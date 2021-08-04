«Незваные детки»: Рецензия Киноафиши

После увольнения с работы лоботряс Томас (Оливье Розенберг) устраивается на ставку курьера. Он решает не говорить о переменах в жизни своей возлюбленной Анне (Элис де Ланкесэ): девушке вот-вот защищать диплом, для чего необходимы концентрация и покой – лишние потрясения ни к чему. Одна беда — из квартиры приходится срочно съехать, а денег на аренду новой взять неоткуда. У Томаса появляется, как ему кажется, удачная идея на время переехать к зажиточным родителям Анны. Благополучный район Парижа, близость к университету, просторный дом в два этажа с несколькими спальнями – все условия для того, чтобы переждать непростой период. Такая перспектива пугает Анну, и вскоре становится понятно почему. Отец девушки Ян (Стефан Де Гродт) продал бизнес, на который потратил не один десяток лет, и постепенно сходит с ума от безделья и кризиса среднего возраста: он ухаживает за своими бонсаями и может говорить только про своих «любимцев». Таким переменам не рада Катрин (Мишель Ларок): женщину уязвляет, что брак интересует ее супруга меньше, чем забота о растениях. В конце концов переехав в дом родителей Анны, Томас и не подозревал, что сосуществование с ними под одной крышей недолго будет оставаться любезным и мирным. Бесконечные ссоры перерастают в сражение посерьезней, и теперь Катрин намерена идти до конца, чтобы «детки» съехали из ее семейного гнездышка.

Незваные детки

«Незваные детки» — кино лихого концепта, зритель получит ровно то, чего ждет. Каверзы от Катрин в надежде добиться переезда Анны и Томаса оказываются то бытовыми (раздать разбросанные вещи в отсутствие хозяев), так и абсурдными (нарочито фальшиво пофлиртовать с женихом дочери). Все, что предполагает французская комедия положений. Немного снобистского юмора, поскольку старшее поколение героев — буржуа; так, привычный семейный ритуал – это дегустация разных сортов вин. Доброй, не агрессивной эксцентрики: Ян, поначалу немного блаженный, в дальнейшем, естественно, понемногу придет в сознание и вырвется из своей кризисной «спячки». Но до этого переломного момента мужчина души не чает в своих бонсаях и зачитывает каждому встречному лекцию на тему того, какие это волшебные растения и какое место они занимают в его жизни сегодня. Вводные простые, курьер-наивная душа Томас, влюбленный, но совершенно неустроенный в трудовых буднях. Отличница Анна, которой кажется, что самостоятельность – это не просто обособленность от родителей при переезде в несколько кварталов от родного дома. Конфликт поколений? Скорее неразрешенных внутрисемейных противоречий, от которых не отмахнуться.

Незваные детки

Легкое, ненавязчивое сумасшествие в отчем доме/гостях/при случайном знакомстве – расхожий сюжет для французской комедии во все времена. Странноватые родители, оболтусы-дети – типажи понятные и неизменно узнаваемые. Комедиограф Ларок (она же играет одну из главных ролей в «Детках») в своей всего лишь второй режиссерской работе остается где-то между свойственной карикатуре грубой безжалостностью в отношении своих героев и сентиментальной, порой мелодраматической шуткой. Что Томас и Анна, что Катрин и Ян — на первый взгляд не самые приятные люди, способные врать и играть нечестно, лишь бы добиться своего, какими бы простыми или непритязательными ни были их цели. Но как обычно бывает, в каждом из них просыпается совесть и понимание простой идеи о том, что никого ближе семьи, как ты не бейся за свой комфорт, в мире не найти. Морализаторство? Это естественно, ведь свойственно жанру, потому что такие комедии, как «Детки», не только нацелены развлечь, но и как-то эмоционально зрителя растрогать или хотя бы к титульным персонажам привязать. Фильм Ларок идет всего восемьдесят минут, потому он просто не успевает наскучить.