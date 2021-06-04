«4 сапога и барсук»: Рецензия Киноафиши

Повествование мультфильма начинается с музыкального сновидения. Однако стоит Тутсону и Людивуду проснуться, их жизнь все еще мало напоминает обыкновенную реальность. Веселый дуэт друзей живет в туннеле под землей вместе со своим необычным питомцем барсуком. Безмятежность героев нарушает неожиданный приход проводницы поезда, которая приносит письмо от правительства об их немедленном выселении. Непривыкшие унывать и впадать в бессмысленное отчаяние, ребята решают отправиться на поиски дедушки Тутсона. Уж этот легендарный пират точно сможет помочь им разобраться с бюрократией и сохранить любимый дом.

4 сапога и барсук

С первых минут просмотра норвежского мультфильма не покидает ощущение, что ты наблюдаешь лишь одну из серий огромной истории. Эти чувства не обманчивы, поскольку картина «4 сапога и барсук» является продолжением целой вселенной фильмов, герои которых основаны на реальных музыкантах из Норвегии. Имена Тутсон и Людивуд мало что говорят российскому зрителю, однако у себя на родине они уже давно обрели небывалую популярность как у детской, так и у взрослой аудитории. Конечно, вряд ли дети из России знают песни этого дуэта, как знают их норвежцы. Упуская такой огромный пласт, может быть сложно проникнуться симпатией к карикатурным героям в сапогах, и есть риск почувствовать себя заброшенным в чужой, немного сюрреалистичный сон. Впрочем, это также не значит, что неискушенный зритель не получит должного удовольствия от необычного путешествия друзей: здесь их ждет и Северный полюс, и тропический остров, и даже дорога в рай. Благодаря весьма короткому хронометражу все сюжетные повороты не кажутся затянутыми, что позволяет даже самому неусидчивому ребенку в течение часа внимательно наблюдать за происходящим на экране.

4 сапога и барсук

Несмотря на очевидное упрощение повествования и отсутствие всякого драматизма, нет особых причин считать картину лишенной смысла. В пучине невероятных и порой совершенно абсурдных ситуаций проскальзывает маленькое послание режиссеров, которое можно охарактеризовать как борьбу маленького человека против контроля государства. Примечательно, что в мультфильме мы не видим города как такового. Герои постоянно окружены деревьями, а цветокор работы состоит из теплых природных оттенков. В этом, вероятно, кроется едва заметная экологическая повестка – этакий райский уголок, никакой урбанистики с выхлопными газами, а лишь зелень и просторы, не тронутые человеком.

Совершенно простой юмор, предсказуемые сюжетные ходы и отсутствие намека на какую-либо многослойность, скорее всего, не позволят картине завоевать любовь зрителя старше 7 лет. Однако вряд ли создатели столь незатейливого фильма пытались привлечь внимание серьезных взрослых или хотя бы подростков. Очевидно, что целевая аудитория «4 сапог и барсука» – это дети младшего возраста, чьи родители могут даже успеть подремать под песни Тутсона и Людивуда.