугомонным энтузиазмом, которым он заряжал всех вокруг, скрывались и глубинная неуверенность в себе, и спящая интровертность.

После 50 лет герой фильма стал более замкнутым и нелюдимым; круг ближайших друзей Бурдена сокращался до минимума. Последней каплей для многих стало появление Энтони в различных ток-шоу на стороне Азии Ардженто после скандала, связанного с ее признанием об изнасиловании Харви Вайнштейном в 2017 году. Некогда «душа компании», Энтони вспоминал реплики своих товарищей и упоминал их в нелестном ключе, будто их слова противоречили идеологии новой женственности.

Бегун: Фильм об Энтони Бурдене

Наконец, Бурден все чаще посещает медитативные места, в которых минимум людей в окружении. Его часто можно было видеть на барханах пустынь или на берегу океана — вглядывающимся в пустоту безвременья. Тотальное одиночество и неудовлетворенность от былых заслуг разъедали внутренний мир шеф-повара. Во всяком случае, такую теорию устами своих «говорящих голов» выдвигает Морган Невилл (вероятно, не далекую от истины).

«Бегун: Фильм об Энтони Бурдене» — мастеровитый портрет человека, ведомого романтическими идеалами, от которых Бурден, судя по всему, не отказывался вплоть до последней минуты жизни. «Бегущий человек», знаменитый шеф-повар пытался через призму кулинарных поисков в других культурах научиться слушать и понимать представителей разных народностей. Объездив со своим шоу большую часть мира, Энтони надеялся, что пройдет еще немного времени, и просветления достигнет не только он сам, но и все вокруг. К сожалению, мечты «кулинарного извлекателя квинтэссенции» не реализованы до сих пор.