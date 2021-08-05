«Хищники»: Рецензия Киноафиши

Семья Павоне живёт своей богатой респектабельной жизнью в центре Рима. Отец Пьерпаоло (Массимо Пополицио) – уважаемый и успешный врач, мать Людовика Пенса (Мануэла Мандраккиа) занимается кинорежиссурой, сын Федерико (Пьетро Кастеллитто) участвует в археологической группе, собирающейся эксгумировать останки немецкого философа Ницше. Другая римская семья – Висмара – живёт совсем другой жизнью, глава семейства Клаудио (Джорджо Монтанини) работает в оружейном магазине дяди, без ума от огнестрела, к чему приучил и всю семью. Также Висмара не скрывают, что являются неофашистами. Что может быть общего у респектабельной семьи Павоне и маргиналов Висмара? На самом деле их пути совсем скоро пересекутся и последствия будут серьёзными.

Если фильмы вроде «Луки» эксплуатируют очевидные тропы итальянской мифологемы: Веспы, спагетти, сыры и узкие улочки, то «Хищники» – куда более тонкое кино, но также глубоко об итальянских реалиях. Неофашизм – уникальный и актуальный только для Италии (как, в принципе, и оригинальный фашизм) феномен. Современные продолжатели дела Муссолини на Аппенинском полуострове правда есть, более того, многие из них вполне публичные люди. Российскому зрителю этот момент не особо понятен, в нашей стране схожее явление неонацизма абсолютно справедливо маргинализировано. Это заставляет подумать, что Висмара совсем уж отморозки, но здесь это скорее показатель крайне высокой толерантности к насилию в этой семье (Клаудио учит малолетнего сына стрелять из снайперской винтовки, и это важно для сюжета) и глубокой консервативности мышления, в отличие от очевидно либеральных интеллектуалов Висмара. Маленький нюанс для внимательных: в сцене в церкви Клаудио сидит в бейсболке с гербом «Болоньи» – клуба, за который на самом деле, а не за «Лацио», как многие считают, болел Дуче.

Хищники

От специфики семьи и отличаются загоны каждой семьи. Среди страстей Павоне есть вполне себе аристократические: адюльтеры, наркотические зависимости, интеллектуальная одержимость, в конце концов, они все дикие душнилы. Висмара же просто пытаются удержаться на плаву, постоянно ругаются и хотят найти ту скотину, которая обманула мать Клаудио на тысячу евро (эта стартовая сцена фильма имеет большое значение для сюжета).

Фильм получил в 2020 году приз за сценарий «Горизонтов» в Венеции. История, рассказанная в картине, и правда интересна и многозначна. Но дело даже не в неожиданных твистах и экстравагантно снятых сценах – за чуть меньше чем два часа нам показывают полноценный срез итальянского общества, с его актуальными грехами, обсессиями и переживаниями. В заголовок рецензии не зря выставлена цитата из «Анны Карениной», несчастные семьи действительно несчастны по-своему, но внешне деструктивная семья Висмара оказывается по ходу фильма гораздо более цельной и менее токсичной, чем с виду успешные Павоне.

Хищники

Фильм заставляет задуматься о проблемах семьи и отношениях с близкими. Эта не выдающаяся, но вполне смотрибельная и увлекательная картина понравится любителям семейных драм и эксцентричных триллеров в стиле братьев Коэн.