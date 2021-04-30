«Академия магии»: Рецензия Киноафиши

Аура растет в любящей приемной семье, но совершенно ничего не знает о своем происхождении. Так продолжалось бы и дальше, если бы в 16 лет в ней не пробудилась странная сила. Это только начало больших перемен. Аура познакомится с говорящим роботом, который отведет ее в Академию магии, ведь девушка окажется потомственной волшебницей. Теперь она будет учиться управлять своими силами и попытается понять, кем являлись ее настоящие родители, почему-то оставившие младенца на пороге незнакомки. В этом Ауре помогут новые верные друзья, знаменитые преподаватели и добродушный директор. Именно в прошлом скрываются ответы, способные остановить надвигающееся на Академию древнее зло.

С первых кадров в мультфильме быстро узнается любовь авторов к «Гарри Поттеру», но выглядит она не как элемент вдохновения. Фактически перед нами своеобразное чудовище Франкенштейна от мира магии и волшебства, напоминающее скорее русскую версию под названием «Таня Гроттер». Правда, авторы пошли немного дальше и лишили главную героиню Ауру трудной судьбы. Для нее путевка в Академию не оказывается чем-то невероятным. Это благосклонное отношение судьбы к Ауре сохраняется и в стенах учебного заведения, где девушка продолжает избегать всевозможных проблем. Любое дело у нее получается с первого раза, да и к тому же намного лучше, чем у других учеников.

Академия магии

Сам волшебный мир напоминает какую-то солянку, сваренную без четкого рецепта. Здесь накидали всего по чуть-чуть. Вроде тут используют палочки, но магией можно колдовать и без них, летают здесь на каких-то дисках, населяют все это странные живые существа, а функционирование внешнего мира или хотя бы время действия остаются тайной. Как будто нам должно хватить главной героини, которой удалось осуществить мечту многих и проснуться не у себя дома, а в магической Академии. На титрах становится понятно, что подобного мало для самостоятельного мультфильма. Эта вселенная выглядит непроработанной и лишенной интересных деталей. Особенно это касается истории, с трудом удивляющей даже маленького ребенка. Все оказывается слишком предсказуемым и не способно увлечь, поскольку отсутствуют реальные препятствия, которые традиционно преодолевают герои.

Вся эта шаткая конструкция окончательно разваливается благодаря техническому исполнению. На здешнюю анимацию банально неприятно смотреть. Тут действуют слушком угловатые и простые фигуры персонажей, без запоминающихся выразительных черт, а движениям на экране не хватает плавности, из-за чего герои моментально превращаются в заторможенных роботов. Плохо выглядит и довольно статичный фон, который также не получил достойной проработки. Временами дизайн просто копирует Хогвартс, окончательно лишая этот мир собственного лица. Не удались и спецэффекты, ограничивающиеся разноцветной магией и ужасным огнем. Мультфильму остро не достает ярких красок и запоминающегося дизайна. Даже здешний дракон выглядит добродушным толстяком и вряд ли способен хоть кого-то напугать.

Академия магии

«Академия магии» ощущается абсолютно не доделанным и не продуманным проектом, зачем-то пытающимся копировать «Гарри Поттера». Здесь не получится отыскать интересных героев, увидеть яркое приключение, эффектные сражения или хотя бы правильный посыл, оборачивающийся уроком для юных зрителей. Подобное сложно оправдать даже скромным бюджетом, ведь на постере стоит гордая надпись «от создателя «Тачки». И, действительно, режиссер Йорген Клюбен приложил свою руку как сценарист не только к ожившим машинкам, но и к другим знаменитым мультфильмам студии Disney, например, «Покахонтас», «Мулан» и даже «Король Лев». Удивительно, что он не смог справиться хотя бы с проработкой сюжета. Однако мультфильм все же может понравиться детям, которые очень любят приключения, наполненные магией и волшебными существами.