«Дореми: В поисках волшебства»: Рецензия Киноафиши

На экраны выходит аниме в скромном жанре повседневности «Дореми: В поисках волшебства» от режиссеров Харуки Катанами и Дзюнъити Сато. Последний известен своими работами над «Сейлор Мун» и фильмом для Netflix «Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой», поэтому в новой анимационной истории тоже достаточно магического и волшебного. Как переплетается махо-седзе с повседневностью, каково жить взрослому отаку в современное время и неужели мечтать можно только детям – читайте в нашей рецензии.

В центре сюжета три представительницы молодого поколения современной Японии. Мирэ всего 27 лет, но она уже работает в самой успешной компании, вот только нынешний босс ее ни во что не ставит. Сора скоро окончит университет и станет учительницей, а 20-летняя Рэйка бегает с одной работы на другую. Они знакомятся случайно, но девушки еще не знают, что эта встреча послужит началом самой крепкой дружбы в их жизни.

Выпуск фильма «Дореми: В поисках волшебства» был приурочен к 20-летнему юбилею аниме Magical DoReMi, известного махо-седзе конца 90-х и начала нулевых (у нас в России транслировался на Первом канале). По сюжету восьмилетняя Дореми мечтает научиться решать все проблемы девочек. Внезапно в волшебной лавке она знакомится с ведьмой, и последняя соглашается передать ей свои знания. Главные героини «Дореми: В поисках волшебства» случайно оказываются в доме, который очень похож на тот самый, из их любимого аниме, и начинают вспоминать прошлое.

Дореми: В поисках волшебства

Ребенком верить в магию было проще, нежели во взрослой настоящей жизни. Счета, надоедливые начальники, экзамены, бесконечные контракты, безработные бойфренды – все это кажется слишком реальным и обыденным. Случайное знакомство трех девушек, разных представительниц молодого поколения, возвращает их в прошлое и беззаботное детство. Вместе они начинают ходить в бары и даже путешествовать, помимо проблем реальной жизни они всегда обсуждают свое любимое аниме и вспоминают прошлое. Девушки друг для друга становятся своего рода спасательными жилетами в самые сложные для них времена. А рефлексия прошлого помогает им понять настоящее.

Так, Рэйка с помощью сильных кулаков Мирэ избавляется от своего нахлебника-бойфренда, который не только жил за ее счет, но и грубо с ней обращался. Старшая подруга еще успевает вдохновить девушку следовать за своей мечтой и предлагает пожить у нее в Токио. Третья их знакомая Сора наберется уверенности и признается в симпатии одному молодому человеку, а потом окончательно решит, что ей делать с педагогическим дипломом. В конце концов, бесстрашную Мирэ тоже ждут перемены. Девушка напишет заявление об увольнении и с радостью ринется в пучину неизвестности и грез. Если вы соскучились по настоящей девичьей дружбе, пересмотрели уже много раз аниме «K-On» и «Лагерь на свежем воздухе», то «Дореми: В поисках волшебства» покажется достойной заменой.

Дореми: В поисках волшебства

Изначально создатели фильма планировали показать молодое поколение разных возрастов, им было очень важно посмотреть на девушек в современной Японии с нескольких точек зрения. Таким образом зрители смогли бы соотнести себя практически с каждой героиней, потому что проблемы трех подруг вполне себе универсальны, другими словами, повседневны. В действительности в аниме не происходит ничего резкого, внезапного (помимо встречи девушек) и фантастического благодаря основному жанру. Внезапно любители махо-седзе в прошлом найдут успокоение в дзесей-историях (это аниме и манга, рассчитанные на женщин от 18 лет и старше). Только верить в магию они не перестанут, а найдут ее в реальной жизни. И неважно, сколько им придется выпить кружек пива перед этим.

«Дореми: В поисках волшебства» подойдет всем любителям жанра повседневности. Былые фанаты махо-седзе смогут увидеть на экране себя самих, особенно когда так ювелирно показана жизнь взрослого отаку. Девушкам не приходится скрывать свои увлечения, они нашли друг друга и совершенно не думают о возможной ненависти со стороны общества из-за их интересов. Другими словами, это аниме, возможно, из первых, где не показано негативное отношение к отаку, а все увлеченные чем-то существуют в настоящей гармонии с социумом.