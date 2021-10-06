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Киноафиша Рецензии «Приключения на шоколадной фабрике»: Рецензия Киноафиши

«Приключения на шоколадной фабрике»: Рецензия Киноафиши

6 октября 2021 14:42
«Приключения на шоколадной фабрике»: Рецензия Киноафиши

Семейный фильм о том, как важно слушать своих детей.

Семейство Моллов живет в маленьком живописном городке. Отец работает на местной шоколадной фабрике и пытается улучшить производство, трое детей заняты своими делами, а мать собирается отправиться на курорт. Оставшись вместе с дочерью и сыновьями, господин Молл сталкивается с целым рядом неприятностей: дети ведут войну с другими ребятами и пытаются спасти цирковую собаку, а на фабрике тем временем выходит из строя оборудование. Ответственному сотруднику и его непоседливым детям необходимо спасти город и несчастную собаку.

«Приключения на шоколадной фабрике»: Рецензия Киноафиши
Приключения на шоколадной фабрике

На первый взгляд фильм следует по всем правилам своего жанра: перед героями возникает череда испытаний, которые в конце концов и должны объединить огромную семью, а отдельной сюжетной линией разворачивается история беззащитного животного, нуждающегося в том, чтобы его спасли. Однако в данном случае даже клишированный сюжет не особенно работает. Динамичность событий и некая мультяшность персонажей делают картину не столько незатейливой и легкой, сколько утомительной и предназначенной для фонового просмотра. Карикатурность действующих лиц, которая чересчур бросается в глаза, вероятно, могла бы сыграть на руку и превратить ленту в нечто очаровательное, но для этого фильму не хватает такой смелой режиссерской руки, как, например, у Уэса Андерсона. Красочность и театральность его работ являются незаменимыми элементами почерка кинематографиста, но здесь подобные приемы не захватывают зрительского внимания.

Впрочем, если говорить непосредственно о ярких декорациях и живописных локациях, то «Приключения на шоколадной фабрике» – красивейшее зрелище. Маленький городок, вероятно, швейцарский, сошел прямиком с открыток или с рекламы с альпийскими коровами. Смотреть на такое настолько приятно, что есть вероятность упустить детали повествования или же, напротив, не заметить очевидные промахи создателей. Такой элемент, несомненно, спасает картину, делая просмотр более приятным, чем он мог бы быть.

«Приключения на шоколадной фабрике»: Рецензия Киноафиши
Приключения на шоколадной фабрике

Рассказывая совершенно обычную и предсказуемую историю, режиссер все же поднимает вопросы, которые вряд ли когда-нибудь станут менее актуальными. Моллы кажутся идеальной и образцовой семьей: вечно радушная мать, примерный отец, а дети – настоящие борцы за справедливость. Но за их показной идиллией скрывается отсутствие разговоров и обыкновенного доверия друг к другу. Отец то и дело встает на сторону соседских детей, обижающих его собственных, поскольку попросту не может поверить в слова сыновей и дочери. Дети здесь показаны не по годам развитыми – чаще всего именно они берут все в свои руки и пытаются достучаться до своих родителей, чтобы те восприняли их всерьез и примерили на себя роль защитника. Лишь выслушав долгие рассказы детей, у которых обязательно найдется оправдание своим неразумным поступкам, отец понимает их мотивы и наконец становится тем, кем ему и нужно быть – заботливым и любящим отцом.

Швейцарская комедия – довольно милое кино, которое можно включить в кругу большой семьи или посмотреть со своим ребенком. Приключения героев не требуют особого внимания, позволяя как следует расслабиться под реплики вечно решающих свои проблемы героев.

Гульназ Давлетшина
Гульназ Давлетшина
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