«Сипсик»: Рецензия Киноафиши

В жизни юной Ану грядут большие перемены. Старший брат скоро пойдет в школу, и теперь ей придется проводить большую часть дня совсем одной. Чтобы облегчить предстоящие трудности, мальчик делает очень трогательный жест — самостоятельно шьет для сестренки тряпичную куклу, Сипсика. Так девочка обретает верного друга, который, оказывается, еще и умеет говорить. Вроде бы жизнь налаживается, но постепенно в семье начинают портиться отношения. В этой суматохе верное плечо куклы становится единственным утешением. Вот только Сипсик не может спокойно смотреть на происходящее с дорогой хозяйкой и пытается помирить домочадцев, чтобы семья вновь смогла обрести потерянную гармонию.

«Сипсик» — экранизация знаменитой в Эстонии и во всем мире серии детских книжек писателя Эно Рауда. Мультфильм стал развитием этого национального достояния и тоже создавался в Эстонии. Перед нами анимационная история, рассчитанная исключительно на маленьких детей, как и первоисточник. Все максимально упрощено для комфорта юного зрителя. Здесь нет сложных размышлений и закрученной истории. Главная цель — показать, как справляться с первыми серьезными проблемами взросления.

Сипсик

Сюжет здесь — вещь довольно утилитарная. Формально перед нами набор небольших ситуаций, выстроенных вокруг ожившей куклы и испортившихся отношений между братом и сестрой. Последние окажутся ключевыми в истории и преподнесут важные жизненные уроки. Перед нами типичные проблемы взросления, с которыми сталкиваются многие братья и сестры с небольшой разницей в возрасте. Кто-то делает значительный шаг вперед (идет в школу), кто-то только готовится к нему и вынужден просто ждать, столкнувшись с изменениями. Новые этапы в жизни — вещь неизбежная, и Сипсик позволяет маленькой Ану их преодолеть.

Мультфильм не уходит в пространство волшебства и магии. Кукла оживает лишь благодаря бурной фантазии девочки, еще больше привязывая тряпичного героя к самой Ану. Таким образом, любые открытия Сипсика становятся продолжением его хозяйки и позволяют по-новому взглянуть на окружающий мир. Взросление — это всегда не просто, и первооснова Эно Рауда позволяет столкнуться с ним в очень мягкой форме. Многое в этой истории происходит в пространстве детского воображения, как, например, желание полететь на Луну. Для этого брат с сестрой готовы оставить в стороне разногласия и объединиться, чтобы выстрелить самодельным летательным аппаратом из рогатки. Но все обязательно получится благодаря очень «серьезным» расчетам юных изобретателей. В иной раз мультфильм обретает еще более простую форму и предлагает нарезку из жизни маленькой девочки под трогательные песни в исполнении Сипсика.

Сипсик

Анимация, как и многое другое, тоже максимально упрощена. Часть неровностей удается скрыть благодаря красочной картинке. Неуклюжесть персонажей даже рождает некую трогательность на экране и отлично подходит тряпичной кукле. Но, к сожалению, большего здесь искать не стоит. В первую очередь главным становится трогательная и поучительная история.

«Сипсик» — это мультфильм о первом одиночестве и тревогах взросления. Изменения — это неотъемлемая часть жизни, и юные герои помогают детям столкнуться с этими надвигающимися страхами в очень комфортной форме. Главным в поисках ответов становится бурное воображение, оживляющее даже Луну, почему-то не переваривающую лактозу. «Сипсик» – прекрасный пример детского сюжета, способного очаровывать и поднимать важные вопросы для юного поколения. Это отличный повод для семейного похода в кино и возможного дальнейшего разговора о трудностях взросления, с которыми ребенка лучше оставлять не только в компании тряпичной куклой.